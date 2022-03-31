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На Донецькому та Луганському напрямках відбито 7 атак, збито безпілотник та знищено техніку ворога, - ООС. ФОТО

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують боронити нашу землю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Як зазначається, завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.

"Зокрема, українські захисники знищили 3 танка, 2 БТР та 2 одиниці автомобільної техніки, а також 2 артилерійські системи противника. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат ворога типу "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донецькому та Луганському напрямках відбито 7 атак, знищено 12 танків та 10 БМП, збито 1 літак, - штаб ООС

На Донецькому та Луганському напрямках відбито 7 атак, збито безпілотник та знищено техніку ворога, - ООС 01
На Донецькому та Луганському напрямках відбито 7 атак, збито безпілотник та знищено техніку ворога, - ООС 02
На Донецькому та Луганському напрямках відбито 7 атак, збито безпілотник та знищено техніку ворога, - ООС 03

Автор: 

армія рф (17346) Донбас (22355) операція Об’єднаних сил (6725)


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Честь і хвала Вам , дорогі наші захисники 👍🏼💪🙏🏼
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31.03.2022 21:53 Відповісти
Сподiваюсь сили ще будуть бити ворога, коли недобитки з пiд Киïва дiйдуть.
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31.03.2022 21:56 Відповісти
Прут орки на славьянск и краматорск со стороны нашего сладкого города Ізюм
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31.03.2022 22:09 Відповісти
Пару недель и "войны света" (дети Люцифера) окажется в котле и будут утилизованны как в том же Мариуполе или под Иловайском . Не зря ВСУ засекретило свои потери ....
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10.04.2022 22:34 Відповісти
 
 