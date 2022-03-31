Сьогодні внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло п'ятеро мирних жителів, 22 - поранено, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА
Війська РФ продовжують завдавати потужних ударів по території Донеччини.
Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія вбиває цивільних! Сьогодні внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло 5 людей: 2 - у Мар’їнці, 2 - у Вугледарі і 1 - у Костянтинівці. Поранення одержали 22 людини, у тому числі – 4 дитини", - зазначає він.
Крім того, Кириленко уточнює інформацію щодо двох людей, які загинули біля Мелекіного під час спроби вирватися з Маріуполя. Серед них – одна дитина.
"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - додає він.
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Чайка Київ
показати весь коментар31.03.2022 22:38 Відповісти Мені подобається 3
Alex Alex #500309
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