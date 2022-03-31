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Новини Фото Війна
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Сьогодні внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло п'ятеро мирних жителів, 22 - поранено, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ продовжують завдавати потужних ударів по території Донеччини.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія вбиває цивільних! Сьогодні внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло 5 людей: 2 - у Мар’їнці, 2 - у Вугледарі і 1 - у Костянтинівці. Поранення одержали 22 людини, у тому числі – 4 дитини", - зазначає він.

Крім того, Кириленко уточнює інформацію щодо двох людей, які загинули біля Мелекіного під час спроби вирватися з Маріуполя. Серед них – одна дитина.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - додає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ застосували фосфорні снаряди у Мар'їнці, Красногорівці та Новомихайлівці: 11 цивільних поранено, з них 4 дитини, - глава ОВА Кириленко

Сьогодні внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло пятеро мирних жителів, 22 - поранено, - Кириленко 01

Автор: 

армія рф (17346) обстріл (28435) смерть (6746) Донецька область (8447)


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31.03.2022 22:38 Відповісти
раZZія країна терорист!
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31.03.2022 23:08 Відповісти
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01.04.2022 04:10 Відповісти
 
 