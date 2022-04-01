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У Бєлгороді паніка та ажіотаж на АЗС через пожежу на нафтобазі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У російському Бєлгороді паніка та ажіотаж на АЗС: нафтобаза продовжує горіти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В соцмережах активно поширюються фото та відео із АЗС в Бєлгороді. Як бачимо, там утворились чималі черги.

Нафтобаза горить, губернатор області Гладков заспокоює, що причин для паніки немає. Запасів палива нібито вистачить "на всі заправки для роботи терміном від 5 до 13 днів".

У Бєлгороді паніка та ажіотаж на АЗС через пожежу на нафтобазі 01
У Бєлгороді паніка та ажіотаж на АЗС через пожежу на нафтобазі 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Момент удару і вибуху нафтобази у російському Бєлгороді. ВIДЕО

Автор: 

АЗС (1881) нафта (5508) черга (224) пожежа (4325) росія (65146) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+90
Слава збройним силам України ! Воронежу приготуватись)
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01.04.2022 09:47
+55
Ще треба що б у них сирена волала цілодобово. Вже не так весело убивать хахлов, коли примара війни в двері стукає...
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01.04.2022 09:50
+38
Вот рабсеяне и бумеранг.
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01.04.2022 09:47
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Первоапрельская шутка.
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01.04.2022 10:03 Відповісти
Ніби дурничка, а приємно...
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01.04.2022 10:04 Відповісти
З Бєлгородської області постачаються пальним та ************ кацапські війська, які ведуть бої на Ізюмському напрямку... Так що не така вже це й дурничка...
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01.04.2022 10:06 Відповісти
Очень приятно и это не дурничка Ореста. Это герои наши летчики. ..
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01.04.2022 10:53 Відповісти
"обратка" гірше срачки
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01.04.2022 10:07 Відповісти
Не розумію, хто нажахано повторює про "провокацію" і подібне, ось тепер буде привід у них і тд... ШО? привід для чого? А те що вони вже ледь не третину країни де окупували, де зруйнували - то що було? Окрім ЯО незадіяних козирів у рукаві в них вже не залишилось(дєрмак-"козир" не рахується). А це саме ЯО вони використовувати не будуть, ну ще біомасу ненавчену нагребуть і погонять при дефіциті справної робочої техніки, при вже витраченій половині високоточних далекобійних ракет - з передбачуваним результатом.
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01.04.2022 10:11 Відповісти
НАТА, закрой нєба над Бєлгарадам! )))
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01.04.2022 10:11 Відповісти
Жаль, що немає в нас ракет. Как цапи якщо самі почнуть вмирати від наших атак, тільки тоді почнуть розуміти, що таке війна. Треба готувати рейди в рашку і відтягувати їх сили з півдня.
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01.04.2022 10:18 Відповісти
Кацапоиды не ожидали что война придет в их дом? Они все в чужих странах в основном воюют.
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01.04.2022 10:20 Відповісти
Хроника деградации

@sergeenko_i

https://twitter.com/sergeenko_i/status/1508888375855652869 29 мар.


По случаю кардинального сокращения военной активности на киевском и черниговском направлении под Белгородом состоялся праздничный артиллерийский салют.
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01.04.2022 10:23 Відповісти
Зробити гуманітарний коридор для біженців з Бєлгорода.
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01.04.2022 10:24 Відповісти
На беларашу, до морга
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01.04.2022 10:29 Відповісти
Як в пісні співається - "толи ещё будет ой йой йой"!!!
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01.04.2022 10:25 Відповісти
Наши пока не комментировали, наверно реально ввс РФ создаёт картинку для своих призывников.
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01.04.2022 10:26 Відповісти
"Никогда не провозглашал он себя сделавшим это. С другой стороны, и не отказывался от этого. В сложившихся условиях ни то, ни другое не сулило ему никакой выгоды. Чего не скажешь о молчании…"(с)
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01.04.2022 10:39 Відповісти
Слава Украине ! Героям Слава! Только так, когда мы начнем бомбить на россии склады с продовольствием с боеприпасами с топливом с техникой с связью, когда начнём сбивать их Ту -160 с которых пускают ракеты и начнём топить корабли с калибрами на рейде Севастополя , и когда ватное население рф будет просыпаться от воя воздушных сирен с мыслью что пора эвакуироваться куда-то, вот тогда мы приблизим нашу Победу. P.S. И вообще то пора расхерячить керченский мост.
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01.04.2022 10:27 Відповісти
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01.04.2022 10:29 Відповісти
не..они должньі папрасить сев карею
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01.04.2022 11:33 Відповісти
Нужно было еще с вертолета высыпать кацапские трупы посреди улицы с записками росияне заберите свое мясо которое ваш ***** не признает и не хочет забирать
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01.04.2022 10:33 Відповісти
Какой креатив! Какие добрые пожелания!
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01.04.2022 11:08 Відповісти
Креатива? Доброты? Легко! Когда вернем контроль над крымским каналом все трупы нужно будет сплавить по каналу в Крым, пусть похлебают супчика!
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01.04.2022 12:35 Відповісти
вам бы, батенька, не коменты, вам бы книжки писать...
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01.04.2022 13:32 Відповісти
Множаться і множаться на мапі нові Чорнобаївки,дякуючи ВСУ!
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01.04.2022 10:33 Відповісти
Чернобаевка переехала в Белгород 😁.
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01.04.2022 10:36 Відповісти
Какая-то очень странная цель выбрана для провокации - нефтебаза. Больница, спальный район, здание администрации или школы - вот это да, для "народного гнева" самое оно. А нефтебаза? Шо за нах? Да еще и гсм кучу уничтожили.
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01.04.2022 10:40 Відповісти
если и было то гсм, ********* они ресурсы, и прикрылись *украинцы разбамбили*, это ж вторая армия в мире, пайки просроченые, броня с танков спилена, каски разваливаются, и всё потырено, СЛАВА генералам расии как говоритца
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01.04.2022 10:46 Відповісти
прапорьі тож не дремлют
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01.04.2022 11:34 Відповісти
Странно что нет дюжины погибших детей - это хорошо вставляет скрепных...не знаю пока что там точно было но под призыв/мобилизацию самое оно - будет о чем выть с зомбоящиков призывая на священную войну с Украиной.
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01.04.2022 10:43 Відповісти
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01.04.2022 10:43 Відповісти
Ті уйобки тренуються власні міста бомбить, а особливо Воронеж.
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01.04.2022 10:45 Відповісти
самі себе спалили, бо нікуди вже ту нафту качати
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01.04.2022 14:33 Відповісти
То вони креативно підійшли до реклами своєї техніки: і нові літаки систему ППО обійшли (але типа старішу, с300), і с400 не замазали )) В плюсах і авіація і ппо.
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01.04.2022 17:21 Відповісти
А как же Воронеж, обещали же Воронеж, нууууу так не честно...
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01.04.2022 10:44 Відповісти
Наші аси!
Зняли відео при поверненні, оцініть на якій висоті летять)
https://youtu.be/bVL_DFhU-aM
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01.04.2022 10:45 Відповісти
Це не наші, туди залетіти на вертолєтах не реально.
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01.04.2022 10:57 Відповісти
Хто сказав? На кордоні зона бойових дій. Є однакові моделі гвинтокрилів. Плюс кацапський по#уїхзм. Залітай куди хочеш.
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01.04.2022 11:06 Відповісти
вони знаходяться за 40 км від кордону, ніші там вертольоти не тримають, бо це легка мішень. Там використовують винищувачі, або артилерія для прикриття з повітря. Гелікоптерів у нас дуже мало,якщо є бойових всього 35, то дуже добре, ними не будуть так резикувати без прикриття та й особовим складом! Це з вікі Українська авіація налічує 71 винищувач, 14 бомбардувальників, 31 штурмовик, 29 транспортних літаків.
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01.04.2022 16:18 Відповісти
Можна подумати що втопити з Града військовий корабель раніше вважали реально.
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01.04.2022 11:20 Відповісти
Rino Onix, сідай дитино, тобі двійка. В 1987 році Матіас Руст пролетів через всю радянську систему ППО, покружляв над Москвою і сів неподалік Кремля.
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01.04.2022 11:31 Відповісти
Плюс гвинтокрили на низкій висоті є легкою мішенню. Враховуючи, що там стоять їх іксандери і винищувачі, то це вони самі собі зробили добре, так само, як вони на Харківщині самі розстріляии з гвинтокрилів свої війська!
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01.04.2022 16:05 Відповісти
Удар по нафтобазі в місті Белгород (Російська Федерація) був нанесений балістичними ракетами "Іскандер" з території республіки Білорусь.
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01.04.2022 10:48 Відповісти
На відео чітко видно гвинтокрили.
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01.04.2022 11:21 Відповісти
Що чітко встановлена локація прольоту вертольотів знятих на відео?! Належність вертольотів!?
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01.04.2022 11:55 Відповісти
А що, чітко встановлено маршрут прольоту Іскандерів? По друге всі запуски балістичних ракет чітко фіксуються не тільки нами, а і країнами НАТО, що швидко буде доказано на світовому рівні і создать незрозумілий прецедент удару Білорусі по рашці. А на відео з камер відеонагляду видно удар з вертольотів... Думаю скоро все дізнаємося.
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01.04.2022 17:31 Відповісти
ярунь №2?
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01.04.2022 15:17 Відповісти
Хто б це не зробив, але щиро дякую....хай відчують с.ки...
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01.04.2022 10:49 Відповісти
Підгорає...касабня....підгорає.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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01.04.2022 10:52 Відповісти
Вже є докази, що РФ сама розстріляла базу в Белгороді.
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01.04.2022 10:55 Відповісти
пора возвращаться в родные ипеня. биндеровцы пришли за подарками членина
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01.04.2022 10:57 Відповісти
Это вертолеты ВКС рашки
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01.04.2022 10:59 Відповісти
так это всего лишь нефтебаза, а не мирные дома, а юродивые уже обосрались.
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01.04.2022 11:02 Відповісти
Як гадалося, та як сталося !
Найкраще попереду(Лучшее, конечно, впереди!)
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01.04.2022 11:03 Відповісти
Если люди узнают что это провокация Путина, то писец ему.
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01.04.2022 11:05 Відповісти
Так это про людей,а не про кацапов. Путлер в безопасности в этом плане.
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01.04.2022 11:08 Відповісти
Одна моя знакомая крымчанка, яро поддержавшая отжим Крыма и приветствовавшая развешанные тогда портреты сралина, в ответ на мои слова "у тебя ж в сталинских лагерях нквдисты деда расстреляли" ответила после маленькой паузы: ну, наверное, так надо было...
А вы говорите, если люди узнают...
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01.04.2022 13:39 Відповісти
1 апреля - никому не веря...
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01.04.2022 11:17 Відповісти
Насправді це не смішно,вони таким чином хочуть підняти їх бойовий дух, а їх там є 140млн. Я б не раділа з цього, бо тоді, вони найдуть охочіше бажаючих воювати, а їх там є багато і техніки ще на "судний день" вони теж понаходять. Не повторюйте наративи кацапів, бо вони потім показуютьці коментарії і у ватних головах починаються зрив мозку пр захист"Отєчества". Генерал Залужний через це і дава наказ, що по їх території не стрилятимуть! Не допомагайте кацапам! Поки вони не знають за що воюють, вони такі безпорадні! Згадайте, що пуйло робило, перед другою Чеченською війною! Це типовий стиль КГБ, тільки нам буде важче доводити, що ми до цього не причетні. До світу, ще дійде, а джо кацапів малоймовірно...
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01.04.2022 11:20 Відповісти
Не давав Залужний такого наказу, і це не перший удар по стратегічним об'єктам на московії. Бити москаля можна і на його території, заходити туди поки не дозволяють
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01.04.2022 11:27 Відповісти
Давав, у нас оборонна операція і конрнаступи тільки в межах території України. А ще наші це фізично б не змогли б зробити Белгород прикритий ПВО росії та винищувачами з повітря! Подивітся на карті де це місто знаходяться і де знаходяться наші війська і їх. Тому це провокація з боку росію і це однозначно! Почиатайте офіційну заяву Міністерства оборони України.
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01.04.2022 15:53 Відповісти
Емм, а нічого, що наші били точкою по кацапському аеродрому?
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01.04.2022 20:55 Відповісти
Точка У має дальність до 120 км, вона до того аеродрому не долетить. Точки У не знаходяться в тому оперативному округу, тоді б ми могли допомогти Маріуполю. Там суцільнний степ, їх би там розбомбли з території Азовського моря та Чорноморського моря. Подивіться уважно карту і порахуйте відстань.
А це Вам для родумів: https://www.youtube.com/watch?v=bxyfb_nabwA
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01.04.2022 21:16 Відповісти
Це був такий самий закид кацапів, потів наше Міністерство оборони спростувало.
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01.04.2022 21:17 Відповісти
140 млн кого?) бабушек, детей, парикмахеров и таксистов? с них такие вояки, что аж ни капли не страшно
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01.04.2022 11:57 Відповісти
Не потрібно недооцінювати ворога! Ресурси в них є, в них просто нехватає часу на організацію, та немає чіткої мотивації воювати! Повірте в 140мл держави,як мініму найдеться 1-2мл щоб повоювати,якщо в них буде чітка ціль і мотивація і стрілецької збої в них багато, щоб не говорив Люська Аристович. Краще почитайте , чи послухайте Петра Черника.
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01.04.2022 15:56 Відповісти
Палайте у пеклі, ублюдки московські !!!
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01.04.2022 11:20 Відповісти
Пробігся по кацапським ЗМІ. Спочатку вони заявляли просто про пожежу на паливній базі, і лише через декілька годин - про удар ЗСУ, коли вже з'явилися відео зі смартфонів. Створені самими кацапами провокації, зазвичай, озвучуються пропогандонами одразу.

Чисто технічно - це цілком можливо, і не лише тому що вертоліт на низькій висоті є важкою ціллю для будь-якої ППО, але й тому, що це було раптово. Хоча саме на Мі-24 летіти на низькій висоті вночі - це дуже висока кваліфікація потрібна.

Але точно, що це не було санкціоновано Банковою, бо тих запроданців зовсім інші цілі. Також є сумніви, щодо наказу вищого командування ЗСУ (але якщо так - то це чудово), а от на рівні підрозділу могли придумати таку операцію, сказамши керівництву, що полетять на вільне полювання.
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01.04.2022 11:24 Відповісти
ЗСУ не махновці, тому "а ну заправ мені Мішку та й нурсів поклади, злітаю до москалів", не вийде"
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01.04.2022 11:29 Відповісти
Якщо у льотчиків хтось загинув з близьких, то чому б ні? Я саме так би і зробив, якщо б мав такі високі навички. А потім сказати, що "ізвінітє, заблуділсо"
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01.04.2022 11:36 Відповісти
Думаю, що Банкова не буде заважати ЗСУ піднімати ставки України на переговорах...
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01.04.2022 11:54 Відповісти
Вилупкам з ОП потрібні не ставки на переговорах, а організувати особисту зустріч свого важдя
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01.04.2022 12:40 Відповісти
Не дочекався "руського міра" і тікав у Польщу: на Київщині затримали любителя Путіна,
Щось в Росію ніхто не втікає.
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01.04.2022 11:31 Відповісти
нельзя называать "пожар"!! это тепловая спецоперация
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01.04.2022 11:42 Відповісти
не дифицит и не "кризис"!! а экономическая спецоперация
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01.04.2022 11:42 Відповісти
отряд гусей именни Матиаса Руста сказал "служу народу Украины"
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01.04.2022 11:45 Відповісти
Той клятий москальський міст до Українського Криму також чекає ракети. Як не крути, а логістику для Крими влучна ракета дуже навіть ускладнила б. Вірю що прийде час. Слава Україні!
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01.04.2022 12:18 Відповісти
нежданчик, для русских фашистов приключился - ВСУ перенесли войну на территорию агрессора. Слава ВСУ!
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01.04.2022 12:45 Відповісти
ААА **** , страшно ***.
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01.04.2022 14:15 Відповісти
кросівоє)
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01.04.2022 14:31 Відповісти
Гореть вам - не перегореть!
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01.04.2022 19:56 Відповісти
Думаю Украинской генпрокуратуре нужно возбудить уголовное дело по факту данного происшествия ведь могли пострадать приграничные села от этого взрыва. Возможно это теракт.
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01.04.2022 21:36 Відповісти
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