У Бєлгороді паніка та ажіотаж на АЗС через пожежу на нафтобазі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У російському Бєлгороді паніка та ажіотаж на АЗС: нафтобаза продовжує горіти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В соцмережах активно поширюються фото та відео із АЗС в Бєлгороді. Як бачимо, там утворились чималі черги.

Нафтобаза горить, губернатор області Гладков заспокоює, що причин для паніки немає. Запасів палива нібито вистачить "на всі заправки для роботи терміном від 5 до 13 днів".





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