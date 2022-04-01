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Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
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"Припиніть спонсорувати війну в Україні!": На акції у Відні українці закликали акціонерів "Райффайзен" вийти з Росії. ФОТО

Українці, що мешкають у Відні, провели пікет біля готелю Hilton, де у четвер відбувалися річні загальні збори банківської групи Raiffeisen Bank International (RBI), з вимогою залишити російський ринок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

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"Ми зібралися сьогодні в час, коли акціонери "Райффайзен Банк Інтернаціональ" проводять річні загальні збори. Ми роздали дуже багато листівок акціонерам, які заходили в приміщення. І ми побачили, що близько половини акціонерів з радістю їх беруть. Якщо нам вдасться достукатися хоча б до третини акціонерів, які порушать питання виходу з росії, то тоді це нарешті може перейти від роздумів та обговорень до конкретних дій", - заявив організатор акції, активіст української громади Андрій Каріоті.

Попри дощову погоду десятки українців з національною символікою "окупували" всі входи та під’їзди до готельного комплексу Hilton, розміщеного поруч з будівлею RBI, та роздавали усім новоприбулим листівки із закликом припинити роботу в РФ і не співфінансувати кровопролиття в Україні.

Припиніть спонсорувати війну в Україні!: На акції у Відні українці закликали акціонерів Райффайзен вийти з Росії 01

Також вони тримали у руках плакати з написами "Raiffeisen, припиніть підтримувати путіна!", "Жодного бізнесу з диктатурою!", "Raiffeisen, припиніть усі операції в росії!", "Raiffeisen, припиніть спонсорувати війну в Україні!" та ін.

За словами Каріоті, засідання акціонерів RBI є ідеальним моментом для того, щоб "зробити крок у напрямку того, щоб це стратегічне рішення щодо виходу з РФ не залишилося лише словами".

Припиніть спонсорувати війну в Україні!: На акції у Відні українці закликали акціонерів Райффайзен вийти з Росії 02

"Одних слів "Райффайзен Банк Інтернаціональ" про розгляд рішення залишити російський ринок недостатньо. У той час, коли українські військові та цивільні вмирають від російських обстрілів, RBI фінансує військову машину Путіна. Сьогодні акціонери мають показати, чи вони хочуть і надалі фінансувати російські ракети, чи ж дистанціюватися від цих принизливих дій", - заявив активіст.

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Акція пройшла мирно, за дотриманням громадського порядку стежила австрійська поліція.

Припиніть спонсорувати війну в Україні!: На акції у Відні українці закликали акціонерів Райффайзен вийти з Росії 03

21 березня під штаб-квартирою банківської групи Raiffeisen Bank International (RBI) у Відні вже проходив пікет з вимогою припинити роботу дочірньої компанії RBI в росії, оскільки ця діяльність фінансує військову машину Путіна, підживлюючи війну РФ проти України.

На тлі виходу багатьох міжнародних банків з росії через розпочату нею війну проти України, АТ "Райффайзенбанк росія" продовжує працювати в державі-агресорі. У RBI лише заявили, що розглядають "усі стратегічні можливості" щодо майбутнього своєї дочки в Росії, "у тому числі ретельно спланований вихід з АТ Райффайзенбанк в росії". Однак самого рішення про припинення бізнесу в рф банківська група не приймає.

банки (7723) росія (65146) санкції (11824) Відень (119)


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Топ коментарі
+8
Зате зекомпані расію в гаранти запрошує. КОНЧЕНІ
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01.04.2022 10:11
+6
казахи послали нах... орків з карточками Visa и Mastercard..кажуть шо банки Казахстану бояться попасти під санкції теж
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01.04.2022 10:23
+2
Чому Національний Банк не відкличе ліцензію Рейфайзен банк в Україні
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01.04.2022 10:24
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Зате зекомпані расію в гаранти запрошує. КОНЧЕНІ
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01.04.2022 10:11 Відповісти
казахи послали нах... орків з карточками Visa и Mastercard..кажуть шо банки Казахстану бояться попасти під санкції теж
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01.04.2022 10:23 Відповісти
Чому Національний Банк не відкличе ліцензію Рейфайзен банк в Україні
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01.04.2022 10:24 Відповісти
Не вижу в этом смысла. В рф они могут заработать больше, просто потому что кацапов больше.
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01.04.2022 11:01 Відповісти
Парашники за долари та євро купують вбивць з азіатських та африканських країн.
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01.04.2022 10:58 Відповісти
У відні українська діаспора тисячі осіб. А на акцію прийшло три каліки. Стидоба!
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01.04.2022 11:10 Відповісти
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!
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01.04.2022 11:14 Відповісти
Медуза сообщает про "санкции" от Гугля:
"Телеканал «Царьград» https://www.interfax.ru/business/832590 утверждает , что получил один миллиард рублей от компании Google в качестве неустойки по иску о восстановлении своего аккаунта на видеохостинге YouTube
Основатель телеканала Константин Малофеев заявил, что направит взысканные с корпорации средства «на поддержку специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации Украины».
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01.04.2022 11:36 Відповісти
Українці, закривайте рахунки у українського Райфайзену і переходьте до дружнього і рідного нам польсько-українського банку "Кредобанк" !
Доречі, у Польщі можна через ПКО банк польский акціонер Кредобанк у поміняти гривні на злоті, якщо треба!
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01.04.2022 22:17 Відповісти
 
 