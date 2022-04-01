УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11243 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
1 945 0

Війська РФ обстріляли із "Градів" Гірське на Луганщині, поранено жінку, - Гайдай. ФОТО

Війська РФ обстріляли із "Градів" Гірське, поранено жінку.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"З реактивних систем залпового вогню росіяни завдали удар по житловому сектору міста Гірське. Маємо декілька зруйнованих будинків, поранено жінку. Рятувальники продовжують працювати", - зауважив він.

Читайте також: Три евакуаційні потяги вирушать з Луганської та Донецької областей 1 квітня, - Гайдай

Війська РФ обстріляли із Градів Гірське на Луганщині, поранено жінку, - Гайдай 01
Війська РФ обстріляли із Градів Гірське на Луганщині, поранено жінку, - Гайдай 02
Війська РФ обстріляли із Градів Гірське на Луганщині, поранено жінку, - Гайдай 03

Автор: 

армія рф (17359) обстріл (28449) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4878)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 