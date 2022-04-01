Війська РФ обстріляли із "Градів" Гірське на Луганщині, поранено жінку, - Гайдай. ФОТО

Війська РФ обстріляли із "Градів" Гірське, поранено жінку.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"З реактивних систем залпового вогню росіяни завдали удар по житловому сектору міста Гірське. Маємо декілька зруйнованих будинків, поранено жінку. Рятувальники продовжують працювати", - зауважив він.

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