Внаслідок боїв загинула частина тварин у зоопарку в Демидові під Києвом. ФОТОрепортаж

Зоопарк XII місяців у селі Демидів Київської області, де відбувалися активні бої з окупантами, теж постраждав. Загинула частина тварин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Волонтери та солдати намагаються врятувати тварин, які вижили.

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