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Внаслідок боїв загинула частина тварин у зоопарку в Демидові під Києвом. ФОТОрепортаж

Зоопарк XII місяців у селі Демидів Київської області, де відбувалися активні бої з окупантами, теж постраждав. Загинула частина тварин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Волонтери та солдати намагаються врятувати тварин, які вижили.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З розбомбленого екопарку у Ясногородці почали евакуювати тварин. ФОТО

Автор: 

тварини (463) зоопарк (63) Київська область (4022)


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Топ коментарі
+26
Щось не чути світових захисників тварин.Напевно також обгадились,як червоний хрест і інші організації.
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01.04.2022 11:52
+22
Іноземні добровольці в Ірпені: поміж боями поливають вазони в напівзруйнованих будинках і годують тварин - https://www.youtube.com/watch?v=8Y86tknzZKs&ab_channel=PrisonersOfWar https://www.youtube.com/watch?v=8Y86tknzZKs&ab_channel=PrisonersOfWar

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01.04.2022 11:49
+22
Українці несли старого собаку 17 км з Ірпені (я знову плачу)... в хазяйки нема особистих речей - в рюкзаку документи та ветеренарні ліки...
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01.04.2022 12:26
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Іноземні добровольці в Ірпені: поміж боями поливають вазони в напівзруйнованих будинках і годують тварин - https://www.youtube.com/watch?v=8Y86tknzZKs&ab_channel=PrisonersOfWar https://www.youtube.com/watch?v=8Y86tknzZKs&ab_channel=PrisonersOfWar

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01.04.2022 11:49 Відповісти
Щось не чути світових захисників тварин.Напевно також обгадились,як червоний хрест і інші організації.
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01.04.2022 11:52 Відповісти
Таки так. І стурбовані глобальним потеплінням теж щось притихли.
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01.04.2022 12:16 Відповісти
Твари сруские.
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01.04.2022 11:54 Відповісти
Просто тварини менше мучилася, бо будь-який зоопарк (тим більш український) - це знущання над тваринами.
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01.04.2022 12:22 Відповісти
дурню, йди по курсу руцкава *******,ить таки пристойні
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01.04.2022 22:49 Відповісти
Українці несли старого собаку 17 км з Ірпені (я знову плачу)... в хазяйки нема особистих речей - в рюкзаку документи та ветеренарні ліки...
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01.04.2022 12:26 Відповісти
Я свого кота не кину ніколи!!! бо це мій друг!!! щоб не трапилось. викину ноутбук, але кота заберу з собою якщо що
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01.04.2022 12:37 Відповісти
те саме!!! те саме!!! навіть не обговорювалось...це ж як дитина...
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01.04.2022 12:47 Відповісти
Человечище
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01.04.2022 14:47 Відповісти
Я би свою собаку теж не кинула. На собі би не несла, але якось би тягнула )
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01.04.2022 17:36 Відповісти
там можно было только нести ...первое время собака шла сама, потом были узкие тропки и стекло с осколками - лапы могла поранить...а потом вообще вместо дороги - узкая доска над водой вместо мостиков...машины бросали...только чемоданы и кравчучки...которые тоже приходилось нести (дороги сплошной битый кирпич, щебень, металл)...многие тащили только детей и животных...

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01.04.2022 17:54 Відповісти
На фото не зоопарк XII месяцев, а Ясногородская страусиная ферма. Ей тоже досталось, как видно. Но материалы надо проверять перед публикацией
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01.04.2022 12:35 Відповісти
 
 