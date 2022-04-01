Внаслідок боїв загинула частина тварин у зоопарку в Демидові під Києвом. ФОТОрепортаж
Зоопарк XII місяців у селі Демидів Київської області, де відбувалися активні бої з окупантами, теж постраждав. Загинула частина тварин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Волонтери та солдати намагаються врятувати тварин, які вижили.
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