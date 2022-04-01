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На Рівненщині затримали можливого російського корегувальника, який місяць прожив у землянці в лісі, - поліція. ФОТОрепортаж

На Рівненщині поліцейські затримали уродженця Дніпропетровщини, який місяць переховувався у лісі, його підозрюють у сприянні ворогу.

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає Цензор.НЕТ.

"Зі слів мешканців села, молодик часто виїжджав, зокрема й до тих населених пунктів, де ставалися авіаудари. Наразі більш ретельною перевіркою особи займаються працівники СБУ, куди його доставили поліцейські.

Про підозрілого чоловіка поліцейському офіцеру громади повідомили жителі села Грушвиця Друга Рівненського району. Увечері сьогодні, 31 березня, його затримали правоохоронці.

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З’ясувалося, що 23-річний уродженець Кривого Рогу майже місяць проживав у землянці, яку викопав власноруч у лісовому масиві.

Пояснив поліцейським, що у селі нібито мешкає його бабуся, до якої приїхав із початком повномасштабного вторгнення. Однак, з його слів, уже в перші дні проживання з нею почалися конфлікти, тож молодик залишив будинок.

При собі чоловік мав два мобільних телефони та планшет: це також перевірятимуть працівники СБУ", - йдеться у повідомленні.

На Рівненщині затримали можливого російського корегувальника, який місяць прожив у землянці в лісі, - поліція 01
На Рівненщині затримали можливого російського корегувальника, який місяць прожив у землянці в лісі, - поліція 02
На Рівненщині затримали можливого російського корегувальника, який місяць прожив у землянці в лісі, - поліція 03

Автор: 

затримання (4339) Нацполіція (15164) державна зрада (1686) Рівненська область (1175)


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Топ коментарі
+12
ранньої весни місяць прожити в землянці в лісі? навіщо заретушували обличчя беару грілзу?
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01.04.2022 12:59
+12
Звичайний уклоніст. Корегувальнику нема потреби жити місяцями в землянці поблизу села, тим паче на Рівненщині.

P.S. Сам завжди ношу з собою два телефони і чотири сімки в них... Аж лячно стало, треба один мабуть дома залишати.
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01.04.2022 13:04
+10
От взяли і навішали ярлик, аби ляпнуть новину 🥴. Без жодних даж попередніх фактів, бодай, з місця взяття. Для місцевих всі хто приїзжі вже підозрілі, раптом шо. І ті хто коригувальники не живуть під селом в лісі, це найбезглуздіший спосіб себе видати пошвидше. 🤓 Скоріш за все хлоп правду каже, а родичку що не прийняла - тра судити за егоїзм під час військового стану 😼
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01.04.2022 13:08
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Це, скоріше за все, якійсь важкий випадок жопоголізму...))
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01.04.2022 12:59 Відповісти
Як раз для СБУ, зараз навішають йому карєктіровку ударів по Львову та Маріуполю, і собі мєдалєк за задєржаніє асоба апаснава шпійона
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01.04.2022 13:18 Відповісти
ранньої весни місяць прожити в землянці в лісі? навіщо заретушували обличчя беару грілзу?
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01.04.2022 12:59 Відповісти
от же ж ****
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01.04.2022 13:03 Відповісти
От взяли і навішали ярлик, аби ляпнуть новину 🥴. Без жодних даж попередніх фактів, бодай, з місця взяття. Для місцевих всі хто приїзжі вже підозрілі, раптом шо. І ті хто коригувальники не живуть під селом в лісі, це найбезглуздіший спосіб себе видати пошвидше. 🤓 Скоріш за все хлоп правду каже, а родичку що не прийняла - тра судити за егоїзм під час військового стану 😼
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01.04.2022 13:08 Відповісти
Звичайний уклоніст. Корегувальнику нема потреби жити місяцями в землянці поблизу села, тим паче на Рівненщині.

P.S. Сам завжди ношу з собою два телефони і чотири сімки в них... Аж лячно стало, треба один мабуть дома залишати.
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01.04.2022 13:04 Відповісти
Та й три паспорта - забагато...
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01.04.2022 13:07 Відповісти
якась бомжара ватнорила, та щей продажня тварь
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01.04.2022 13:10 Відповісти
сегодня море кое-какеров, инстасамок и ютюберов просто подурели на примитивном "бушкрафте". куда не плюнь, одного минимум обхарькаеш )) не исключено, что просто один из них. хотя обычно при таких должна быть куча не плохой аппаратуры для качественной видео и аудио записи. такого примитива, даже у "чайников" этого дела, вряд ли найдёш.
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01.04.2022 13:17 Відповісти
не там шукаєте, головні російські "корегувальники" сидять в ОПі, звідта тре починати ... тоді й перемога над москалями швидше буде.
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01.04.2022 13:46 Відповісти
Тепер буде в теплі і годувати будуть 2-3 рази на день! Хто б він не був.
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01.04.2022 14:13 Відповісти
Вскрытие (телефона) все покажет...
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01.04.2022 14:20 Відповісти
да какой на хер шпион! чувак свалил в лес и прятался от призыва.
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01.04.2022 14:23 Відповісти
Можливо чекав на "гостей" із бульбостану,готовився партизанити...
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01.04.2022 14:37 Відповісти
Поймали лесного шпиона, срочно всем медали раздать))
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01.04.2022 17:26 Відповісти
 
 