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Страх робить партнерів співучасниками катастрофи, яку російські війська створили в українських містах, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо "хтось боїться ухвалити необхідні рішення", зокрема для того, щоб Україна отримала літаки, танки, необхідну артилерію та снаряди, то "це робить цих людей співвідповідальними за катастрофу, яку російські війська створили в українських містах".

Про це він написав в своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо хтось боїться ухвалити необхідні рішення, зокрема для того, щоб ми отримали літаки, танки, необхідну артилерію та снаряди, то це робить цих людей співвідповідальними за катастрофу, яку російські війська створили в українських містах", - написав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський у парламенті Бельгії: Маріуполь - найстрашніше місце у Європі. Там катастрофа, про яку всі знають. Але ніхто не має достатньої рішучості, щоб допомогти зупинити її. ВIДЕО

Він також опублікував низку фотографій наслідків російської повномасштабної агресії.

Страх робить партнерів співучасниками катастрофи, яку російські війська створили в українських містах, - Зеленський 01
Страх робить партнерів співучасниками катастрофи, яку російські війська створили в українських містах, - Зеленський 02
Страх робить партнерів співучасниками катастрофи, яку російські війська створили в українських містах, - Зеленський 03
Страх робить партнерів співучасниками катастрофи, яку російські війська створили в українських містах, - Зеленський 04
Страх робить партнерів співучасниками катастрофи, яку російські війська створили в українських містах, - Зеленський 05
Страх робить партнерів співучасниками катастрофи, яку російські війська створили в українських містах, - Зеленський 06
Страх робить партнерів співучасниками катастрофи, яку російські війська створили в українських містах, - Зеленський 07
Страх робить партнерів співучасниками катастрофи, яку російські війська створили в українських містах, - Зеленський 08
Страх робить партнерів співучасниками катастрофи, яку російські війська створили в українських містах, - Зеленський 09

Автор: 

армія рф (17359) Зеленський Володимир (23815) допомога (8343)


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Топ коментарі
+20
Якщо ви не могли повірити у такий розвиток подій, то може ви перестанете ходити на вибори і довірите нам, тим хто не сумнівався у неминучості цієї війни, обирати владу для країни???
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01.04.2022 13:55
+19
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01.04.2022 13:46
+12
Хто хоче, той робить, а хто не хоче, той обговорює...
Туреччина захотіла і закрила Босфор, без жодних обговорень, а що ж буде, а як відповість РФ.
Так само було би з усім, від літаків до С300, танків, артилерії. Потрібно було просто дати.
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01.04.2022 13:33
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Хто хоче, той робить, а хто не хоче, той обговорює...
Туреччина захотіла і закрила Босфор, без жодних обговорень, а що ж буде, а як відповість РФ.
Так само було би з усім, від літаків до С300, танків, артилерії. Потрібно було просто дати.
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01.04.2022 13:33 Відповісти
вовочка, партнёр у нас один - это "ты да я, да мы с тобой"... УКРАЇНА переможе..
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01.04.2022 13:35 Відповісти
Таки ми маем того президента, який нам зараз потрібен. Моя повага!
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01.04.2022 13:38 Відповісти
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01.04.2022 13:46 Відповісти
І шо? Дороги то е кепсько? Я теж не міг повірити у такий розвиток подій. Але маем те, що маем. І Зеленський зараз приклад для усіх лідерів світу.
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01.04.2022 13:51 Відповісти
Якщо ви не могли повірити у такий розвиток подій, то може ви перестанете ходити на вибори і довірите нам, тим хто не сумнівався у неминучості цієї війни, обирати владу для країни???
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01.04.2022 13:55 Відповісти
І за кого ви маете голосувати? Порошенка? Якщо так, то я піду тільки заради того, щоб проти проголосувати.
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01.04.2022 14:04 Відповісти
Вам не подобається як зараз воює створена Порошенком армія?
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01.04.2022 14:10 Відповісти
Це ваше життєве кредо-обхезатись. То ще толерантно сказано.
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01.04.2022 15:04 Відповісти
І яду вам не позичати.
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01.04.2022 15:05 Відповісти
А нічого, що розвідка США і не тільки вони, попереджали що буде напад? В той час арахамія за 2 тижні до війни казав що то все пропаганда гірше скабєевської, що то захід провокатори, та що ніхто не нападе, а якщо нападе, то ми готові
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01.04.2022 14:09 Відповісти
Саме цікаве. що у нас на Закарпатті тільки дві дороги зробили, а от на напрямках головних ударів ворога, чомусь майже усі?
То Єрмак обирав які в першу чергу робити?
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01.04.2022 14:12 Відповісти
такий розвиток подій є результатом згортання та гальмування останні 3 роки багатьох оборонних програм, скорочення армії, дискредитації України на зовнішньополітичному напрямку та безкінченних спроб зазирнути кремлівському х...лу в очко щоб побачити там "мир"... Все це в купі й спровокувало москальських свінособак на повномасштабну війну ...
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01.04.2022 14:20 Відповісти
Поздравляю, Шарик. Касочку именную не хочешь этому победителю отправить за твой счет. С благодарственной табличкой на лбу "Мне 42 года и я не лох когда слышу раскаты грозы в кукуруЗЕ"
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01.04.2022 13:50 Відповісти
Буде треба відправлю. І тобі можу відправити рулон туалетного папіру, бачу проблема в тебе очкова.
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01.04.2022 13:54 Відповісти
Отправляй, Ярик. Но только отправь, не кидайся словами как твой любимый клован.
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01.04.2022 14:02 Відповісти
Ок, куди? Адресу давай, телефон і прізвище. Тут публікуй, країна мае знати своїх "героїв".
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01.04.2022 14:07 Відповісти
г.Николаев отделение Новой Почты № 28. Гусаченко Сергей Владимирович. Тел. 0636437181. Я думаю что ты заработал на комментах на пак туалетной бумаги? Не жмись, нищеброд!
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01.04.2022 14:17 Відповісти
Молодець ! Так зепідер@ відшити треба зуміти ! Привіт Миколаєву ! Адресу зберіг ! Після війни як доживу - обов"язково приїду з могоричем ! Нова пошта зараз алкоголь не перевозить ((
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01.04.2022 17:20 Відповісти
Яд, ты еще тут? Или в очереди за туалетной бумагой уже?
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01.04.2022 14:34 Відповісти
Яд, будь мужчиной, а не трындаболом. И вообще, мальчик без денег, зачем ты пишешь проплаченные посты если у тебя бабла от этой оплаты твоего типа труда даже тебе на туалетную бумагу не хватает? Пиши адрес теперь я тебе целый пак вышлю.
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01.04.2022 17:51 Відповісти
Подобається янухович, чи може путін?
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01.04.2022 13:55 Відповісти
Да что Вы, я в восторге от клована в каске (фото могу предоставить). Мне нравится как подоляшавки у упор не замечают среди президентов Украины Порошенко. Вот скажите Вы лично: у вас при упоминании фамилии Порошенко внезапная диарея начинается? Или Подоляк запретил писать его фамилию? Надеюсь Вы своим честным ответом не лишитесь суточной мзды за гадости в интернете?
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01.04.2022 14:09 Відповісти
Ви це хто? Ті, хто три роки тому втомився від війни? Та зараз жадає миру під гарантіі агресора, як тільки ворог пробив коридор до Криму і закріплюється на захоплених теріторіях? Його слова дуже сильно расходяться з діями, по разброєнню, та послабленню України до війни, та спробами в авральному темпі підписати якісь папірці з росією зараз.
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01.04.2022 14:00 Відповісти
А теперь думаем, кому-то невыгодно, чтобы мы победили именно сейчас, т.к. надо рашку закрепить на наших территориях максимально долго для полного ее ослабления. Идёт большая игра. Мы свое заберём, но хотелось бы сейчас, а не ждать 2-3 года, пока рф распадётся
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01.04.2022 13:38 Відповісти
********** невыгодно, все остальные уже заявили санкции, до того момента пока кацапы не извинятся и не вернут чужое, не снимут, оружие будут давать сколько нужно, уже даже вооружения начали давать. Никто не собирается уже ждать, как я понимаю после прямых угроз красной кнопкой этот сброд решили проучить по полной.
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01.04.2022 13:51 Відповісти
У Гітлера не питали дозволу чи давати танки і літаки. А зараз, що не так? Ще й, суки, засідають з ними в ООН за одним столом.
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01.04.2022 13:41 Відповісти
Бо у Гітлера не було бомби.
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01.04.2022 14:02 Відповісти
Ще скажете і рает не було і підводних човнів? Ну не смішіть.
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01.04.2022 14:11 Відповісти
я не жартую - у Гітлера бомби (ЯЗ) не було. А якби була, то стояла б на ФАУ-2. А їх запускали сотнями.
То що б було ?? У союзників таких ракет не було.
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01.04.2022 14:32 Відповісти
"це робить цих людей співвідповідальними за катастрофу, яку російські війська створили в українських містах"

А як щодо цілком і повністю відповідальної за все української влади?
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01.04.2022 13:43 Відповісти
Чому завжди хтось винен а не ти?Скільки будуть лити лайно у вуха?
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01.04.2022 13:45 Відповісти
"Якщо хтось боявся ухвалити необхідні рішення, зокрема для того, щоб ми 3 роки випускали ракети , літаки, танки, необхідну артилерію та снаряди, то це робить цих людей співвідповідальними за катастрофу, яку російські війська створили в українських містах"
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01.04.2022 13:49 Відповісти
Друг, гірший за оон, лише червоний хрест(((
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01.04.2022 13:50 Відповісти
Дуже вірно,дуже чітко,Пане Президент , але, де щира позиція-у цих словах чи у тих "переговорах" що передбачають ,по суті,капітуляцію України та сіють сумнів серед тих у кого ми просимо зброю?!
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01.04.2022 13:50 Відповісти
У В А Г А!

Орки замінували фабрику «Деліція» в Бучі

Територія кондитерської фабрики замінована, а їжа отруєна і непридатна до вжитку

https://t.me/irpininteresting/4637
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01.04.2022 13:52 Відповісти
"Якщо хтось боїться ухвалити необхідні рішення, зокрема для того, щоб ми отримали літаки, танки, необхідну артилерію та снаряди, то це робить цих людей співвідповідальними за катастрофу, яку російські війська створили в українських містах", - написав Зеленський.
Зе наривається. Чи думає, що вже Б-га за бороду вхопив ??
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01.04.2022 14:00 Відповісти
Та да, он либо совсем тупой, либо нам его подменили. А чья ответственность по трехгодичному разоружении армии и отсутствии какой-либо подготовки к агрессии за последние три-четыре месяца, временно играющий роль президента не хочет ничего сказать?
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01.04.2022 14:05 Відповісти
Ще дуже вже починає дратувать його бомжацький вигляд. Всі знають, що він не їздить на передову і не сидить в окопі, то для виступів в парламентах можна вже себе і в порядок привести, побритись, сорочку вдягнуть. Ця вся шобла так виглядає наче вони десь сидять квасять в підвалі, але періодично вилазять щось ляпнуть...
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01.04.2022 14:13 Відповісти
Навпаки - це такий іміджевий прийом. Ви забули з ким маємо справу ??
Маєчки без рукавів - це те ж демонстрація.
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01.04.2022 14:34 Відповісти
Никто кована не подменял. Он такой с детства. А вот "уставших от войны" кто подменил? Кто выбрал 73% этого клована с ФСБешным Дерьмаком в комплекте когда уже путлер глубоко залез в свой бункер?
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01.04.2022 14:40 Відповісти
Не хочеться,але треба вже нагадати. Правий був один з дописувачів на Цернзорі який написав:"Країна, яка лід час війни вибрала президентом клоуна буде сміятись, але не довго".
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01.04.2022 15:13 Відповісти
А той, хто згорнув ракетні програми, розмінував Чонгар, мріяв зазирнути в сраку Уйла і пропонував готуватись до шашличків - зовсім-зовсім ні до чого?.. НАТО винне в усьому, так, я не помиляюсь???
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01.04.2022 14:04 Відповісти
Он як швиденько чуваки знімають з себе відповідальність за саботаж фінансування армії і не нагнетайте, хуже скабеевой....
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01.04.2022 14:04 Відповісти
Маємо шо маємо. Шоумена замість Президента. Жебрацьке скигління замість Грому, Вільхи, Нептуна. Арахнофобію (чи Хламідію, як його там) замість дипломатів на переговорах.

А хтось мені нагадає, скільки пан Зеленський витратив власних коштів на гуманітарку, на волонтерів, на армію?

P.S. А ще б не зайве було пану Зє хоча б подякувати партнерам за те, що дають (а дають таки ж немало), та й вибачитись, що лайном їх поливав, коли попереджували про вторгнення.
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01.04.2022 14:06 Відповісти
ця ница потвора валила 3 останні роки оборонку, гальмувала ракетне будівництво, загнала в борги танковий завод у Харкові, знімали клістрони з нашого ППО, щоб нічим було небо боронити, скорочувала чисельність армії а тепер воно типу ні до чого, тепер в нього ніби то винуваті наші західні партнери???!!!

тим у кого коротка пам"ять та куций мозок:

ДАХК "Артем" з початку 2021 року переходить на одноденний робочий тиждень: замовлень на "Нептун", "Вільху", РС-80 та снаряди немає https://defence-ua.com/people_and_company/dahk_artem_z_pochatku_2021_roku_perehodit_na_odnodennij_robochij_tizhden_zamovlen_na_neptun_vilhu_rs_80_ta_snarjadi_nemaje-2175.html
"Завод ім. Малишева" досяг боргу в 1,8 млрд грн: робітники звинувачують "Укроборонпром" у бездіяльності https://defence-ua.com/people_and_company/zavod_im_malisheva_dosjag_borgu_v_18_mlrd_grn_robitniki_zvinuvachujut_ukroboronprom_u_bezdijalnosti-3340.html
Без заказов от государства. Почему Минобороны не модернизирует собственные истребители МиГ-29 https://www.youtube.com/watch?v=o4yCtoRYwzg
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01.04.2022 14:06 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017990643575&__cft__[0]=AZUEkx1CXcU9eduxWuTtQQywxQllbfTSyIjz_Q4mDAMARkS6MKZPOAOrqo7TIFJ1mxQp_MHLDik8M62CUZifGJQrOTT3OizH2NaGZCzg3GxgjROL2EY-58VCeyFehQN_-j_HegcJs-RP6jzBl8ZIcaBV7tvlEdGHDQD2ET9WiJDjQHnnTMS9dXa7HRPzlglF2WFMojDjjRGrqzQpUt-uj0lxksGpZ1iWWptWlACMPHhbjQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Levko Cherny

https://www.facebook.com/groups/285409725740937/posts/1010213623260540/?comment_id=1010228086592427&__cft__[0]=AZUEkx1CXcU9eduxWuTtQQywxQllbfTSyIjz_Q4mDAMARkS6MKZPOAOrqo7TIFJ1mxQp_MHLDik8M62CUZifGJQrOTT3OizH2NaGZCzg3GxgjROL2EY-58VCeyFehQN_-j_HegcJs-RP6jzBl8ZIcaBV7tvlEdGHDQD2ET9WiJDjQHnnTMS9dXa7HRPzlglF2WFMojDjjRGrqzQpUt-uj0lxksGpZ1iWWptWlACMPHhbjQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R 5 год

Спочатку ти просираєш ОДЗ і 3 роки не підвищуєш зарплату військовим. За два роки Армію покидають найкращі фахівці.
Потім повністю просираєш зовнішню політику по відношенню до країни-агрессора та західної коаліції.
Потім європейська опозиція тисне на тебе виділити гроші на Армію, але ти замість 50 лярдів ледь нашкрябав 23, бо, *****, тре грошей на Крадівницьтво щоб утримувати свою шайку в Раді.
Потім ти повністю ігноруєш попередження західних партнерів, щодо агрессії зі сторони рашки (пам'ятаєте закиди до пані Псакі, коли вона називає цю саму агрессію НЕМИНУЧОЮ).
Потім починається повномасштабна війна і ти відкриваєш рахунки в банках на допомогу Армії (тій самій Армії, яку ти ігнорував та знищував три роки), а Український нарід збирає півтора лярда за три дні.
Потім, коли потекло гівно по ляжках, ти збільшуєш військовим зарплатню на 30% намагаючись компенсувати відсутність засобів захисту (починаючи від крилатих ракет та ППО над ключовими містами й закінчуючи броніками та касками) - хай по-будуть багаті, тільки недовго.
І тепер ти ніїбацца герой та "лідер" нації, тому що з небритим та стурбованим ******* кожен день втіраєш електорату про "важко, але ми тримаємось" та "американці - закрийте небо", а простий наріт - "не розхитуйте" та "не на часі".
Та я буду "не на часі". Я буду пам'ятати про це завжди. Бо кожна ракета, котра сьогодні і вдень і вночі летить з російської СУшкі на моє рідне місте, яке до великої війни було признаним найкращім містом для життя в Україні, яке я ніколи до цього не любив так як зараз, кожний вбитий цивільний, якого я не зміг захистити підіймає в мені несамовиту безсилу лють.
Лють до орків і до тебе.
Бо саме зараз, в нас нема такої ППО як над Київом (котре, так само, відновив не ти).
Саме зараз в нас немає "Нептунів" та не вистачає "Стугн" і "Корсарів".
Я думаю про це, кожен раз коли падаю або на підлогу, або на асфальт, там де застала мене команда "Воздух!". Я ненавиджу тебе за це. І коли ми це закінчимо, ми прийдемо до тебе.©
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01.04.2022 14:11 Відповісти
Вова, ты забыл себя с Беней, пинчуками и прочими слугами народа записать в соучастники. Ведь это при тебе ВСУ стали финансировать по остаточному принципу и свернули ВСЕ ракетные программы и заваливали в течении 3-х лет оборонный заказ.
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01.04.2022 14:17 Відповісти
Співучасники катастрофи - це ті, хто бачили мир в очах Х..йла, заблокували ракетні програми і дали волю прокремлівській своллті ЗЖОП.
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01.04.2022 14:22 Відповісти






Октябрь 1939 года, после оккупации Гитлером Варшавы на улицах, разрушенного бомбардировками и артиллерийскими обстрелами города, были расклеены картинки , изображавшие раненого польского солдата с подвязанной рукой, который гневно показывает на руины Варшавы и кричит Чемберлену: «Это твоя работа!» - Ричард Пайпс, воспоминания ""Я жил. Мемуары непримкнувшего"

Мариуполь, Харьков, Киев, Чернигов, и далее везде, Байдену:
- Это твоя работа! Это твоя политика умиротворения...

Да и всем соучастникам: Меркель, Шольцам, Макронам,... Это ваша работа!

https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak?__cft__[0]=AZVHMLDKVJ8KLTC5F_YEZntlzqCkhcNZ0Bo_iAA0Z0iaM3_Sr67RcC1dHWEAbXOTqh4-YwLmr1LcK7KWb5dPYZZYXMxQFMlNFZpcsiCAaBW9lG8jrq6-yu8-6vjwci7Lxp0&__tn__=-UC%2CP-R Николай Нестор Нагорняк https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak/posts/2286473978159907?__cft__[0]=AZVHMLDKVJ8KLTC5F_YEZntlzqCkhcNZ0Bo_iAA0Z0iaM3_Sr67RcC1dHWEAbXOTqh4-YwLmr1LcK7KWb5dPYZZYXMxQFMlNFZpcsiCAaBW9lG8jrq6-yu8-6vjwci7Lxp0&__tn__=%2CO%2CP-R 26 March, 14:08 · Умовні байдени ввійдуть в світову історію чемберленами... Якщо "хтось боїться ухвалити необхідні рішення", зокрема для того, щоб Україна отримала літаки, танки, необхідну артилерію та снаряди, то "це робить цих людей співвідповідальними за катастрофу, яку російські війська створили в українських містах". І це не боягуство, - не тільки боягуство! - а посібництво агресору.
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01.04.2022 14:23 Відповісти
а есть эти картинки? можно было бы сделать коллаж...
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01.04.2022 14:54 Відповісти
Октябрь 1939 года, после оккупации Гитлером Варшавы на улицах, разрушенного бомбардировками и артиллерийскими обстрелами города, были расклеены картинки , изображавшие раненого польского солдата с подвязанной рукой, который гневно показывает на руины Варшавы и кричит Чемберлену: «Это твоя работа!»

Кто все последние 3 года искал "мир в глазах путина"? кто готов был протащить в Украине "формулу путина-штайнмаера" и провести так называемые "выборы" в ЛуганДоне? кто из бюджета Украины строил на КПВВ мосты сепарам? кто разминировал километровые участки на "передке", фактически сдавая нашу политую кровью землю сепарастам? Кто все 3 года гробил нашу оборонку, тормозил ракетные программы, танковое производство, ремонт и модернизацию самолетного парка? Кто сокращал армию в воюющей стране? Кто закатывал в асфальт десятки миллиардов гривень вместо развития обороного комплекса страны? Кто полностью сорвал оборонный заказ на 2021 год??? Кто сразу после пришествия к власти в 2019 начал антиНАТОвскую политику? Кто слил кацапам операцию по "вагнеровцам"?

Все это дело рук "величайшего лидОра современности" и его зеленой шоблы...

Поэтому, когда сейчас москальские свинособаки со своих кораблей безнаказанно обстреливают из Черного моря Харьков, Киев, Мариуполь, Николаев, Львов ..., когда тысячами гибнут под этими обстрелами наши сограждане и наши воины, то именно в адрес "величайшего лидера современности" и его скотоварищам нужно кричать : "Это ваша работа!!!"
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01.04.2022 17:07 Відповісти
Навіщо так багато тексту простіше потрібно - " ЗЕ - це твоя робота !" . Подякуй в ноги Байдену і Джонсону , бо вже б стояв на колінах перед кацапнею якби не вони (( А потім віддай шану ЗСУ , без яких ти б тут не філософствував !
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01.04.2022 17:37 Відповісти
 
 