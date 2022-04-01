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СБУ затримала мешканця Львівської області, який організував механізм переправлення чоловіків за кордон. ФОТО

СБУ вкотре заблокувала незаконний канал переправлення потенційних призовників через держкордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Управління СБ України у Львівській області у Facebook.

На Львівщині спецслужба викрила та блокувала механізм незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

"За оперативними даними відомо, що протиправну діяльність організував 24-річний мешканець Львівщини. Також слідством встановлено, що до своєї схеми чоловік планував залучити й медиків. А саме, для забезпечення виготовлення медичних документів за допомогою яких чоловіки призовного віку безперешкодно могли б покинути Україну", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці затримали зловмисника згідно зі ст. 208 КПК України під час одержання неправомірної вигоди - $2 тис. за виготовлення двох пакетів "документів".

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СБУ затримала мешканця Львівської області, який організував механізм переправлення чоловіків за кордон 01

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч.3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

СБУ затримала мешканця Львівської області, який організував механізм переправлення чоловіків за кордон 02
СБУ затримала мешканця Львівської області, який організував механізм переправлення чоловіків за кордон 03

Триває слідство. Додатково встановлюється причетність усіх осіб, які брали участь у протиправній діяльності.

Автор: 

СБУ (12812) чоловіки (157)


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Топ коментарі
+3
переправлення чоловіків призовного віку Джерело:

непевно доречніше писати "осіб з ознаками чоловічої статі"...до чоловіків (мужчин) їм ще "далеко"...всі чоловіки в Україні,або вертаються в Україну...

ЗІ- от згадаєте мій комент (ну я так теоретично)...оці "особи" потім будуть навипередки розповідати як вони "воювали й захищали".....(
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01.04.2022 14:08
+2
Він ще громадянин України??????????
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01.04.2022 14:05
+2
Нах на раССею..
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01.04.2022 14:13
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Він ще громадянин України??????????
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01.04.2022 14:05 Відповісти
дивний в нас на заході і півдні кордон(((
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01.04.2022 14:07 Відповісти
переправлення чоловіків призовного віку Джерело:

непевно доречніше писати "осіб з ознаками чоловічої статі"...до чоловіків (мужчин) їм ще "далеко"...всі чоловіки в Україні,або вертаються в Україну...

ЗІ- от згадаєте мій комент (ну я так теоретично)...оці "особи" потім будуть навипередки розповідати як вони "воювали й захищали".....(
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01.04.2022 14:08 Відповісти
Прикро, під час війни хочется прочитати не "затримала", а "знешкодила".
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01.04.2022 14:10 Відповісти
Насправді хочется прочитати - ліквідовано.
Чому влала досі не відправила закордон листа - не давати притул чоловікам призовного віку, та депортувати їх в Україну? Чи влада боїться за депортацію своїх мажорів? Корупція, схоже, тільки збільшилась у війсковий час. Доки не очистимо владу, життя не буде, всі наші біди саме від цього, включно з втратами від війни, що могли буди меншими, якщоб не велике крадівництво.
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01.04.2022 14:27 Відповісти
Нах на раССею..
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01.04.2022 14:13 Відповісти
НЕЗАКОННЫЙ переход границы военнообязаных из страны во время войны - это факт СОЗНАТЕЛЬНОГО ОТКАЗА от ГРАЖДАНСТВА УКРАИНЫ! Нужно ЗАКОН привести в соответвие с действительностью (и составить базу "отказников", чтоб за границей их не считали гражданами Украины, а лицами без гражданства)!
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01.04.2022 14:20 Відповісти
Откормленный такой,бычок.
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01.04.2022 14:23 Відповісти
Вчера остановился в Праге на светофоре, сбоку остановился Гелик, впереди Корвет, а сзади Лексус, все с украинскими номерами, беженцы. Правда за рулём женщины. Хотя встречаются и большие внедорожники с мордоворотами, интересно, кто их выпустил?
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01.04.2022 14:25 Відповісти
Мабуть ті хто двох суркісів випустив з купкою грошей.
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01.04.2022 14:31 Відповісти
Затримали водія, ну добре. А що з прикордонниками?
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01.04.2022 14:34 Відповісти
Не надо с такими церемониться. И дельца, и клиентов первой же машиной отправить в Изюм Харьковской области.
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01.04.2022 14:40 Відповісти
А шо там з прикордонниками, які випустили закордон мертведчука і суркісів з мільйонами?! Невже доказів ще мало для слідства?
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01.04.2022 14:54 Відповісти
Мерзота, мабуть зелений електорат.
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01.04.2022 15:15 Відповісти
Зачем в ВСУ сцыкуны и потенциальные предатели?
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01.04.2022 15:25 Відповісти
Р - рівні права в конституції, головне після війни не забути квоти для жінок ввести в владу, як тіки з польщі повернуться, і якщо повернуться.

Для дуже розумних відповім - я нікуди їхати не збираюсь і не збирався навіть якщо б і можна було б, просто вкотре вспоминаю як фемки і прості жінки кричали що у нас патріархат, і що у жінок нема рівних прав, а виявилось що прав нема тіки у чоловіків...
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01.04.2022 15:45 Відповісти
Добре, якщо у нас нема рівності статей в законі, то що отримають чоловіки після війни навзамін того, що в нас нема прав рятувати своє життя, прав на юридичний аборт і так далі? Ну хоть щось? Може хоч заборонити фемінізм як брехливу деструктивну ідеологію яка бреше не гірше ***** про наше суспільство?
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01.04.2022 15:47 Відповісти
війсковозобов'язані,котрі в часі війни відкупилися ,втікаючи за границю ,тепер мають великий шанс сісти даром, за дезиртирство при повернені на Україну додому.В ЄС їм не видадуть абсолютно ніяких документів , котрі б підтвердили ,що вони не є українськими дезертирами,котрі після 24 втекли з України
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01.04.2022 16:25 Відповісти
 
 