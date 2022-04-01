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Макрон зустрівся з мером Мелітополя Федоровим, якого звільнили з полону окупантів. ФОТОрепортаж

Президент Франції Емманюель Макрон зустрівся із мером Мелітополя Іваном Федоровим, якого нещодавно звільнили з полону російських окупантів.

Про це у Twitter повідомив французький лідер, інформує Цензор.НЕТ.

"Викрадений російською армією, ніхто не може уявити, що пережив мер Мелітополя. Тепер вільний, він про це розповідає. Його історія нас вразила. Я висловив йому і українським депутатам своє захоплення і підтримку. Сповнені рішучості, ми з Україною", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У Мелітополі окупанти відвезли у невідомому напрямку трьох директорів місцевих шкіл

Макрон зустрівся з мером Мелітополя Федоровим, якого звільнили з полону окупантів 01
Макрон зустрівся з мером Мелітополя Федоровим, якого звільнили з полону окупантів 02
Макрон зустрівся з мером Мелітополя Федоровим, якого звільнили з полону окупантів 03

Автор: 

Мелітополь (770) Франція (3060) Макрон Емманюель (1456) Федоров Іван (648)


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Топ коментарі
+15
З того мелітопольського мера, героя зробили. Я цей кадр зробив такого геройського ніхто не знає.
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01.04.2022 19:48
+15
Макрон готується до виборів і вже не знає, за шо хапацца , або за члін, або за яйца.
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01.04.2022 19:49
+11
краще б зустрівся з Героями Азова і з усіма маріупольцями..(
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01.04.2022 19:55
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і попросив свіженьких жаб на десерт
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01.04.2022 19:47 Відповісти
З того мелітопольського мера, героя зробили. Я цей кадр зробив такого геройського ніхто не знає.
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01.04.2022 19:48 Відповісти
Залишив місцеве ТРО без зброї? "Гадя" №2?
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01.04.2022 20:26 Відповісти
це все чудово - зброю давайте та реальні санкції вводьте ....- все інше самі зробим ...
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01.04.2022 19:48 Відповісти
Макрон готується до виборів і вже не знає, за шо хапацца , або за члін, або за яйца.
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01.04.2022 19:49 Відповісти
Пиар вот и весь секрет.
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01.04.2022 19:51 Відповісти
Уже думал что Макрон попёрся в Мелитополь.
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01.04.2022 19:54 Відповісти
краще б зустрівся з Героями Азова і з усіма маріупольцями..(
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01.04.2022 19:55 Відповісти
37 сім днів тому хоч хтось міг собі таке уявити?
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01.04.2022 19:56 Відповісти
за кораблем пусть идет
зачем постить рашистких шлюх?
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01.04.2022 20:16 Відповісти
Навіщо Банкова суне цього кінченого ватника на верх, невже зебіли і справді думають, що українці будуть вважати його героєм?
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01.04.2022 20:01 Відповісти
Тобто він не передовій? Не у Запоріжжі а у Фрвнції? Збс просто нема слів, поверніть його або на робоче місто, або повістку у зуби і на передову
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01.04.2022 20:04 Відповісти
Макроша приїхав попонтуватись перед своїми виборцями перед виборами , слюнтяй...
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01.04.2022 20:11 Відповісти
а как он выехал из страны?
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01.04.2022 20:15 Відповісти
С украинской делегацией по поручению президента. Люди, ну вы прежде чем "дебильничать" внимательно новости изучайте.
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01.04.2022 21:17 Відповісти
Французики - всё тот же "гарант", как 1994м. Как до дела, так язык внизу спины держат, только озабоченностями отсвечивают. Меркантильные сцыкуны, бегущие впереди, чтобы снять побольше бонусов для себя на чужой беде. Озабоченные ******** Реноделы, Ашаноеды, Леруастрои. Тем временем тянут себе на работу бесплатных врачей-арбайтерок с готовыми детьми, ускоренным обучением и ассимиляией. Гниды подлые
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01.04.2022 22:03 Відповісти
макарон пиарится где только можно и нельзя, скоро віборі.
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02.04.2022 01:09 Відповісти
 
 