Макрон зустрівся з мером Мелітополя Федоровим, якого звільнили з полону окупантів. ФОТОрепортаж
Президент Франції Емманюель Макрон зустрівся із мером Мелітополя Іваном Федоровим, якого нещодавно звільнили з полону російських окупантів.
Про це у Twitter повідомив французький лідер, інформує Цензор.НЕТ.
"Викрадений російською армією, ніхто не може уявити, що пережив мер Мелітополя. Тепер вільний, він про це розповідає. Його історія нас вразила. Я висловив йому і українським депутатам своє захоплення і підтримку. Сповнені рішучості, ми з Україною", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+15 Super Gut
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+15 irenka ko
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+11 Danilo Kosmina #241992
показати весь коментар01.04.2022 19:55
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зачем постить рашистких шлюх?