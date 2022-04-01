Макрон зустрівся з мером Мелітополя Федоровим, якого звільнили з полону окупантів. ФОТОрепортаж

Президент Франції Емманюель Макрон зустрівся із мером Мелітополя Іваном Федоровим, якого нещодавно звільнили з полону російських окупантів.

Про це у Twitter повідомив французький лідер, інформує Цензор.НЕТ.

"Викрадений російською армією, ніхто не може уявити, що пережив мер Мелітополя. Тепер вільний, він про це розповідає. Його історія нас вразила. Я висловив йому і українським депутатам своє захоплення і підтримку. Сповнені рішучості, ми з Україною", - йдеться в повідомленні.

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