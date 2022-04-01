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Підрозділи Нацгвардії провели зачистку району зосередження ворога на Київському напрямку. ФОТОрепортаж

На київському напрямку підрозділи Національної гвардії України провели зачистку району зосередження ворога, після того, як знищили його позиції прицільним вогнем артилерії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці НГУ.

"Після потужного вогневого ураження підрозділам НГУ вдалося спалити кілька десятків одиниць ворожих БМП, танків, бронеавтомобілів "Тайфун" та вантажівок. А також знищити живу силу противника.

Нацгвардія та Збройні сили України продовжують успішно виконувати поставлені бойові завдання та звільняти від окупантів населені пункти на Київщині",- зазначається у повідомленні. 

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Підрозділи Нацгвардії провели зачистку району зосередження ворога на Київському напрямку 01
Підрозділи Нацгвардії провели зачистку району зосередження ворога на Київському напрямку 02
Підрозділи Нацгвардії провели зачистку району зосередження ворога на Київському напрямку 03
Підрозділи Нацгвардії провели зачистку району зосередження ворога на Київському напрямку 04

Автор: 

Київська область (4022) Національна гвардія (1528)


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Гарна робота...
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01.04.2022 20:50 Відповісти
Краса, безумовна.
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01.04.2022 20:51 Відповісти
Поховалися в кущах ординці, а не допомогло!
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01.04.2022 20:51 Відповісти
.
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01.04.2022 20:52 Відповісти
Говорят что у путина опять поменялись планы, вместо Киева решили брать ковры
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01.04.2022 20:54 Відповісти
какая живая сила? там жареное мясо.
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01.04.2022 20:57 Відповісти
я так зрозумів москалі про відвід військ як завжди збрехали. Але наші вояки сприйняли цю інформацію буквально і "відводили" їх проти їхньої волі
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01.04.2022 21:13 Відповісти
Паскуды...
Такие грибные места испаганили...
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01.04.2022 21:13 Відповісти
хм?? если это ,,зачистка"то что они оставляют после себя когда пофулиганят?? (даже трудно себе представить)
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01.04.2022 22:38 Відповісти
 
 