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Новини Фото Війна
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ЗСУ на Чернігівщині знищили та захопили 31 одиницю техніки окупантів, взято в полон російських ССОшників, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Біля села Велика Дорога на Чернгівщині російські окупанти втратили 31 одиницю бойової техніки.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов

"Розгром російських військ біля села Велика Дорога Чернігівської області - 31 одиницю бойової техніки знищено та захоплено 58-ю бригадою та спецназом ЗСУ.

Після серії нищівних ударів ЗСУ по угрупованню ЗС РФ, яке намагалося утримати плацдарм на схід від Києва, російські війська здригнулися і побігли. У районі Лосинівки та Великої Дороги наш спецназ провів ефективну роботу та зачистку, та надіслав фотографії перших результатів бойової роботи, які вражають.

31 одиниця техніки лише біля одного села, яке російська армія намагалася утримати на підступах до Києва. Тут ефективно працювала 58-а механізована бригада, яка завдала величезних втрат 74-й мотострілецькій бригаді ЗС РФ.

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Російське командування також ввело в бій на цьому напрямку підрозділи Сил спеціальних операцій ЗС РФ, які також були розбиті. Відхід прикрити не вдалося, нашим спецназом було взято полонених російських ССОшників.

Це далеко не повний список знищеної та захопленої російської техніки в даному районі, зачистка продовжується. Російські ар'єргарди намагаються прикрити відхід, утримати натиск українців.

58-а бригада показала в цих боях відмінну тактику та взаємодію, бригадна артгрупа, судячи з фото, відстрілялася на відмінно", - розповів журналіст.

ЗСУ на Чернігівщині знищили та захопили 31 одиницю техніки окупантів, взято в полон російських ССОшників, - Бутусов 01
ЗСУ на Чернігівщині знищили та захопили 31 одиницю техніки окупантів, взято в полон російських ССОшників, - Бутусов 02
ЗСУ на Чернігівщині знищили та захопили 31 одиницю техніки окупантів, взято в полон російських ССОшників, - Бутусов 03
ЗСУ на Чернігівщині знищили та захопили 31 одиницю техніки окупантів, взято в полон російських ССОшників, - Бутусов 04
ЗСУ на Чернігівщині знищили та захопили 31 одиницю техніки окупантів, взято в полон російських ССОшників, - Бутусов 05
ЗСУ на Чернігівщині знищили та захопили 31 одиницю техніки окупантів, взято в полон російських ССОшників, - Бутусов 06
ЗСУ на Чернігівщині знищили та захопили 31 одиницю техніки окупантів, взято в полон російських ССОшників, - Бутусов 07
ЗСУ на Чернігівщині знищили та захопили 31 одиницю техніки окупантів, взято в полон російських ССОшників, - Бутусов 08
ЗСУ на Чернігівщині знищили та захопили 31 одиницю техніки окупантів, взято в полон російських ССОшників, - Бутусов 09
ЗСУ на Чернігівщині знищили та захопили 31 одиницю техніки окупантів, взято в полон російських ССОшників, - Бутусов 10
ЗСУ на Чернігівщині знищили та захопили 31 одиницю техніки окупантів, взято в полон російських ССОшників, - Бутусов 11
ЗСУ на Чернігівщині знищили та захопили 31 одиницю техніки окупантів, взято в полон російських ССОшників, - Бутусов 12
ЗСУ на Чернігівщині знищили та захопили 31 одиницю техніки окупантів, взято в полон російських ССОшників, - Бутусов 13
ЗСУ на Чернігівщині знищили та захопили 31 одиницю техніки окупантів, взято в полон російських ССОшників, - Бутусов 14
ЗСУ на Чернігівщині знищили та захопили 31 одиницю техніки окупантів, взято в полон російських ССОшників, - Бутусов 15
ЗСУ на Чернігівщині знищили та захопили 31 одиницю техніки окупантів, взято в полон російських ССОшників, - Бутусов 16
ЗСУ на Чернігівщині знищили та захопили 31 одиницю техніки окупантів, взято в полон російських ССОшників, - Бутусов 17
ЗСУ на Чернігівщині знищили та захопили 31 одиницю техніки окупантів, взято в полон російських ССОшників, - Бутусов 18
ЗСУ на Чернігівщині знищили та захопили 31 одиницю техніки окупантів, взято в полон російських ССОшників, - Бутусов 19
ЗСУ на Чернігівщині знищили та захопили 31 одиницю техніки окупантів, взято в полон російських ССОшників, - Бутусов 20
ЗСУ на Чернігівщині знищили та захопили 31 одиницю техніки окупантів, взято в полон російських ССОшників, - Бутусов 21
ЗСУ на Чернігівщині знищили та захопили 31 одиницю техніки окупантів, взято в полон російських ССОшників, - Бутусов 22
ЗСУ на Чернігівщині знищили та захопили 31 одиницю техніки окупантів, взято в полон російських ССОшників, - Бутусов 23
ЗСУ на Чернігівщині знищили та захопили 31 одиницю техніки окупантів, взято в полон російських ССОшників, - Бутусов 24
ЗСУ на Чернігівщині знищили та захопили 31 одиницю техніки окупантів, взято в полон російських ССОшників, - Бутусов 25
ЗСУ на Чернігівщині знищили та захопили 31 одиницю техніки окупантів, взято в полон російських ССОшників, - Бутусов 26
ЗСУ на Чернігівщині знищили та захопили 31 одиницю техніки окупантів, взято в полон російських ССОшників, - Бутусов 27
ЗСУ на Чернігівщині знищили та захопили 31 одиницю техніки окупантів, взято в полон російських ССОшників, - Бутусов 28

Автор: 

Чернігівщина (1584) Бутусов Юрій (3589)


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Топ коментарі
+100
Велика дорога стала останньою для кацапів!
Слава Україні !!!
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01.04.2022 23:49
+56
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02.04.2022 00:09
+55
Шикарные новости перед сном !!!! Героям СЛАВА
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01.04.2022 23:53
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Велика дорога стала останньою для кацапів!
Слава Україні !!!
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01.04.2022 23:49 Відповісти
Шикарные новости перед сном !!!! Героям СЛАВА
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01.04.2022 23:53 Відповісти
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02.04.2022 00:09 Відповісти
Гут!
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01.04.2022 23:50 Відповісти
Новые Бтры! А пленный это не из кацапсого фильма "Офицеры"?
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01.04.2022 23:51 Відповісти
Офіцери це лише у фільмах. Тут бомжі якісь
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02.04.2022 00:22 Відповісти
Із "Освобожденія" частина1: Правнук полоненого танкіста майора Максімова під Прохоровкою.
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02.04.2022 00:24 Відповісти
В нас уже стільки неушкодженої бронетехніки (яка була тільки в них на озброєнні), що вже пора такі собі броньвані ДРГ запускати в їхні ряди - ото буде паніка.
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02.04.2022 00:44 Відповісти
Глупость.
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02.04.2022 00:51 Відповісти
Може й так.
А помріяти?
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02.04.2022 00:58 Відповісти
Много из той техники что фоткают вроде и целая, но только на ЗИП и годится. Например если танк ездит, то он стрелять не может или с электрикой проблемы. Вентиляция не фурычит. Обвес не работает - прицел, ночник, радиостанция. И т.д. Если даже 24 февраля танк был полностью работоспособный(что уже сомнительно), то за месяц БД его умелые руки русни попортили его основательно!) Как то так...
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02.04.2022 01:09 Відповісти
так то оно так, но люди работают , уже не мало техники стреляет и едет в обратном направлении .
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02.04.2022 01:58 Відповісти
Все верно. Причем передовые группы используют трофеи без всякого учета.
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02.04.2022 02:01 Відповісти
Шото Вы на кацапского троля смахиваете .

Какая Вам разница - с учетом или без учёта ?
ГОНЯТ КАЦАПОВ всеми средствами.
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02.04.2022 02:56 Відповісти
Яке все красіве
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01.04.2022 23:52 Відповісти
Захоплені БТР це непогано, але зараз треба краще більше танків та рсзв.
А так хлопці молодці. Поскоріше б звільнити північ України і перейти до звільнення півдня
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01.04.2022 23:52 Відповісти
Ви мабуть не стикалися з кацапами. Ви думаєте випремо їх за межу кордону і все? Ця сволота всеодно буде лізти. Не треба нікуди заглядувати. Як тільки переступили межу знищувати відразу, а не вести якісь перемови, та улещувати
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02.04.2022 00:37 Відповісти
Взяли в плен капитана ССО? Жирная птичка однако попалась.
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01.04.2022 23:54 Відповісти
Причому жирнай у прямому та переносному сенсах
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02.04.2022 00:20 Відповісти
Та якая канцелярська мудя або зв"язківець."Нікуда не стрелял, давал связь, єхал на учєнія".
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02.04.2022 00:29 Відповісти
Та якийсь мабуть зв"язківець: "Нікуда не стрелял, давал связь, отпустите меня к самке в мордор".
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02.04.2022 00:32 Відповісти
Молодці! Круто попрацювали! І є ціла техніка для ЗСУ!
Але ж далеко ці тварюки просунулись вглиб!
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01.04.2022 23:54 Відповісти
надеюсь капитан не станет майором..
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01.04.2022 23:54 Відповісти
Що там полонених вже достатньо?

тоді просто живцем закопувати але не знімати , коротше хлопці ви самі все знаєто , я замовчав
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01.04.2022 23:55 Відповісти
ни когда не думал что буду радоваться трупам на фотографии или видео , но к сожалению это так
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01.04.2022 23:56 Відповісти
Не турбуйтесь це ж не люди
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02.04.2022 00:21 Відповісти
я не турбуюсь я лише сподіваюсь що цей праведний гнів не застелет на очі
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02.04.2022 00:52 Відповісти
Кто-то не закроет ипотеку
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01.04.2022 23:56 Відповісти
Зато в теме с Кулебой и Донбассом комментарии с ************ историями как руснявая армия лоб в лоб пойдет по полю сносить все на своем пути... ****** стыд, смотрите на фото, они технику свою побросали и побежали, какой лоб в лоб? А знаете почему технику бросают в первую очередь? Потому что по бегущей пехоте работать не будут.
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01.04.2022 23:57 Відповісти
Боюсь что лугандонщине начнут работать по Лысенку-квадратно-гнездовым методом-артиллерия и авиация будет работать тупо по квадратам и только потом пойдет бронетехника.И если укреплений толковых не сделали,то будут потери.....
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02.04.2022 00:07 Відповісти
Веришь или нет, но на Донбассе таких укреплений за 8 лет понаделали, особенно при Пете, что ******** та артиллерия с авиацией работать. Да и под Краматорском эту авиацию в первый день прилично насбивали, там особо не полетаешь. А сейчас в каждом дворе стингеры, даже на оккупированной территории наши дрг с ними - яркий пример как сегодня сбили ми28 над селом в лугандоне, которое уже 8 лет оккупировано. Так что авиация там тоже потери будет сумасшедшие нести в случае лобовых атак. Я уже не говорю о том, что часть этой *********** увязнет в лесах под Славянском или на карьерах.
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02.04.2022 00:17 Відповісти
Про укрепления знаю,на фирме где отец работал давали на деньги и стройматериалы на 3 блиндажа.
Меня больше беспокоит южное направление-от Курахово до Волноваха,Волноваха захвачена,а что там дальше по укреплениям неизвестно.И местность довольно равнинная к сожалению.
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02.04.2022 00:31 Відповісти
Волноваху штурмовали лучшие части рф (морская пехота) во главе с командиром с немецкой фамилией и собственно нач дивизии, которого зажмурили уже под Мариуполем. Там адище было, немцу путин героя рф дал к слову, однако многие морские пехотинцы уже полегли под тем же Мариуполем потом. Наши отошли от Волновахи на удобные позиции, поскольку боялись что крымская группировка которая шла с Мелитополя, окружит их, в целом маневрировали и удалось за счет этого избежать больших потерь. В Волновахе не было смысла сидеть...

К тому же насколько я понимаю есть еще там рядом Угледар который то ли переходит из рук в руки, то ли остаётся нашим, неясно. Но сегодня вот эвакуация из него была, а это значит, что он как бы наш. Крымская группировка, которая так бодро продвигалась в начале, остановилась в итоге под Новоселкой еще недели три назад и с тех пор особых движений у нее нет, поскольку их части увязли в боях на Запорожье. На Курахово идти с Марьинки - самоубийство, там такие укрепления под Донецком, что наверно и Гудериан с Манштейном бы их не преодолели, единственный вариант, только с юга, но у русских там особо войск тоже нет. Ну есть еще вариант с Изюмом, идти оттуда на Волноваху и делать кольцо, как деды в 43... Но опять же, там большая армия нужна, да и у дедов ничерта не вышло.
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02.04.2022 00:50 Відповісти
ну не понимаю. нахера эти падлы сюда приперлись.
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01.04.2022 23:57 Відповісти
умом кацапа нє панять...
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02.04.2022 00:02 Відповісти
Как нахера ? Сделать украинцев своими рабами 😠
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02.04.2022 01:23 Відповісти
Щоб нас знищити. Це у кацапів така національна ідея - знищення українців.
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02.04.2022 01:24 Відповісти
Молодцы хлопцы намолотили касапского скота и хлама.
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01.04.2022 23:58 Відповісти
А свинособачий капітан не згорів бо абасцался ?
Кожен вбитий кацап - це маленький крок до МИРУ і великий плюс для всього людства .
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01.04.2022 23:58 Відповісти
О - это ж чьих падла будут ???
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01.04.2022 23:59 Відповісти
Щось нам залишки російськомовної органіки перестали показувати...
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02.04.2022 00:01 Відповісти
хлопці працюють
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02.04.2022 00:02 Відповісти
Асвабадітєлі зникли, залишилось залізяччя.
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02.04.2022 00:03 Відповісти
нормально так намолотили) сподіваюсь каци в тих гумових чоботах залишии частинку себе))
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02.04.2022 00:04 Відповісти
ОперациЯ по демилитаризации русни идёт согласно графика.
Кстати, на одном фото в разбитом грузовике куча бутылок?
Только не говорите, что это процедурные табуретки российской армии)))
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02.04.2022 00:05 Відповісти
Уривок з публікації соловйьова у телеграмі ( подається у рубриці про - неймовірні успіхи вууружонних сіл ереф ) - Подразделения российских вооруженных сил завершили зачистку от националистов населенного пункта Урожайное и ведут бой с украинской 54 отдельной механизированной бригадой за овладение совхозом Октябрь. Глубина продвижения за день составила 8 километров. Уничтожена украинская мотопехотная рота, усиленная танковым взводом. .
за овладение совхозом Октябрь. КАРЛ !!! . Подається так неначе бої йдуть за овладєніє Берліном у 45 р .. !!
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02.04.2022 00:07 Відповісти
. І далі , з цього ж допису в тєлєгі , кацапського пропаГандона . - Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 82 вертолета, 357 беспилотных летательных аппаратов, 1854 танка , 202 установки реактивных систем залпового огня, 777 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1722 единицы специальной военной автомобильной техники. .
Де в нас стільки техніки взялося , перед війною , одних танків унічтожєно аж 1854 !! А скільки ж тоді ще залишилось ? . Оце в чувака політ фантазії , *** ..
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02.04.2022 00:14 Відповісти
Это давняя традиция кацапов - сидя обосравшимися в окопе, писать донесения про "уничтоженные" танки. По их статистике, русня во 2 мировой войне уничтожила немецкую армию раз 10. Только непонятно как уничтоженные немцы давали 3,14здофф русне вплоть до 1945.
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02.04.2022 00:41 Відповісти
І дві, ні - ТРИ зірки смерті! А біологічно-термоядерних лабораторій взагалі безліч...
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02.04.2022 10:13 Відповісти
ну такое. Радости мало. Если на дороги смотреть
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02.04.2022 00:53 Відповісти
А в нас є "совхози"?
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02.04.2022 08:49 Відповісти
Я б теж хотів це спитати у соловйоба . .
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02.04.2022 09:25 Відповісти
На одном из фото, даже обгоревшие стиральные машинки в кузове грузовика подбитого. Эти орки грабили всё подряд, толи из магазинов, толи из домов Украинцев. Ещё и куча всяких банок наверное консервных валяется...
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02.04.2022 00:09 Відповісти
Пральна машина там завжди в комплектації. Шлунок кацапів погано реагує на страх
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02.04.2022 00:15 Відповісти
Трофімов став трофеєм
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02.04.2022 00:14 Відповісти
Мамма мія! Скільки залізяк кацапячих по нашій землі розкидано!

А куди усе це дівати зараз? Цей металобрухт хоч знадобиться нам на хозяйстві?
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02.04.2022 00:17 Відповісти
Рінато гудіні забере як репарації. Позавчора натякав в інтев"ю.
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02.04.2022 00:40 Відповісти
Офигительные фото!
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02.04.2022 00:30 Відповісти
Техника, скажем так, не самая неновая и несовременная. Тем не менее, горит замечательно!
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02.04.2022 14:02 Відповісти
Блін ... Скільки ж ще у них усього залізяччя ???
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02.04.2022 00:32 Відповісти
Дивився би та дивився...Слава ЗСУ! Хлопці, ви - найкращі!!!
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02.04.2022 00:34 Відповісти
Так розхирячити орків вміють тільки бандерівці 👍🏼💪✊
Хлопці , Ви наші леви , їй Богу 🙁
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02.04.2022 01:15 Відповісти
Дістало це залізо! Трупи загарбників фоткайте! Вони найбільше надихають!
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02.04.2022 01:44 Відповісти
Дідько, це "О" - з Білорусі.
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03.04.2022 15:35 Відповісти
І куди воно пeрлось. Там жe "романтики с Большой Дороги"
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03.04.2022 15:54 Відповісти
 
 