ЗСУ на Чернігівщині знищили та захопили 31 одиницю техніки окупантів, взято в полон російських ССОшників, - Бутусов. ФОТОрепортаж
Біля села Велика Дорога на Чернгівщині російські окупанти втратили 31 одиницю бойової техніки.
Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов
"Розгром російських військ біля села Велика Дорога Чернігівської області - 31 одиницю бойової техніки знищено та захоплено 58-ю бригадою та спецназом ЗСУ.
Після серії нищівних ударів ЗСУ по угрупованню ЗС РФ, яке намагалося утримати плацдарм на схід від Києва, російські війська здригнулися і побігли. У районі Лосинівки та Великої Дороги наш спецназ провів ефективну роботу та зачистку, та надіслав фотографії перших результатів бойової роботи, які вражають.
31 одиниця техніки лише біля одного села, яке російська армія намагалася утримати на підступах до Києва. Тут ефективно працювала 58-а механізована бригада, яка завдала величезних втрат 74-й мотострілецькій бригаді ЗС РФ.
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Російське командування також ввело в бій на цьому напрямку підрозділи Сил спеціальних операцій ЗС РФ, які також були розбиті. Відхід прикрити не вдалося, нашим спецназом було взято полонених російських ССОшників.
Це далеко не повний список знищеної та захопленої російської техніки в даному районі, зачистка продовжується. Російські ар'єргарди намагаються прикрити відхід, утримати натиск українців.
58-а бригада показала в цих боях відмінну тактику та взаємодію, бригадна артгрупа, судячи з фото, відстрілялася на відмінно", - розповів журналіст.
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Слава Україні !!!
А помріяти?
Какая Вам разница - с учетом или без учёта ?
ГОНЯТ КАЦАПОВ всеми средствами.
А так хлопці молодці. Поскоріше б звільнити північ України і перейти до звільнення півдня
Але ж далеко ці тварюки просунулись вглиб!
тоді просто живцем закопувати але не знімати , коротше хлопці ви самі все знаєто , я замовчав
Меня больше беспокоит южное направление-от Курахово до Волноваха,Волноваха захвачена,а что там дальше по укреплениям неизвестно.И местность довольно равнинная к сожалению.
К тому же насколько я понимаю есть еще там рядом Угледар который то ли переходит из рук в руки, то ли остаётся нашим, неясно. Но сегодня вот эвакуация из него была, а это значит, что он как бы наш. Крымская группировка, которая так бодро продвигалась в начале, остановилась в итоге под Новоселкой еще недели три назад и с тех пор особых движений у нее нет, поскольку их части увязли в боях на Запорожье. На Курахово идти с Марьинки - самоубийство, там такие укрепления под Донецком, что наверно и Гудериан с Манштейном бы их не преодолели, единственный вариант, только с юга, но у русских там особо войск тоже нет. Ну есть еще вариант с Изюмом, идти оттуда на Волноваху и делать кольцо, как деды в 43... Но опять же, там большая армия нужна, да и у дедов ничерта не вышло.
Кожен вбитий кацап - це маленький крок до МИРУ і великий плюс для всього людства .
Кстати, на одном фото в разбитом грузовике куча бутылок?
Только не говорите, что это процедурные табуретки российской армии)))
за овладение совхозом Октябрь. КАРЛ !!! . Подається так неначе бої йдуть за овладєніє Берліном у 45 р .. !!
Де в нас стільки техніки взялося , перед війною , одних танків унічтожєно аж 1854 !! А скільки ж тоді ще залишилось ? . Оце в чувака політ фантазії , *** ..
А куди усе це дівати зараз? Цей металобрухт хоч знадобиться нам на хозяйстві?
Хлопці , Ви наші леви , їй Богу 🙁