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Якщо ви виграєте – виграє весь світ, - президент Європарламента Метсола на зустрічі з Зеленським. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Європейського парламенту Робертою Метсолою, яка прибула до Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба Глави держави. 

Співрозмовники обговорили координацію європейських парламентів на підтримку України.

"Щиро хочу подякувати особисто вам, Роберто, і всій вашій команді за те, що в такий важливий момент для нашої держави, коли українці вірять справам і конкретним крокам, ви демонструєте героїзм приїхати в Україну. А сьогодні це вже героїзм", – зазначив Володимир Зеленський і додав, що цей візит є важливим кроком на підтримку українців.

Глава держави відзначив, що результатом його попередніх розмов із Робертою Метсолою в телефонному режимі стало її звернення до європарламентарів та світової спільноти щодо підтримки України, і це дуже цінує український народ.

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"Ви повели за собою країну надзвичайно хоробрих чоловіків і жінок, що борються за свободу та демократію. Я приїхала в Україну не лише для того, щоб підтвердити нашу солідарність, не лише для того, щоб продовжити працювати над формулюваннями наших резолюцій, у яких ми говоримо, що Україна є частиною нашої європейської сім'ї, адже ви воюєте й за нас, за фундаментальні принципи, які Європейський континент відстоював багато сторіч. Я також хотіла б переконатися, що у вас є все, що потрібно, щоб виграти цю війну. Тому що якщо ви виграєте – весь світ виграє", – сказала Роберта Метсола.

Вона також зазначила, що хотіла б дати українцям, які втекли від війни та знайшли притулок в інших країнах Європи, нову перспективу, що вони повернуться до прекрасної України.

Глава Української держави розповів про ситуацію на фронті й наголосив на важливості продовження та посилення санкційного тиску на Росію. Він звернув увагу на те, що деякі санкції виявилися лише формальністю, а в деяких швидко знайшлися "дірки".

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Володимир Зеленський наголосив, що нові санкційні пакети мають з’являтися щотижня й бути болючими для Росії, допоки вона не відмовиться від агресивних дій. Водночас санкційний тиск на Росію потрібно підсилювати оборонною підтримкою нашої держави.

На переконання Президента України, світ повинен тиснути на Росію, щоб змусити сісти за стіл переговорів і шукати мир. Але цього не станеться, якщо Російська Федерація і надалі відчуватиме безкарність за будь-які свої дії.

Володимир Зеленський розповів, зокрема, про блокування Росією судноплавства у Чорному морі. Це, за його словами, загрожує глобальній продовольчій безпеці та може обернутися високими цінами на продукцію українського аграрного експорту.

Насамкінець Глава держави нагородив Роберту Метсолу орденом княгині Ольги І ступеня за вагомий особистий внесок у консолідацію міжнародної підтримки України в протистоянні російській агресії.

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Якщо ви виграєте – виграє весь світ, - президент Європарламента Метсола на зустрічі з Зеленським 01
Якщо ви виграєте – виграє весь світ, - президент Європарламента Метсола на зустрічі з Зеленським 02
Якщо ви виграєте – виграє весь світ, - президент Європарламента Метсола на зустрічі з Зеленським 03

Автор: 

Європарламент (1045) Мецола Роберта (100)


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Топ коментарі
+9
Я не хочу больше слышать такую фразу - Якщо ви виграєте. Мы выиграем 100% и других вариантов попросту не существует в наше время.
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02.04.2022 03:30
+9
Є таке прислів'я: У перемоги багато батьків, лише поразка сирота.
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02.04.2022 03:58
+7
"... якщо ви виграєте - весь світ виграє", а якщо програєте, то програє Україна, а весь світ наче ні при чому. Якось так. 😡😡😡
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02.04.2022 03:30
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еммм... ЯКЩО?! Тобто наша поразка це для неї варіант?
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02.04.2022 03:16 Відповісти
Звичайно, я так розумію що вся Європа давала Україні проти рашкі не більше 72 годин. Вони і зараз мають сумніви щодо нашої перемоги
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02.04.2022 06:49 Відповісти
"Так, так. А ми поки постаємо збоку". Свинота. Хоча за зброю дякуємо.
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02.04.2022 07:30 Відповісти
ні якщо, а коли !!!
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02.04.2022 08:23 Відповісти
Я не хочу больше слышать такую фразу - Якщо ви виграєте. Мы выиграем 100% и других вариантов попросту не существует в наше время.
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02.04.2022 03:30 Відповісти
"... якщо ви виграєте - весь світ виграє", а якщо програєте, то програє Україна, а весь світ наче ні при чому. Якось так. 😡😡😡
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02.04.2022 03:30 Відповісти
Є таке прислів'я: У перемоги багато батьків, лише поразка сирота.
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02.04.2022 03:58 Відповісти
Дуже мудре прислів'я. Дуже глибоке.
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02.04.2022 16:34 Відповісти
Так может хватит болтать, а пора реально начать помогать? Чтобы таки мир победил.
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02.04.2022 03:46 Відповісти
пока вы плять объявляете эти санкции пакетами, то кацапы уже знают как их обходить...
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02.04.2022 05:18 Відповісти
Азартны.... Чтоб вы уже подавились свом поп корном...
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02.04.2022 05:38 Відповісти
Навіть і не знаю, як оцю херню назвати-дипломатія, фарисейство, чистої води піз...ж чи ще якось...
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02.04.2022 06:47 Відповісти
Если будете давать тяжёлое наступательное, тогда победит весь Мир!
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02.04.2022 07:40 Відповісти
легко говорить когда тебя не бомбят.
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02.04.2022 09:32 Відповісти
Роберта мужня жінка-політик і перша з високопосадовців ЄС наважилась відвідати фронтовий Київ. Вона очолює Європарламент, а не виконавчу владу і претензії форумчан до неї недоречні.
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02.04.2022 10:00 Відповісти
А ЕСЛИ ВЫ БУДЕТЕ СОПЛИ ЖЕВАТЬ то свинорусы катком проедут по всей Европе, ИЗНАСИЛУЮТ всех ваших Фрау и Пани и Мисс и Миссис, и в хвости в гриву, и несовершенно-летних, И ЛГБТ, И ВСЕХ НА СВЕТЕ, тупорылые вы имбецили
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02.04.2022 10:09 Відповісти
що, спостерігають за війною, як за футбольним матчем? гарно влаштувались на трибунах?
а якщо програєм? думають, зі світом нічого не станеться?
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02.04.2022 10:33 Відповісти
" ...у вас є все, що потрібно, щоб виграти цю війну." - Серйозно??? при відсутності достатньої кількості літаків та танків? при недостатній кількості зброї взагалі? навіть мобілізацію нема сенсу оголошувати - нема чим озброювати воїнів... через це неможливо деблокувати Маріуполь, де вже загинути тисячі і продовжують вмирати цивільні люди
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02.04.2022 10:37 Відповісти
 
 