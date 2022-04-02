Якщо ви виграєте – виграє весь світ, - президент Європарламента Метсола на зустрічі з Зеленським. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Європейського парламенту Робертою Метсолою, яка прибула до Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба Глави держави.

Співрозмовники обговорили координацію європейських парламентів на підтримку України.

"Щиро хочу подякувати особисто вам, Роберто, і всій вашій команді за те, що в такий важливий момент для нашої держави, коли українці вірять справам і конкретним крокам, ви демонструєте героїзм приїхати в Україну. А сьогодні це вже героїзм", – зазначив Володимир Зеленський і додав, що цей візит є важливим кроком на підтримку українців.

Глава держави відзначив, що результатом його попередніх розмов із Робертою Метсолою в телефонному режимі стало її звернення до європарламентарів та світової спільноти щодо підтримки України, і це дуже цінує український народ.

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"Ви повели за собою країну надзвичайно хоробрих чоловіків і жінок, що борються за свободу та демократію. Я приїхала в Україну не лише для того, щоб підтвердити нашу солідарність, не лише для того, щоб продовжити працювати над формулюваннями наших резолюцій, у яких ми говоримо, що Україна є частиною нашої європейської сім'ї, адже ви воюєте й за нас, за фундаментальні принципи, які Європейський континент відстоював багато сторіч. Я також хотіла б переконатися, що у вас є все, що потрібно, щоб виграти цю війну. Тому що якщо ви виграєте – весь світ виграє", – сказала Роберта Метсола.

Вона також зазначила, що хотіла б дати українцям, які втекли від війни та знайшли притулок в інших країнах Європи, нову перспективу, що вони повернуться до прекрасної України.

Глава Української держави розповів про ситуацію на фронті й наголосив на важливості продовження та посилення санкційного тиску на Росію. Він звернув увагу на те, що деякі санкції виявилися лише формальністю, а в деяких швидко знайшлися "дірки".

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Володимир Зеленський наголосив, що нові санкційні пакети мають з’являтися щотижня й бути болючими для Росії, допоки вона не відмовиться від агресивних дій. Водночас санкційний тиск на Росію потрібно підсилювати оборонною підтримкою нашої держави.

На переконання Президента України, світ повинен тиснути на Росію, щоб змусити сісти за стіл переговорів і шукати мир. Але цього не станеться, якщо Російська Федерація і надалі відчуватиме безкарність за будь-які свої дії.

Володимир Зеленський розповів, зокрема, про блокування Росією судноплавства у Чорному морі. Це, за його словами, загрожує глобальній продовольчій безпеці та може обернутися високими цінами на продукцію українського аграрного експорту.

Насамкінець Глава держави нагородив Роберту Метсолу орденом княгині Ольги І ступеня за вагомий особистий внесок у консолідацію міжнародної підтримки України в протистоянні російській агресії.

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