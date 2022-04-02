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Новини Фото Війна Різня в Бучі
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Цивільні зі зв'язаними руками та розстріляні російськими окупантами в Бучі. ФОТО 18+

Російські військові розстрілювали жителів Бучі. Їх тіла зі зв'язаними руками знайшли після звільнення міста. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це повідомляє паблік Громади Київщини, передає Цензор.НЕТ.

"Буча 18+. Цивільні зі зв'язаними руками та розстріляні російськими фашистами. Ці тижні в окупації в Бучі були справжнім пеклом для людей. Росіяни - це злочинці, тварини, до яких не має бути жодної пощади", - йдеться в описі фото.

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Цивільні зі звязаними руками та розстріляні російськими окупантами в Бучі 01

Автор: 

армія рф (17359) розстріл (267) Буча (541) воєнні злочини (1860)


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Топ коментарі
+126
**** ця фотографія має бути у всіх інформ-агенствах на перших шпальтах!
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02.04.2022 12:18
+114
Так кажете в полон треба брати.
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02.04.2022 12:18
+72
Только уничтожать всеми способами. Тогда рабссейские свиноматки (возможно) будут спасать свой рашодебильный выводок.
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02.04.2022 12:22
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Жінок гвалують. Дуже - дуже шкода цих чоловіків. На жаль, ворог підлий, без часті і гідності.
Але якщо хтось думав, що вийде пересидіти, аби не мобілізували в ВСУ. На жаль, це не збереже від смерті!
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02.04.2022 20:50 Відповісти
ой блін, гвалтують їх.. ти тут до чого особисто?.. ти подивись на неї! ніби то мужчин не гвалтують! з ними ще гірше роблять.. але тобі ж байдуже, в тебе жіноча солідарність!
нічого тобі не шкода цих чодовіків, пусті слова!
Що ти вибереш.. смерть чи бути згвалтованою, а, ханжа?
Чому ти не в ЗСУ? чи подвійні стандарти?
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03.04.2022 01:08 Відповісти
Тебе вже згвалтували? Що ти тут розкукурікався?
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03.04.2022 01:38 Відповісти
ти тільки що логіку згвалтувала, фригідка і маньячка
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04.04.2022 17:34 Відповісти
ти вже в ЗСУ? ьи вже під кацапом, борг свій жіночий йому віддаєш? що ти розкудахкалась тут?
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04.04.2022 17:42 Відповісти
Впервые в мировой истории нет смертной казни во время войны.

Отсутствие смертной казни для врага, в военное время, будет стоить жизней многих тысяч украинцев.
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02.04.2022 20:44 Відповісти
ніякої "казні" відрізати голови без суду і слідства, скільки можна це терпіти!!!
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02.04.2022 22:09 Відповісти
Давайте ще пошукаємо хароших рускіх!!! Може це тільки путлєр винний!!!!???
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02.04.2022 20:45 Відповісти
русскі це бидло і скот, нічого людського, ріж русню!
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02.04.2022 22:08 Відповісти
Убивайте путинских скотов без жалости и устали! Звериное стадо перешло все линии человечности и не оставили нам выбора, теперь для них только праведная месть! Они знали что идут с войной в мирную страну, ***** рашистские должны заплатить за разрушения городов и звериный геноцид мир.населения! Пусть не умолкает в росиянских домах похоронная музыка, а их матери и жены не снимают траурные платки!
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02.04.2022 23:23 Відповісти
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