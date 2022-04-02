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Цивільні зі зв'язаними руками та розстріляні російськими окупантами в Бучі. ФОТО 18+
Російські військові розстрілювали жителів Бучі. Їх тіла зі зв'язаними руками знайшли після звільнення міста. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!
Про це повідомляє паблік Громади Київщини, передає Цензор.НЕТ.
"Буча 18+. Цивільні зі зв'язаними руками та розстріляні російськими фашистами. Ці тижні в окупації в Бучі були справжнім пеклом для людей. Росіяни - це злочинці, тварини, до яких не має бути жодної пощади", - йдеться в описі фото.
Топ коментарі
+126 SuperVsirf .
показати весь коментар02.04.2022 12:18
+114 Алексей Алексеевич #377576
показати весь коментар02.04.2022 12:18
+72 Сергей Гусаченко #512260
показати весь коментар02.04.2022 12:22
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Але якщо хтось думав, що вийде пересидіти, аби не мобілізували в ВСУ. На жаль, це не збереже від смерті!
нічого тобі не шкода цих чодовіків, пусті слова!
Що ти вибереш.. смерть чи бути згвалтованою, а, ханжа?
Чому ти не в ЗСУ? чи подвійні стандарти?
Отсутствие смертной казни для врага, в военное время, будет стоить жизней многих тысяч украинцев.