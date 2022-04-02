Цивільні зі зв'язаними руками та розстріляні російськими окупантами в Бучі. ФОТО 18+

Російські військові розстрілювали жителів Бучі. Їх тіла зі зв'язаними руками знайшли після звільнення міста. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це повідомляє паблік Громади Київщини, передає Цензор.НЕТ.

"Буча 18+. Цивільні зі зв'язаними руками та розстріляні російськими фашистами. Ці тижні в окупації в Бучі були справжнім пеклом для людей. Росіяни - це злочинці, тварини, до яких не має бути жодної пощади", - йдеться в описі фото.

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