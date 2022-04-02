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На Ізюмському напрямку 95 бригада знищила 7 одиниць ворожої техніки, з них 2 гелікоптера. ФОТО
95 окрема десантно-штурмова бригада нищить ворожу техніку на Ізюмському напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ про це у Фейсбуку повідомив директор Міжнародного центру з протидії російській пропаганді Юрій Ковченко.
"На Ізюмському напрямку, силами 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройнi Сили України знищено: 3 танки, 1 автомобіль, 1 паливозаправник, 2 гелікоптера, більше 30 військовослужбовців противника", - написав він.
Топ коментарі
+32 LoraUA
показати весь коментар02.04.2022 12:41
+22 Мистер Икс #492862
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+16 оззи
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Слава Захисникам України !!
Захвачена автоматизированная система «Барнаул-Т 9С932-1» для командного пункта подразделений ПВО.
«Не так много из них были захвачены целыми, поэтому они довольно ценны», - https://t.me/zsuwar/9071 сообщает пресс-служба ВСУ.
https://t.me/charter97_org/68791?single
На распространенных в сети видео видно, что высокоскоростной снаряд Starstreak, поражающий тремя кинетическими дротиками, разбивает Ми-28Н на две части над восточной Луганской областью.
На кадрах видно, как вольфрамовые дротики отрезают хвост российскому вертолету.