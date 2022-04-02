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Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
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На Ізюмському напрямку 95 бригада знищила 7 одиниць ворожої техніки, з них 2 гелікоптера. ФОТО

рф,армія

95 окрема десантно-штурмова бригада нищить ворожу техніку на Ізюмському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у Фейсбуку повідомив директор Міжнародного центру з протидії російській пропаганді Юрій Ковченко.

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"На Ізюмському напрямку, силами 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройнi Сили України знищено: 3 танки, 1 автомобіль, 1 паливозаправник, 2 гелікоптера, більше 30 військовослужбовців противника", - написав він.

Читайте також: Сили спротиву в Шестовиці захопили трофейну бронетехніку ворога: буде передана на потреби ЗСУ. ФОТОрепортаж

На Ізюмському напрямку 95 бригада знищила 7 одиниць ворожої техніки, з них 2 гелікоптера 01

техніка (1826) Ізюм (331) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+32
мочіть, хлопці, ці сучі потроха!
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02.04.2022 12:41
+22
Отличнейшая новость !
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02.04.2022 12:41
+16
це вам ***** за Марик!
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02.04.2022 12:50
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Отличнейшая новость !
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02.04.2022 12:41 Відповісти
мочіть, хлопці, ці сучі потроха!
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02.04.2022 12:41 Відповісти
це вам ***** за Марик!
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02.04.2022 12:50 Відповісти
Смерть московітам та їх сраколизам ригоАналам та жопоблоку в Україні!!
Слава Захисникам України !!
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02.04.2022 12:55 Відповісти
Если 95-я , то за Харьков можно быть спокойными.
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02.04.2022 12:58 Відповісти
С Изюмского направления угроза силам в ООС.
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02.04.2022 13:04 Відповісти
Це про Ізюм і шлях на Слов'янськ. Там зараз дуже важко.
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02.04.2022 13:05 Відповісти
Слава Збройним Силам України!!!💪🇺🇦
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02.04.2022 13:02 Відповісти
Бойцы ВСУ уничтожили командный пункт подразделений ПВО врага и захватили ценный трофей к востоку от Харькова.
Захвачена автоматизированная система «Барнаул-Т 9С932-1» для командного пункта подразделений ПВО.
«Не так много из них были захвачены целыми, поэтому они довольно ценны», - https://t.me/zsuwar/9071 сообщает пресс-служба ВСУ.

https://t.me/charter97_org/68791?single
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02.04.2022 13:04 Відповісти
«Украинские военные впервые сбили российский вертолет из современного портативного ракетного комплекса Британии Starstreak». Об этом говорится в статье газеты The Times.

На распространенных в сети видео видно, что высокоскоростной снаряд Starstreak, поражающий тремя кинетическими дротиками, разбивает Ми-28Н на две части над восточной Луганской областью.

На кадрах видно, как вольфрамовые дротики отрезают хвост российскому вертолету.
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02.04.2022 14:02 Відповісти
https://youtu.be/1pcdCJfuIyc
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02.04.2022 22:28 Відповісти
ніхріна не видно чим, але гарно
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03.04.2022 09:00 Відповісти
95-й-респект.Не зупиняйтесь...
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02.04.2022 18:01 Відповісти
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03.04.2022 02:03 Відповісти
 
 