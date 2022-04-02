Зранку окупанти обстріляли із "Градів" парк ім.Горького у Харкові, за минулу добу - 39 артударів. Продовжуються активні бої в Ізюмському районі, - Синєгубов. ВІДЕО+ФОТО

За минулу добу російські війська завдали 39 ударів із артилерії, мінометів, танків, РСЗВ по районах Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зранку знову продовжилися обстріли. Росіяни вже не вперше обстріляли із "Градів" парк імені М. Горького. Це одне із найулюбленіших місць відпочинку харків’ян. На жаль, є один постраждалий, чоловіка госпіталізували та надають медичну допомогу.





"Окупанти упродовж доби інтенсивно обстрілювали Дергачі та населені пункти району, на цю хвилину жертв немає. По області ЗСУ продовжують вести активні бої в Ізюмському районі", - пише Синєгубов.

"Серед перемог - знищення 2 транспортно-бойових вертольотів Мі-8 РФ. Їх ліквідували розрахунком вітчизняного переносного протитанкового ракетного комплексу "Корсар"! Як зазначають самі військові, це перший випадок, коли з ПТРК успішно знищили повітряну ціль. Це вкотре засвідчує професіоналізм наших Збройний Сил України і недолугість росіян", - нагадує він.

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