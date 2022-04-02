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Новини Фото Війна
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Зранку окупанти обстріляли із "Градів" парк ім.Горького у Харкові, за минулу добу - 39 артударів. Продовжуються активні бої в Ізюмському районі, - Синєгубов. ВІДЕО+ФОТО

За минулу добу російські війська завдали 39 ударів із артилерії, мінометів, танків, РСЗВ по районах Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зранку знову продовжилися обстріли. Росіяни вже не вперше обстріляли із "Градів" парк імені М. Горького. Це одне із найулюбленіших місць відпочинку харків’ян. На жаль, є один постраждалий, чоловіка госпіталізували та надають медичну допомогу.

Зранку окупанти обстріляли із Градів парк ім.Горького у Харкові, за минулу добу - 39 артударів. Продовжуються активні бої в Ізюмському районі, - Синєгубов 01
Зранку окупанти обстріляли із Градів парк ім.Горького у Харкові, за минулу добу - 39 артударів. Продовжуються активні бої в Ізюмському районі, - Синєгубов 02

"Окупанти упродовж доби інтенсивно обстрілювали Дергачі та населені пункти району, на цю хвилину жертв немає. По області ЗСУ продовжують вести активні бої в Ізюмському районі", - пише Синєгубов.

"Серед перемог - знищення 2 транспортно-бойових вертольотів Мі-8 РФ. Їх ліквідували розрахунком вітчизняного переносного протитанкового ракетного комплексу "Корсар"! Як зазначають самі військові, це перший випадок, коли з ПТРК успішно знищили повітряну ціль. Це вкотре засвідчує професіоналізм наших Збройний Сил України і недолугість росіян", - нагадує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок ворожих обстрілів у Харкові спалахнули масштабні пожежі, - ДСНС

Автор: 

армія рф (17359) обстріл (28449) Харків (5594) Ізюм (331) Синєгубов Олег (858)


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Топ коментарі
+6
когда у вас суки закончатся припасы и ********?
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02.04.2022 12:53
+5
Раньше закончатся орки. Особенно лётчики и прочие с долгим обучением. Останется самое тупое мясо.
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02.04.2022 13:19
+4
от хтось пояснить мені, про які перемовини може йти мова
і якого хрено наші туда їдуть?
явно ж видно що орки з України йти не збираються
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02.04.2022 13:01
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когда у вас суки закончатся припасы и ********?
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02.04.2022 12:53 Відповісти
синекітенко@syniy_kit
https://twitter.com/syniy_kit/status/1510195974974619654 15 мин

Офігіти! В нас щойно була повітряна тривога
Я в західній Німеччині, якщо що...
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02.04.2022 13:20 Відповісти
самолётостроение полным ходом идёт. смены с 06-30 до 20-30 у людей
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02.04.2022 13:00 Відповісти
Раньше закончатся орки. Особенно лётчики и прочие с долгим обучением. Останется самое тупое мясо.
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02.04.2022 13:19 Відповісти
ім. Койкоґо.
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02.04.2022 12:56 Відповісти
от хтось пояснить мені, про які перемовини може йти мова
і якого хрено наші туда їдуть?
явно ж видно що орки з України йти не збираються
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02.04.2022 13:01 Відповісти
Даніїл з МІСТА ГЕРОЯ МАРІУПОЛЬ@daniil_donetsk

·
https://twitter.com/daniil_donetsk/status/1510179248828465154 1 ч



Орки бісяться, б'ють фосфорними снарядами
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02.04.2022 13:01 Відповісти
Торопятся к девятомая. Дай Бог сил всем защитникам Украины.
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02.04.2022 13:05 Відповісти
Назва парку якась тріперна , антилюдська . Ще б ім. Берії назвали .
Чим люди думають ? ХЗ.
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02.04.2022 13:06 Відповісти
сегодня свинособаки своему москальскому быдлу расскажут, что на карусели катались ребята из АЗОВа ... поэтому карусель автоматически попала в разряд стратегических военных объектов.

москали это биомусор и наша планета не сможет нормально развиваться и жить если не прибраться как следует...
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02.04.2022 13:10 Відповісти
як там скамейкі -лавочки на яких гидота кернес крав - на на ОБОРОНУ йшли кошти ....- але прийшов кацапо "світ"....
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02.04.2022 13:44 Відповісти
 
 