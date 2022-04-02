Майже вся Луганщина без газу. Під Сєверодонецьком війська РФ перебили газогін, - Гайдай. ФОТО

Майже вся Луганщина залишилася без газу. Під Сєверодонецьком росіяни перебили газогін.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Місце аварії перебуває в зоні активних бойових дій. Наразі у ремонтників немає можливості туди дістатися. Деякий час після влучання палав газ, але нам вдалося своєчасно перекрити всі засувки. Загрози населенню та навколишньому середовищу немає", - зазначає Гайдай.

За його словами, без газу залишилися Сєверодонецьк та прилеглі населені пункти - приблизно 60 тисяч абонентів.

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Загалом без газопостачання 36 населених пунктів (131 944 абоненти), з них 30 повністю та 6 частково.