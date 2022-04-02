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Майже вся Луганщина без газу. Під Сєверодонецьком війська РФ перебили газогін, - Гайдай. ФОТО

Майже вся Луганщина залишилася без газу. Під Сєверодонецьком росіяни перебили газогін.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Місце аварії перебуває в зоні активних бойових дій. Наразі у ремонтників немає можливості туди дістатися. Деякий час після влучання палав газ, але нам вдалося своєчасно перекрити всі засувки. Загрози населенню та навколишньому середовищу немає", - зазначає Гайдай.

За його словами, без газу залишилися Сєверодонецьк та прилеглі населені пункти - приблизно 60 тисяч абонентів.

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Майже вся Луганщина без газу. Під Сєверодонецьком війська РФ перебили газогін, - Гайдай 01

Загалом без газопостачання 36 населених пунктів (131 944 абоненти), з них 30 повністю та 6 частково.

Автор: 

газопровід (1548) обстріл (28449) Сєверодонецьк (508) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4878)


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Коли вже вони переб'ють газопровід до Європи? А то ЄС та НАТО не дуже поспішають надати нам щось серьозне(літаки, ППО, важке озброєння) - може хоч зачухаються тоді?.
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02.04.2022 14:24 Відповісти
Судя по всему, какое-то ППО дают, просто втихую. Громко разрешили передать немецкиие танки из чешских запасов.
Поставки самолетов зависят не от газа, а от реакции бункерного на эту поставку. Если будет известно 100%, что он не начнет обстреливать Европу в ответ, то дадут. Если нет - то нет.
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02.04.2022 18:47 Відповісти
 
 