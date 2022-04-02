Майже вся Луганщина без газу. Під Сєверодонецьком війська РФ перебили газогін, - Гайдай. ФОТО
Майже вся Луганщина залишилася без газу. Під Сєверодонецьком росіяни перебили газогін.
Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Місце аварії перебуває в зоні активних бойових дій. Наразі у ремонтників немає можливості туди дістатися. Деякий час після влучання палав газ, але нам вдалося своєчасно перекрити всі засувки. Загрози населенню та навколишньому середовищу немає", - зазначає Гайдай.
За його словами, без газу залишилися Сєверодонецьк та прилеглі населені пункти - приблизно 60 тисяч абонентів.
Загалом без газопостачання 36 населених пунктів (131 944 абоненти), з них 30 повністю та 6 частково.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Поставки самолетов зависят не от газа, а от реакции бункерного на эту поставку. Если будет известно 100%, что он не начнет обстреливать Европу в ответ, то дадут. Если нет - то нет.