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Новини Фото Війна
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Через ворожий обстріл у Кремінній на Луганщині горів ліс, була загроза переходу вогню на житловий сектор, - ДСНС

На Луганщині ситуація вкрай загострена: протягом доби обстрілів зазнали міста Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Гірське, Попасна та населені пункти Березове, Тошківка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, у Лисичанську рятувальники ліквідували загоряння житлових будинків, квартир та гаражів, в Сєверодонецьку - боксів аварійної служби та квартир.

Через ворожий обстріл у Кремінній на Луганщині горів ліс, була загроза переходу вогню на житловий сектор, - ДСНС 01
Через ворожий обстріл у Кремінній на Луганщині горів ліс, була загроза переходу вогню на житловий сектор, - ДСНС 02
Через ворожий обстріл у Кремінній на Луганщині горів ліс, була загроза переходу вогню на житловий сектор, - ДСНС 03

2 квітня внаслідок ворожих обстрілів сталося займання лісу в м. Кремінна. Була загроза переходу вогню на приватний житловий сектор. Вогнеборці ДСНС Луганської області вже локалізували пожежу.

Крім того, повідомляється, що вчора відбулася евакуація мирного населення із Сєверодонецька, Рубіжного, Лисичанська, Кремінної та Попасної.

Автор: 

армія рф (17359) обстріл (28449) пожежа (4325) Сєверодонецьк (508) ДСНС (5105) Луганська область (4878)


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02.04.2022 14:30 Відповісти
Никого вообще не интересуют вчерашние новости
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02.04.2022 14:57 Відповісти
А некоторые ещё утверждают что касап - друг человека..
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02.04.2022 14:25 Відповісти
 
 