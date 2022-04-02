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Попри обстріли з Луганщини сьогодні евакуювали майже 2,7 тис. мешканців, - Гайдай. ФОТО

"Гуманітарний коридор" на Луганщині під обстрілами окупантів. Втім, вдалося вивезти майже 2700 мешканців Луганщини.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"З орками неможливо домовлятися. Росіяни умисно гатять під час евакуації. Прилітає поблизу місць збору людей. На щастя, всі цілі", - зауважив він.

За словами очільника регіону, разом з патрульною поліцією, релігійною організацією та волонтерами цього дня вдалося неможливе.

"З Гірської громади вивезли 280 осіб, з Кремінної - 118, 60 рубіжан + 20 власним транспортом, 25 з Попасної, 341 людину з Сєверодонецька, близько 1800 з Лисичанська (+прилеглі міста та села). Дякуємо дніпрянам за допомогу!" - пише Гайдай.

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Попри обстріли з Луганщини сьогодні евакуювали майже 2,7 тис. мешканців, - Гайдай 01
Попри обстріли з Луганщини сьогодні евакуювали майже 2,7 тис. мешканців, - Гайдай 02
Попри обстріли з Луганщини сьогодні евакуювали майже 2,7 тис. мешканців, - Гайдай 03
Попри обстріли з Луганщини сьогодні евакуювали майже 2,7 тис. мешканців, - Гайдай 04
Попри обстріли з Луганщини сьогодні евакуювали майже 2,7 тис. мешканців, - Гайдай 05

Він також додає, що для тих, хто залишився, завезено декілька тонн гуманітарної допомоги: харчі, ліки, засоби гігієни. Патрульні поліцейські вже почали їх розвозити по бомбосховищам.

Нагадую, ЕВАКУАЦІЯ поки є. Щоранку автобуси чекають на Вас. Бережіть себе!", - звертається він до цивільних мешканців регіону.

Автор: 

евакуація (2312) Гайдай ЛОГА (921) гуманітарний коридор (178) Луганська область (4878)


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02.04.2022 15:16 Відповісти
 
 