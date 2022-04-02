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Розірвані та обгорілі трупи російського СОБРа із Кемерово у Гостомелі. ВIДЕО+ФОТО 21+

У Гостомелі на Київщині виявлені обгорілі трупи бійців російського СОБРа з міста Кемерово.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ексрадник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк перебував на місці знищення кемеровських собрівців і зафільмував тіла знищених окупантів.

УВАГА! Не рекомендовано до перегляду особам до 21 року, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Розірвані та обгорілі трупи російського СОБРа із Кемерово у Гостомелі 01
Розірвані та обгорілі трупи російського СОБРа із Кемерово у Гостомелі 02
Розірвані та обгорілі трупи російського СОБРа із Кемерово у Гостомелі 03

Також дивіться: "Вісточка від мародера": російські окупанти поштою надсилають награбовані в Україні речі. ВIДЕО

Розірвані та обгорілі трупи російського СОБРа із Кемерово у Гостомелі 04

Автор: 

армія рф (17359) Гостомель (140)


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Топ коментарі
+204
росія змінила в українцях щось назавжди. Ці кадри росіян приносять радість.
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02.04.2022 17:17
+108
Да, за слова "братский народ" надо бить без размышлений, на звук.
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02.04.2022 17:26
+74
Походу собаки уже жрали их...
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02.04.2022 17:18
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Собаки их, они собак - быстрый круговорот андрофагов.
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02.04.2022 18:32 Відповісти
Згоріли на роботі
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02.04.2022 18:32 Відповісти
Не зрозумів, це що - рашисти ЗА МІСЯЦЬ контролю над Гостомелем не забрали своїх знаменитих згорілих росгвардійців? Ці ж були на відео наприкінці лютого. Зараз їх собаки поїли вже
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02.04.2022 18:40 Відповісти
держали интерьер пока утихнет что бы Шкиряк снял кино. тоже хочется выглядеть по боевому, как вся свора из ОПы раздухарилась, не остановишь тексты на телевизре. ули артистам все равно какое кино снимать, хоть "скоты", хоть войну.
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03.04.2022 22:05 Відповісти
мне кажется или это тела тех, которые в начале были
или они все одинаково выглядят когда сгорают
там вроде росгвардия была что ли
у кого то пистолет был в руках
(может тогда это был ирпень)
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02.04.2022 18:40 Відповісти
Ти хотів землі моєї то тепер змішайся з нею.
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02.04.2022 18:42 Відповісти
Знову повторюсь. Хлопці, ну не матюкайтеся ви коли знімаєте на відео дохлу русню. Багато хто з дітьми дивляться, на ніч. Майте совість.)
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02.04.2022 18:45 Відповісти
ти що манекенів не бачив обгорілих
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02.04.2022 19:58 Відповісти
Свиноматки не отримають свої 7 лямів фублей. Хоча той жмур з голою сракою непогано зберігся. Можна понишпорити документи і відпродати тіло згорьованій свиноматці за півціни від 7 лямів.
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02.04.2022 18:48 Відповісти
даремно ви думаєте,що ті свиноматки дуже згорьовані.вони доведені телевізором до такого стану,що щасливі від того ,що ,можливо ,єдине дитя віддало життя за любимого путіна.там вже клініка,зомбіапокаліпсис...
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03.04.2022 00:32 Відповісти
ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ ПО ВСЕМУ ********* !!!
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02.04.2022 18:52 Відповісти
по ходу трупаки собачки начали грызть!
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02.04.2022 18:53 Відповісти
Фу, это говно потом ещё нашим с асфальта отдирать. Собаки такое есть не будут.
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02.04.2022 19:15 Відповісти
дуже гарно, добрий вечір ми з України!
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02.04.2022 19:20 Відповісти
асфальт шкода... краще б вони забирали це гівно разом з собою коли зйобувались, або вже горіли до тла, щоб потім ці кізяки не відчищати від наших доріг. сподіваюсь, що ці таргани хоч мучились, коли здихали
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02.04.2022 19:37 Відповісти
Отправить фото мокшанским свиноматкам на опознание. Но драка в очереди будет сурьезной. На кону - миллионы
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02.04.2022 19:38 Відповісти
У меня эти кадры ничего, кроме радости и удовлетворения, не вызывают.
Смерть всем рашистским тварям. И вечное проклятие.
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02.04.2022 19:46 Відповісти
Слава Україні!
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02.04.2022 19:47 Відповісти
Це точно не голос Шкіряка! І не голос Зоряна навіть...
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02.04.2022 19:56 Відповісти
Слава мужнім хлопцям з ЗСУ!!!
Тільки так має виглядати рашиський окупант. А мамки-алкашки на росії навіть медальку за свою свиню не отримають.
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02.04.2022 20:03 Відповісти
***** фото передать , все идет по плану супер операции , собаки еще не дожрали .
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02.04.2022 20:09 Відповісти
Как там Пугачева пела? Голова моя глупая и т.д.
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02.04.2022 20:11 Відповісти
Ариша, свинку не обижай, называя ею рашистов они не достойны наших свинок
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02.04.2022 20:13 Відповісти
Оккупанты ******!
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02.04.2022 20:40 Відповісти
краса!!! ******* мистецтво!!! там якийсь чи то англієць, чи американець дохлу акулу у банку втиснув й їздить по світу шалені гроші заробляючи, навіть пінчук якось до києва привозив... хай до гостомеля їдуть, хай музей під відкритим небом створять, заробимо на відбудову
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02.04.2022 20:47 Відповісти
"Не рекомендовано до перегляду особам до 21 року, вагітним та людям зі слабкою психікою! "
Вагітним можна. Народять справжніх українців з генетичною ненавистю до живої русні і огидою до мертвої.
Взагалі всім можна, бо мертва скотина вже ніяк не зашкодить нічиїй психіці.
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02.04.2022 21:15 Відповісти
Інший запис є в інтернеті де говорять що це росгвардія…
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02.04.2022 21:26 Відповісти
є , першого дня війни(моє улюблене відео), ті срані собри омони та інша шакальня і є росгвардія,
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04.04.2022 00:25 Відповісти
Вже обсмалені свинособаки.
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02.04.2022 21:49 Відповісти
Чувак хотел коленвал прихватить 🤣
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02.04.2022 22:07 Відповісти
а той безногий "ураааааа" кричить ?
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02.04.2022 22:37 Відповісти
Это штож такое бумкнуло-что на первой фотке горелый орк позирует с коленвалом?
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02.04.2022 23:44 Відповісти
Артелерия , ПИОН скорее всего .
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03.04.2022 10:22 Відповісти
Всей своей душой полюбил этот цветок.
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03.04.2022 17:38 Відповісти
порозлягались кацапи, сонця не буде, повзіть "дамой"
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02.04.2022 23:51 Відповісти
пойду на кухню перекушу чего-нибудь российского.
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03.04.2022 00:19 Відповісти
Мало вати. Мало
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03.04.2022 00:19 Відповісти
вот мамкі-то обрадуются!!!тєпєрь можна будет за компенсацію купіть любімой воткі і забухать по-чьорному.но с кампенсацієй ***** может і кінуть-нєт трупа-нєт і дєнєг😂😂😂
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03.04.2022 00:24 Відповісти
А говорили что до Берлина дойдут.
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03.04.2022 01:41 Відповісти
ЭТО ФЕЙК !)
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03.04.2022 02:02 Відповісти
Чо так не понравилось жаренные сородичи
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03.04.2022 02:59 Відповісти
Свинохрюнам на стр. инета не нравятся результаты работы украинской арты и гостинчиков от Королевы Елизаветы, которыми их тут встречают....ПС. Ты спалился пацакский 3.14дарок....
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03.04.2022 06:01 Відповісти
Да гуляш со свинособак , хорош фейк , главное побольше б таких фейков - бродячее зверье отрастит пузо .и главное - каждое блюдо ценой 7 лямов " деревяними" рублями .путинские самки еще нарожают .
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03.04.2022 10:29 Відповісти
их уже какие-то зверушки кушали, кажется.
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03.04.2022 06:18 Відповісти
Хомячки и тушканчики лакомились после енотов
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03.04.2022 08:07 Відповісти
На самой нижней фотке длинноногий красавец. Снимался бы в гейпорно, и жизнь бы удалась. А так сгорело на работе поганое животное
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03.04.2022 08:04 Відповісти
Пропоную ставити обмеження на всі фото та відео де показано живих ординських свинособак. Живий руzzкій - це щось страхітливе та огидне...в майбутньому головні герої найбридкіших та найогидніших фільмів жахів. Ну а це відео та фото де вони замангалені та обгризені собаками, нічого окрім почуття помсти та відплати за зруйновані долі українців, не викликають.
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03.04.2022 09:35 Відповісти
А еще каких то 15 лет назад не мог смотреть видео, где "мальчикам отрезают головы чеченские бандиты"... Ой мало, мало отрезали...
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03.04.2022 14:10 Відповісти
Вбий москаля бо москаль прийде і вб'є твою родину тому вбий москаля першим. Це вже хороші руССкіє.
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03.04.2022 14:30 Відповісти
Так им всем уродам! Приехали на чужую землю убивать и уничтожать - так будьте вы уничтожены сами! Ублюдки! Беспощадная смерть им всем! Слава Украине! Слава героям! Смерть фашистким ублюдкам!
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03.04.2022 15:18 Відповісти
Нiколи не думав, що перегляд подiбних фото викличе в мене таке естетичне задоволення.
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03.04.2022 18:17 Відповісти
Чому на таких фото кацапи такі красиві і умиротворйоні ?
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03.04.2022 18:51 Відповісти
Это им не герыч в карманы засовывать, а потом деньги с лохов выкачивать.
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03.04.2022 20:23 Відповісти
вже більше місяця лежать, пропоную їх взагалі не прибирати, кожного тижня нові фоточки і я своїх родичів на раzzєї свіжим фотозвітом буду тішити
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04.04.2022 00:22 Відповісти
Хорошій кацап-дохлий кацап
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04.04.2022 00:34 Відповісти
подивіться як гарно: добре що не має під???сів
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04.04.2022 00:48 Відповісти
Чудные картины. Побольше бы!
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04.04.2022 01:50 Відповісти
Забрало обгорело
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04.04.2022 01:57 Відповісти
пошли свинорылокозломордые кацапские спецназоцы на войну против Украины, одели шлемы... но не тут то было... на шлемах открыли забрала и оттого простудились... погреться захотелось... ну здесь их и подогрели... некоторые даже ботинки к себе припаяли... а некоторым было жарковато... одни голые задницы... СМЕРТЬ КАЦАПАМ! КАЖДОМУ ПЕРВОМУ! КАЦАПОВ НАДО УБИВАТЬ БЕЗ МАЛЕЙШЕЙ ТЕНИ СОМНЕНИЯ!
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04.04.2022 05:38 Відповісти
******, прямо на холодной земле лежат. Так же и простудиться можно.
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04.04.2022 06:25 Відповісти
Міндобриво
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04.04.2022 07:17 Відповісти
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