Розірвані та обгорілі трупи російського СОБРа із Кемерово у Гостомелі. ВIДЕО+ФОТО 21+
У Гостомелі на Київщині виявлені обгорілі трупи бійців російського СОБРа з міста Кемерово.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ексрадник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк перебував на місці знищення кемеровських собрівців і зафільмував тіла знищених окупантів.
УВАГА! Не рекомендовано до перегляду особам до 21 року, вагітним та людям зі слабкою психікою!
Топ коментарі
+204 A San
показати весь коментар02.04.2022 17:17
+108 Sergey Yegorov
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+74 Тарас Редька #496127
показати весь коментар02.04.2022 17:18
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или они все одинаково выглядят когда сгорают
там вроде росгвардия была что ли
у кого то пистолет был в руках
(может тогда это был ирпень)
Смерть всем рашистским тварям. И вечное проклятие.
Тільки так має виглядати рашиський окупант. А мамки-алкашки на росії навіть медальку за свою свиню не отримають.
Вагітним можна. Народять справжніх українців з генетичною ненавистю до живої русні і огидою до мертвої.
Взагалі всім можна, бо мертва скотина вже ніяк не зашкодить нічиїй психіці.