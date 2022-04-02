Розірвані та обгорілі трупи російського СОБРа із Кемерово у Гостомелі. ВIДЕО+ФОТО 21+

У Гостомелі на Київщині виявлені обгорілі трупи бійців російського СОБРа з міста Кемерово.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ексрадник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк перебував на місці знищення кемеровських собрівців і зафільмував тіла знищених окупантів.

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