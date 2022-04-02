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У "Правому секторі" розповіли, як зустрічали захисників України в одному зі звільнених селищ: "Рідненькі наші, вони забрали мою дочку, їй 25 років". ФОТОрепортаж

Спішно тікаючи, росіяни забрали з собою кілька жінок із одного із селищ. Це стало відомо після того, як туди зайшли бійці 2-го окремого батальйону ДУК "Правий сектор"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу 2-го окремого батальйону ДУК "Правий сектор".

"31 березня. Вечоріє. Спів птахів такий голосний і помітний у тиші, яку порушують лише поодинокі постріли і вибухи. Після постійної канонади артилерійських боїв, ця тиша наче має своє власне звучання. Ми йдемо вулицями звільнених селищ. Люди обіймають нас і плачуть, кличуть на допомогу до поранених, наперебій розповідають про звірства ворога", - йдеться у повідомленні.

Крім того зазначається, що окупанти, тікаючи, забрали із собою доньку місцевого мешканця.

"Рідненькі, рідненькі наші, вони забрали мою дочку, їй 25 років ", - розповів захисникам України літній чоловік.

Пізніше з'ясовується, що це не поодинокий випадок.

"Нам кажуть, що спішно тікаючи з села, росіяни забрали з собою кількох жінок - когось за підозру у допомозі нам, когось просто так, як здобич. Багатьох розстріляли просто за те, що бачили техніку, відбиранням телефонів вже не обмежувалися", - інформують у "ПС".

"Дядечко з обмороженими пальцями, якого тримали на підвалі, катували і погрожували вбити сідає на лавку. Він терпляче чекатиме завершення зачистки, коли ми зможемо відвезти його у лікарню. Поруч із ним дідусь, якого росіяни підстрелили "щоб не шастав поруч", викинули з хати і жили там. В таких хатах тепер лютий гадюшник і міни. Сліди "культури" і звичок ворога", - йдеться далі.

Як повідомляється, вперемішку з награбованим біля згорілих машин документи окупантів і пам'ятка-"кодекс російського солдата".

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У Правому секторі розповіли, як зустрічали захисників України в одному зі звільнених селищ: Рідненькі наші, вони забрали мою дочку, їй 25 років 01
У Правому секторі розповіли, як зустрічали захисників України в одному зі звільнених селищ: Рідненькі наші, вони забрали мою дочку, їй 25 років 02
У Правому секторі розповіли, як зустрічали захисників України в одному зі звільнених селищ: Рідненькі наші, вони забрали мою дочку, їй 25 років 03
У Правому секторі розповіли, як зустрічали захисників України в одному зі звільнених селищ: Рідненькі наші, вони забрали мою дочку, їй 25 років 04
У Правому секторі розповіли, як зустрічали захисників України в одному зі звільнених селищ: Рідненькі наші, вони забрали мою дочку, їй 25 років 05
У Правому секторі розповіли, як зустрічали захисників України в одному зі звільнених селищ: Рідненькі наші, вони забрали мою дочку, їй 25 років 06
У Правому секторі розповіли, як зустрічали захисників України в одному зі звільнених селищ: Рідненькі наші, вони забрали мою дочку, їй 25 років 07
У Правому секторі розповіли, як зустрічали захисників України в одному зі звільнених селищ: Рідненькі наші, вони забрали мою дочку, їй 25 років 08
У Правому секторі розповіли, як зустрічали захисників України в одному зі звільнених селищ: Рідненькі наші, вони забрали мою дочку, їй 25 років 09
У Правому секторі розповіли, як зустрічали захисників України в одному зі звільнених селищ: Рідненькі наші, вони забрали мою дочку, їй 25 років 10
У Правому секторі розповіли, як зустрічали захисників України в одному зі звільнених селищ: Рідненькі наші, вони забрали мою дочку, їй 25 років 11

"Чи варто казати, що вони не дотримуються жодного пункту?", - слушно зауважують у "Правому секторі".

"Люди знов і знов виходять назустріч. У горлі просто ком від обіймів, слів, благословінь. Побратим потім скаже, що потай сам витирав сльози. Хотілось би щоб світ бачив і чув те, що бачили і чули ми. Медики 2-ого окремого батальйону ДУК "Правий сектор", - резюмовано у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17359) Правий сектор (332)


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Топ коментарі
+81
Кожен кацапський ублюдок повинен бути знищений в Україні...
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02.04.2022 18:21
+57
И за пределами Украины тоже.
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02.04.2022 18:26
+39
Кацапоиды живут еще в 17 веке. Совершают набеги на чужие города, убивают мужчин, сжигают дома, грабят, насилуют и даже в рабство угоняют женщин. Каким нужно быть последним идиотом чобы с етими мразями неандертальскими подписывать какой то договор?
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02.04.2022 18:28
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Кожен кацапський ублюдок повинен бути знищений в Україні...
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02.04.2022 18:21 Відповісти
И за пределами Украины тоже.
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02.04.2022 18:26 Відповісти
Кодекс цей з розряду чорного гумору - вони ровно все навпаки роблять, десятки й сотні документальних свідчень про це вже...
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02.04.2022 18:22 Відповісти
Треба документування, з фото, відео, свідками. Усе перекладати на Англійську мову. Передавати інформацію провідним ЗМІ світу.
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02.04.2022 18:22 Відповісти
Кодекс написаний, я так розумію, шифром. Треба робити все те, про що там сказано, але навпаки. ********. Ніколи в Україні вам цього не пробачать. Ніколи
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02.04.2022 18:23 Відповісти
Кодекс, на удивление, правильный. Только вот проку от него хрен десятых..
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02.04.2022 18:25 Відповісти
Боже, Боже чи ти винайдеш кару гідну цих нелюдей і душогубів...
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02.04.2022 18:25 Відповісти
вже винайшов, позбавив розуму, тепер вони навіть покаятися не зможуть а значить і врятуватися теж, їх матки з криками ненависті висилають своїх дітей на смерть, їх діти як навіжені йдуть на фарш. Самі. .
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02.04.2022 18:55 Відповісти
Чтобы жизнь не была даром, настоящий украинец должен - построить дом, вырастить сына и завалить как минимум 10 кацапов.
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02.04.2022 18:26 Відповісти
Кацапоиды живут еще в 17 веке. Совершают набеги на чужие города, убивают мужчин, сжигают дома, грабят, насилуют и даже в рабство угоняют женщин. Каким нужно быть последним идиотом чобы с етими мразями неандертальскими подписывать какой то договор?
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02.04.2022 18:28 Відповісти
Причому договір, в якому ця падаль має виступати... гарантом. Гарантом, блд!
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02.04.2022 18:38 Відповісти
сумнівно що їх забрали в рабство. На жаль скоріше за все гвалтували, вбили та сховали трупи
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02.04.2022 19:13 Відповісти
Багато повідомлень про те, що рашисти силоміць забирали з собою молодих жінок, дівчат, в тому числі і неповнолітніх.
Денисова, Венедиктова мають офіційно звернутись в ООН, ОБСЄ та інші міжнародні організації з цього приводу.
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02.04.2022 18:28 Відповісти
надо уже не просить ***** а ТРЕБОВАТЬ 1вы что суки ахерели ?в Украине ГЕНОЦИД ПРОИСХОДИТ А НЕ КАКИЕ ТО ТАМ БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ
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02.04.2022 18:31 Відповісти
это для у0бков которые за то чтобы в плен брать мразоту
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02.04.2022 18:29 Відповісти
І в першу чергу для Абдристовіча.
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02.04.2022 18:40 Відповісти
офіційно, якщо встигає здатися в полон, то беруть, хоча би для обміну подальшого. їх миють і лікують щоб заразу не розносили, від них отримують інформацію. А в принципі, думаю ЗСУ знають ліпше від нас. проте арестович дико бісить, експерд довбаний, в полоні до тих покидьків ставляться краще ніж до них ставляться в їх їб...й армії, а він курва так як би з притензіями чи що?
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02.04.2022 19:01 Відповісти
Все равно касап не скроет свои преступления много ИноСМИ заходят с нашими войсками где видят зверства и разруху. Та что ху.ловщина за все ответит.
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02.04.2022 18:29 Відповісти
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02.04.2022 18:30 Відповісти
Великая армия с которой себя ассоциируют кацапы так не воюет. Даже Талибан гуманнее смотрится. армия кацапов это стадо вооруженных бомжей, опущенных на зоне петухов и мародеров.
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02.04.2022 18:31 Відповісти
Це геноцид українського Народу фашистами - орками!
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02.04.2022 18:31 Відповісти
Нужно всем мужчинам раздавать оружие. Люди должны иметь право защищаться. Лучше уже погибнуть в бою чем безоружным и опозоренным от рук орков.
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02.04.2022 18:32 Відповісти
Тут цього не викладають, але на сайтах регіональних новин можна знайти інфу про випадки, коли мєнти вилучають зброю у місцевого населення. Патамушта нізаконна. Хочеш автомат - вступай до ТрО. Підеш записуватись до ТрО - скажуть:
а) ми вам передзвонимо;
б) скінчились автомати;
в) йдіть на контракт.
У діючої влади буквально все через сраку.
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02.04.2022 18:46 Відповісти
Так и есть. Знаем мы уже все ньюансы. Даже в ТрО дают оружия с некоторыми ограничениями и то не всем и тем более домой с собой нельзя брать даже если ты живешь на линии фронта и можешь в любой момент встретить или ДРГ или десант врага
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02.04.2022 19:01 Відповісти
Ну дивись, заходить 10 000 кацапів в село, а там 100 озброєних мужиків. Думаєш у них є якісь шанси?

Це треба десь разом збиратись. Мужики із 100 сіл, в якомусь районному центрі, найближчому до росії, і там приймати бій.
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02.04.2022 20:25 Відповісти
@AndriiReal

Жителі Бучі повідомляють, що окупанти мали наказ командування розстрілювати все чоловіче населення віком 18-60 років.
Особливо активно вони це робили при виході з міста, оскільки чоловіче населення, що залишилося, - потенційні солдати і з ними в майбутньому доведеться воювати.
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02.04.2022 18:34 Відповісти
русские это народ-*******
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02.04.2022 18:39 Відповісти
Русня не народ, это сброд. Сброд-*******.
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02.04.2022 19:14 Відповісти
Як таке можна спокійно читати, серце вискакує від ярості, а цих ублюдків ще беруть в полон, лікують, годують, конвенції дотримуються. Падлюк стріляти на місці, щоб ці двоногі далі такого не робили...
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02.04.2022 18:44 Відповісти
кацапы-фашисты 21века! мрази и подонки!
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02.04.2022 18:55 Відповісти
с каким же зверьем мы воюем, господи....
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02.04.2022 18:55 Відповісти
2С34 неплохая замена гвоздикам и акациям да и цена до пол ляма баксов доходила ))) неплохой трофей
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02.04.2022 19:04 Відповісти
Які перемовини можуть бути з кацапськими ублюдками?
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02.04.2022 19:10 Відповісти
они забрали их чтобы насиловать
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02.04.2022 20:20 Відповісти
россия приносит горе.
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02.04.2022 20:20 Відповісти
А гаранти безпеки України США та НАТО все ще в роздумах.
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02.04.2022 20:28 Відповісти
Надеюсь война закончится на развалинах кремля.
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02.04.2022 22:07 Відповісти
Дамы на войне. Не только в штабе или на кухне.
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02.04.2022 22:51 Відповісти
 
 