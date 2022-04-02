У "Правому секторі" розповіли, як зустрічали захисників України в одному зі звільнених селищ: "Рідненькі наші, вони забрали мою дочку, їй 25 років". ФОТОрепортаж
Спішно тікаючи, росіяни забрали з собою кілька жінок із одного із селищ. Це стало відомо після того, як туди зайшли бійці 2-го окремого батальйону ДУК "Правий сектор"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу 2-го окремого батальйону ДУК "Правий сектор".
"31 березня. Вечоріє. Спів птахів такий голосний і помітний у тиші, яку порушують лише поодинокі постріли і вибухи. Після постійної канонади артилерійських боїв, ця тиша наче має своє власне звучання. Ми йдемо вулицями звільнених селищ. Люди обіймають нас і плачуть, кличуть на допомогу до поранених, наперебій розповідають про звірства ворога", - йдеться у повідомленні.
Крім того зазначається, що окупанти, тікаючи, забрали із собою доньку місцевого мешканця.
"Рідненькі, рідненькі наші, вони забрали мою дочку, їй 25 років ", - розповів захисникам України літній чоловік.
Пізніше з'ясовується, що це не поодинокий випадок.
"Нам кажуть, що спішно тікаючи з села, росіяни забрали з собою кількох жінок - когось за підозру у допомозі нам, когось просто так, як здобич. Багатьох розстріляли просто за те, що бачили техніку, відбиранням телефонів вже не обмежувалися", - інформують у "ПС".
"Дядечко з обмороженими пальцями, якого тримали на підвалі, катували і погрожували вбити сідає на лавку. Він терпляче чекатиме завершення зачистки, коли ми зможемо відвезти його у лікарню. Поруч із ним дідусь, якого росіяни підстрелили "щоб не шастав поруч", викинули з хати і жили там. В таких хатах тепер лютий гадюшник і міни. Сліди "культури" і звичок ворога", - йдеться далі.
Як повідомляється, вперемішку з награбованим біля згорілих машин документи окупантів і пам'ятка-"кодекс російського солдата".
"Чи варто казати, що вони не дотримуються жодного пункту?", - слушно зауважують у "Правому секторі".
"Люди знов і знов виходять назустріч. У горлі просто ком від обіймів, слів, благословінь. Побратим потім скаже, що потай сам витирав сльози. Хотілось би щоб світ бачив і чув те, що бачили і чули ми. Медики 2-ого окремого батальйону ДУК "Правий сектор", - резюмовано у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Денисова, Венедиктова мають офіційно звернутись в ООН, ОБСЄ та інші міжнародні організації з цього приводу.
а) ми вам передзвонимо;
б) скінчились автомати;
в) йдіть на контракт.
У діючої влади буквально все через сраку.
Це треба десь разом збиратись. Мужики із 100 сіл, в якомусь районному центрі, найближчому до росії, і там приймати бій.
Жителі Бучі повідомляють, що окупанти мали наказ командування розстрілювати все чоловіче населення віком 18-60 років.
Особливо активно вони це робили при виході з міста, оскільки чоловіче населення, що залишилося, - потенційні солдати і з ними в майбутньому доведеться воювати.