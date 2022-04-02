У "Правому секторі" розповіли, як зустрічали захисників України в одному зі звільнених селищ: "Рідненькі наші, вони забрали мою дочку, їй 25 років". ФОТОрепортаж

Спішно тікаючи, росіяни забрали з собою кілька жінок із одного із селищ. Це стало відомо після того, як туди зайшли бійці 2-го окремого батальйону ДУК "Правий сектор"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу 2-го окремого батальйону ДУК "Правий сектор".

"31 березня. Вечоріє. Спів птахів такий голосний і помітний у тиші, яку порушують лише поодинокі постріли і вибухи. Після постійної канонади артилерійських боїв, ця тиша наче має своє власне звучання. Ми йдемо вулицями звільнених селищ. Люди обіймають нас і плачуть, кличуть на допомогу до поранених, наперебій розповідають про звірства ворога", - йдеться у повідомленні.

Крім того зазначається, що окупанти, тікаючи, забрали із собою доньку місцевого мешканця.

"Рідненькі, рідненькі наші, вони забрали мою дочку, їй 25 років ", - розповів захисникам України літній чоловік.

Пізніше з'ясовується, що це не поодинокий випадок.

"Нам кажуть, що спішно тікаючи з села, росіяни забрали з собою кількох жінок - когось за підозру у допомозі нам, когось просто так, як здобич. Багатьох розстріляли просто за те, що бачили техніку, відбиранням телефонів вже не обмежувалися", - інформують у "ПС".

"Дядечко з обмороженими пальцями, якого тримали на підвалі, катували і погрожували вбити сідає на лавку. Він терпляче чекатиме завершення зачистки, коли ми зможемо відвезти його у лікарню. Поруч із ним дідусь, якого росіяни підстрелили "щоб не шастав поруч", викинули з хати і жили там. В таких хатах тепер лютий гадюшник і міни. Сліди "культури" і звичок ворога", - йдеться далі.

Як повідомляється, вперемішку з награбованим біля згорілих машин документи окупантів і пам'ятка-"кодекс російського солдата".

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"Чи варто казати, що вони не дотримуються жодного пункту?", - слушно зауважують у "Правому секторі".

"Люди знов і знов виходять назустріч. У горлі просто ком від обіймів, слів, благословінь. Побратим потім скаже, що потай сам витирав сльози. Хотілось би щоб світ бачив і чув те, що бачили і чули ми. Медики 2-ого окремого батальйону ДУК "Правий сектор", - резюмовано у повідомленні.