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Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
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Росіяни за кордоном прикидаються українцями, щоб безкоштовно кататися в транспорті. ФОТО+ВІДЕО

Росіянам вже соромно зізнаватися, що вони родом з країни-агресорки, тож за кордоном вони прикидаються українцями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Від початку війни в багатьох країнах Європи, біженці з України користуються економічними та соціальними пільгами. Серед них – безкоштовний проїзд в усякому транспорті за наявності українського паспорта. У зв'язку з цим росіяни у Німеччині придумали собі "лайфхак". Вони купують українські обкладинки на паспорт та надівають їх на свій, щоб отримувати пільги в транспорті.

Росіяни за кордоном прикидаються українцями, щоб безкоштовно кататися в транспорті 01

Махінації гордо показали в соцмережах самі росіяни. Водночас вони радять своїм землякам за кордоном не зізнаватися, звідки вони. Кажуть, такий маневр "допомагає просто жити", бо коли іноземці бачать українську символіку, яка на обкладинках, з них ніхто не знущається.

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Як розповідає 24 канал, одній парі з РФ пощастило взяти якісь путівки за кордон ще до війни, яку Росія почала проти України. І от вони тепер радять іншим росіянам приховувати своє громадянство і діляться іншими порадами: "Якщо ви сюди приїдете, то купіть футболку з українським прапором, і це буде вам як оберіг".

Також росіяни радять заперечувати дії свого президента Володимира Путіна та відкрито говорити, що вони проти війни в Україні. Так краще поводитись, аби банально не дістати в писок. 

Автор: 

росія (65146) санкції (11824)


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Топ коментарі
+41
Кацап всегда будет кацапом, куда бы он не выехал, сколько бы времени не прожил в нормальной стране. Лживые, паскудные, трусливые и в край жестокие. Кацап - рак планеты, который надо вырезать.
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02.04.2022 19:13
+15
Паляниця, блдь!
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02.04.2022 19:24
+12
Ну что путенГ ,введи вайска, рашистов абіжають во всьом міре)
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02.04.2022 19:20
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Кацап всегда будет кацапом, куда бы он не выехал, сколько бы времени не прожил в нормальной стране. Лживые, паскудные, трусливые и в край жестокие. Кацап - рак планеты, который надо вырезать.
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02.04.2022 19:13 Відповісти
Вже закінчилось їхнє "Я - русский! Какой васторг!"?
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02.04.2022 19:55 Відповісти
Ну что путенГ ,введи вайска, рашистов абіжають во всьом міре)
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02.04.2022 19:20 Відповісти
Паляниця, блдь!
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02.04.2022 19:24 Відповісти
а то !

я "паляныцу" выучу только за то,
что бы не дали мне в морду...
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02.04.2022 19:29 Відповісти
Вже показували не раз як вивчити намагаються , але ж бляха не виходить ((
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02.04.2022 20:01 Відповісти
Колись давним-давно, одна москалька захотіла вивчити "Заповіт" Шевченка. Після надцятого разу коли вона в чергове сказала : " Як умру та пахавайте..." , я їй відповів що з мене досить і після того мої і її муки закінчились.
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02.04.2022 20:43 Відповісти
"Як умру, то похавайте в мене на могилі"?
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02.04.2022 21:33 Відповісти
не похавайте а похОвайте.
Хавают только орки , бандеровские "пирожки"
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02.04.2022 22:31 Відповісти
Вона не могла вимовити "То поховайте", вона весь час вимовляти чомусь "та пахавайте", тому мене це в кінці-кінці розбісило і я сказав що з мене досить. Я ніяк не міг зрозуміти чому в неї не виходить вимовити "То поховайте". Мабуть все-таки справа в челюсті.
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02.04.2022 22:37 Відповісти
я ж "прохвесорці" Світлані Житкові на її "коммент" відповіла, а не вам
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02.04.2022 23:15 Відповісти
eto byl sarkazm
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02.04.2022 22:43 Відповісти
Фактично, вони визнали що є ізгоями, як і їх країна-людожерів
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02.04.2022 19:32 Відповісти
Вы рабсеяне ещё немного полюбите своего фюрерка, оно то в бункере сидит в "безопасности" и вас за кровавые проделки скоро будут кончать по всему миру, как фашистов.
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02.04.2022 19:34 Відповісти
Розтріляйте цих зайців накуй. В свій час так робив канцлер а.гітлер
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02.04.2022 19:36 Відповісти
Падло
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02.04.2022 19:36 Відповісти
Яркий пример: они, будучи мокшами, называют себя "русскими" и утверждают, что славяне.
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02.04.2022 19:38 Відповісти
- Мама, я в Буче. Мне страшно, тут мясорубка...
- И блендер, блендер тоже обязательно возьми!
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02.04.2022 19:43 Відповісти
Поколение опущенных изгоев)) раньше их только чеченцы дома набутыливали, а теперь весь мир. Отличный руцкий мир пуйло построил. Винторогие свинообаки вошли в мировую историю как и хотели.
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02.04.2022 20:01 Відповісти
чеченские набутыльники ахахаха это +5
вяликая Набутыльная **********
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02.04.2022 22:33 Відповісти
То ще фігня, тут чепушили, які з краматорська переїхали в рашу в 2014 згадали, що в них паспорти українські є і двинули з пітєрбурга в Европу
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02.04.2022 20:43 Відповісти
Русских не существует это мардва. Русский калька с мардовского рускань т.е из руске (самоназвание мардвы).
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02.04.2022 20:52 Відповісти
Пид#ры лицемерные, хитров#******, трусливые, мерзкие. Вас ВСЕХ нужно собрать со всего мира и отправить за поребрик. Укрепляйте там своё вяличие и скрепы. Уроды
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02.04.2022 22:07 Відповісти
Увидел кацапа - бей в морду эту свинью!
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02.04.2022 22:22 Відповісти
Чий Крим? - контрольне питання
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02.04.2022 23:02 Відповісти
Еще с первой чеченской войны все россияне, пребывающие в мусульманских странах, представляются украинцами даже в магазинах и на рынках.
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03.04.2022 00:38 Відповісти
рашен свинья - была,есть и будет рашей свиньёй.
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03.04.2022 13:01 Відповісти
 
 