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Новини Фото Війна
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Вчора на Донеччині українські захисники за декілька годин розгромили батальйонну тактичну групу військ РФ, - ОТУ "Схід". ФОТОрепортаж

На Донеччині українські захисники за декілька годин розгромили батальйонну тактичну групу російських військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як зазначається, вчора, 1 квітня, рашисти вирішили активізувати наступальні дії одразу на декількох напрямках. Однак, така велика кількість техніки не залишилась поза увагою наших хлопців.

"Тому на окупантів чекала "тепла" зустріч. Українські воїни привітали свинособак не тими квітами, на які вони розраховували. "Гвоздики", "Піони", "Гіацинти" та інші подарунки чомусь не сподобались горе-воякам, які не змогли витримати такої радості та лягли відпочити", - іронічно зауважили в ОТУ "Схід".

"Нищити окупантів, стирати їх з лиця землі за всю ту жорстокість та знущання, що вони вчинили з українським народом. Саме ця почесна місія сьогодні лежить на кожному українському воїні. І так буде й надалі, допоки нога останнього окупанта не залишить українську землю. До речі, якщо придивитися, то десь там на фото можна її розгледіти…", - резюмується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донецькому та Луганському напрямку відбито 9 атак, знищено 8 танків, 44 одиниці броньованої техніки, - штаб ООС

Вчора на Донеччині українські захисники за декілька годин розгромили батальйонну тактичну групу військ РФ, - ОТУ Схід 01
Вчора на Донеччині українські захисники за декілька годин розгромили батальйонну тактичну групу військ РФ, - ОТУ Схід 02
Вчора на Донеччині українські захисники за декілька годин розгромили батальйонну тактичну групу військ РФ, - ОТУ Схід 03
Вчора на Донеччині українські захисники за декілька годин розгромили батальйонну тактичну групу військ РФ, - ОТУ Схід 04
Вчора на Донеччині українські захисники за декілька годин розгромили батальйонну тактичну групу військ РФ, - ОТУ Схід 05
Вчора на Донеччині українські захисники за декілька годин розгромили батальйонну тактичну групу військ РФ, - ОТУ Схід 06
Вчора на Донеччині українські захисники за декілька годин розгромили батальйонну тактичну групу військ РФ, - ОТУ Схід 07
Вчора на Донеччині українські захисники за декілька годин розгромили батальйонну тактичну групу військ РФ, - ОТУ Схід 08
Вчора на Донеччині українські захисники за декілька годин розгромили батальйонну тактичну групу військ РФ, - ОТУ Схід 09
Вчора на Донеччині українські захисники за декілька годин розгромили батальйонну тактичну групу військ РФ, - ОТУ Схід 10
Вчора на Донеччині українські захисники за декілька годин розгромили батальйонну тактичну групу військ РФ, - ОТУ Схід 11
Вчора на Донеччині українські захисники за декілька годин розгромили батальйонну тактичну групу військ РФ, - ОТУ Схід 12
Вчора на Донеччині українські захисники за декілька годин розгромили батальйонну тактичну групу військ РФ, - ОТУ Схід 13
Вчора на Донеччині українські захисники за декілька годин розгромили батальйонну тактичну групу військ РФ, - ОТУ Схід 14
Вчора на Донеччині українські захисники за декілька годин розгромили батальйонну тактичну групу військ РФ, - ОТУ Схід 15
Вчора на Донеччині українські захисники за декілька годин розгромили батальйонну тактичну групу військ РФ, - ОТУ Схід 16
Вчора на Донеччині українські захисники за декілька годин розгромили батальйонну тактичну групу військ РФ, - ОТУ Схід 17
Вчора на Донеччині українські захисники за декілька годин розгромили батальйонну тактичну групу військ РФ, - ОТУ Схід 18
Вчора на Донеччині українські захисники за декілька годин розгромили батальйонну тактичну групу військ РФ, - ОТУ Схід 19
Вчора на Донеччині українські захисники за декілька годин розгромили батальйонну тактичну групу військ РФ, - ОТУ Схід 20
Вчора на Донеччині українські захисники за декілька годин розгромили батальйонну тактичну групу військ РФ, - ОТУ Схід 21
Вчора на Донеччині українські захисники за декілька годин розгромили батальйонну тактичну групу військ РФ, - ОТУ Схід 22
Вчора на Донеччині українські захисники за декілька годин розгромили батальйонну тактичну групу військ РФ, - ОТУ Схід 23
Вчора на Донеччині українські захисники за декілька годин розгромили батальйонну тактичну групу військ РФ, - ОТУ Схід 24

Автор: 

армія рф (17359) Донбас (22356) техніка (1826) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+118
Ни фуя себе . СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ !!!
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02.04.2022 18:40
+60
Кучкой теплее
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02.04.2022 18:45
+53
Как бальзам на душу эти кучи дохлой свинособачьей мразеиудокацапской паторочи
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02.04.2022 18:41
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Ото гарні соняхи вродять цього року
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02.04.2022 20:13 Відповісти
козьи морды кацапских утырков нужно показывать чтоб родня могла узнать хероя ...
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02.04.2022 20:27 Відповісти
👍👍👍
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02.04.2022 20:29 Відповісти
Деякі московитськи тролі все вимагали "де докази". Ось і докази.
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02.04.2022 21:10 Відповісти
якісь напів кирзові черевики у кацапні: ...вторая армія міра послє модернізациі...
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02.04.2022 21:14 Відповісти
Всё, осетины закончились так и не успев повоевать. Завозите сирийцев.
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02.04.2022 21:23 Відповісти
УСЕ СУПЕР...!!!
Тільки на свідоцтві після оцінок забули дописати, АМІНЬ...!!!
СЛАВА ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ...!!!
ТАК ТРИМАТИ...!!!
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02.04.2022 21:40 Відповісти
Хотели, падлы, нашей землицы? Нате, жрите!
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02.04.2022 22:04 Відповісти
А навіщо їм морди обличчя смайликами закрили? Свиноматок від психічної травми рятують?
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02.04.2022 22:21 Відповісти
Поссать бы ещё на трупы этих мразей. С удовольствием бы обезглавил этих ублюдков.
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02.04.2022 22:28 Відповісти
Найкраще видовище в моєму житті - дивитись, як здихають рАссЕянці... Жаль на фото обличчя орків позакривали.
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02.04.2022 22:39 Відповісти
ОНИ ВСЕ ОБОСЦАННЫЕ И ОБОСРАННЫЕ КАК ПУТИН !!!
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03.04.2022 01:23 Відповісти
У одного осетинский флаг
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03.04.2022 02:45 Відповісти
Где это так заболочено
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03.04.2022 02:47 Відповісти
Не знаю як кому, а в мене день почався з позитиву
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03.04.2022 11:16 Відповісти
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