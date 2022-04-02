Громадянина РФ затримано у Чернігові: Чоловіка підозрюють у коригуванні вогню для російських окупантів. ФОТОрепортаж
У Чернігові затримано громадянина Росії, якого підозрюють у коригуванні ворожих обстрілів міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.
Встановлено, що уродженець російського м.Свердловськ мешкає на території України з 2014 року. В перші дні ворожого вторгнення оселився на хуторі поблизу Чернігова.
Під час відпрацювання оперативної інформації, поліція з’ясувала, що чоловік співпрацював з окупантами: коригував ворожий вогонь та "здавав" місцевих мешканців російським військовим.
Під час огляду місця проживання підозрюваного, біля його будинку виявили вибухову пастку ("розтяжку") та цинк з боєприпасами. Поліція передала затриманого до Служби безпеки України для подальшого встановлення всіх обставин його злочинної діяльності.
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Видео - https://www.youtube.com/watch?v=_7FYMSmZMtk https://www.youtube.com/watch?v=_7FYMSmZMtk
Неправильно это!!!
Всегда должно быть так :
Громадянина РФ знайдено дохлим.
Напевно збирали штрафи з бабок на базарі та оформляли фейкові протоколи на бухарів та наркоманів за розпиття та куріння в громадських місцях та перехід залізничних шляхів в невідведених місцях...!!!
Дебілувато-корумпована мусорня дільничих довбодятлів...!!!
Невже важко?
А під час війни всіх до таборів, як із етнічними німцями у 40-х.