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Громадянина РФ затримано у Чернігові: Чоловіка підозрюють у коригуванні вогню для російських окупантів. ФОТОрепортаж

У Чернігові затримано громадянина Росії, якого підозрюють у коригуванні ворожих обстрілів міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

Встановлено, що уродженець російського м.Свердловськ мешкає на території України з 2014 року. В перші дні ворожого вторгнення оселився на хуторі поблизу Чернігова.

Під час відпрацювання оперативної інформації, поліція з’ясувала, що чоловік співпрацював з окупантами: коригував ворожий вогонь та "здавав" місцевих мешканців російським військовим.

Під час огляду місця проживання підозрюваного, біля його будинку виявили вибухову пастку ("розтяжку") та цинк з боєприпасами. Поліція передала затриманого до Служби безпеки України для подальшого встановлення всіх обставин його злочинної діяльності.

Читайте: У Києві знищили російський дрон-камікадзе у бойовій готовності, - Нацполіція

Громадянина РФ затримано у Чернігові: Чоловіка підозрюють у коригуванні вогню для російських окупантів 01
Громадянина РФ затримано у Чернігові: Чоловіка підозрюють у коригуванні вогню для російських окупантів 02
Громадянина РФ затримано у Чернігові: Чоловіка підозрюють у коригуванні вогню для російських окупантів 03
Громадянина РФ затримано у Чернігові: Чоловіка підозрюють у коригуванні вогню для російських окупантів 04

Автор: 

Нацполіція (15164) Чернігів (787)


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Топ коментарі
+23
Віддати цю кацапську сук. українцям, пострадавшим від обстрілів.
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02.04.2022 19:49
+18
Зробити те, що рашисти робили у Бучі з чоловіками...
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02.04.2022 19:50
+16
Приємнійше було б читати - "був застрелений при спробі втечі " ....от реально!
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02.04.2022 19:50
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Віддати цю кацапську сук. українцям, пострадавшим від обстрілів.
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02.04.2022 19:49 Відповісти
как вы сюда ******** просачиваетесь...?
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02.04.2022 19:59 Відповісти
Взято ты можешь только за щеку, ****** путинососная. Слейся обратно в унитаз в чебурнет, выкидыш кацапской свиноматки
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02.04.2022 20:02 Відповісти
Ты чертило попутало планеты.
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02.04.2022 20:05 Відповісти
може було б доцільно і тушками на розмінування.. тож пропозиція започадкувати окремий скрепний спец підрозділ "улус Джучі"..
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02.04.2022 22:16 Відповісти
Полная кастрация головы после допроса.
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02.04.2022 19:50 Відповісти
Хроники поZорного вторжения: Русские оккупанты и дырявая армия "Л/ДНР" впали в глубокий ступор
Перехваты телефонных разговоров интервентов показывают: от тупизны командиров бригады понесли колоссальные утраты, а техническая оснащённость ВСУ не позволяет выполнять задачи...
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=_7FYMSmZMtk https://www.youtube.com/watch?v=_7FYMSmZMtk

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02.04.2022 19:59 Відповісти
Зробити те, що рашисти робили у Бучі з чоловіками...
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02.04.2022 19:50 Відповісти
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02.04.2022 19:59 Відповісти
А что ты так пообсырался то здесь, то твоего папку в Чернигове взяли?😅
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02.04.2022 20:04 Відповісти
Быстро собирайся и приезжай мародерить, тут груз дают по 200 в каждые руки.
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02.04.2022 20:08 Відповісти
Приємнійше було б читати - "був застрелений при спробі втечі " ....от реально!
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02.04.2022 19:50 Відповісти
Можна і простіше: "був застрелений". І все.
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02.04.2022 21:11 Відповісти
Запал в опу и все дела. Все расскажет, падла рабссейская.
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02.04.2022 19:53 Відповісти
а ви знаєте толк в співбесідах
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02.04.2022 19:54 Відповісти
Чому їх і досі затримують, показали тіло ,сказали що це був діверсант та й годі.
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02.04.2022 19:53 Відповісти
Толерантність і гуманність до ворога аж пре... Ще й їбало йому замазали, ніби воно не ворог, а якийсь сраний домушник.
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02.04.2022 19:56 Відповісти
Запхати ублюдку оту його гранату у його лапатну дупу...
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02.04.2022 19:56 Відповісти
....Громадянина РФ затримано ...

Неправильно это!!!
Всегда должно быть так :
Громадянина РФ знайдено дохлим.
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02.04.2022 19:59 Відповісти
Я предлагаю такие трофеи делить на каждого УКРАИНЦА..
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02.04.2022 20:01 Відповісти
посадить на ствол орудия и отравить, как парашного мюнххаузена, в родные бебеня, на снаряде!
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02.04.2022 20:02 Відповісти
До того часу як ця наволоч буде більше боятися пуйла як українського правосуддя ми її не поборемо.
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02.04.2022 20:18 Відповісти
Во время войны в Украине нет смертной казни, это впервые в мировой истории!
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02.04.2022 20:31 Відповісти
Це тому,що на чолі держави ,м'яко кажучи, ситуативні «друзі» України,папутчікі,скажімо та...
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02.04.2022 20:52 Відповісти
Казнить не надо. просто засунуть ему гранату без чеки в очко, и пусть живёт дальше.
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02.04.2022 22:00 Відповісти
Ті,хто захоплює і після допиту не знищує цю наволоч на місці-телепні або вороги України! Ви це вже скоро самі зрозумієте. Нажаль,пізно...
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02.04.2022 20:48 Відповісти
А що ця Чернігівська ПАДЛІЦІЯ робила з 2014-2022 р.р. по виявленню деверсантів та агентури кацапомордих....????!!!!
Напевно збирали штрафи з бабок на базарі та оформляли фейкові протоколи на бухарів та наркоманів за розпиття та куріння в громадських місцях та перехід залізничних шляхів в невідведених місцях...!!!
Дебілувато-корумпована мусорня дільничих довбодятлів...!!!
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02.04.2022 21:12 Відповісти
Так зобовязати всіх москалів відмічатися у поліції кожен тиждень. Із проставлянням дат у паспорт.

Невже важко?

А під час війни всіх до таборів, як із етнічними німцями у 40-х.
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02.04.2022 22:38 Відповісти
 
 