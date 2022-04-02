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Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
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Українські воїни з ССО поряд із збитим російським гелікоптером. ФОТОрепортаж

Командування Сил спеціальних операцій України опублікувало фотографії, на яких бійці ССО поряд із збитим російським гелікоптером.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється на фейсбуці Командування ССО.

"Історичне фото: вояки Руху опору ССО оглядають російський вертоліт, збитий бійцями Сил оборони України.

На одного півня рашистів стало менше! Працюємо!", - зазначається у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Десантники 95-ї бригади знищили 2 російські вертольоти Мі-8 з "Корсара": "Це перший випадок, коли з ПТРК успішно знищено повітряну ціль". ВIДЕО

Українські воїни з ССО поряд із збитим російським гелікоптером 01
Українські воїни з ССО поряд із збитим російським гелікоптером 02
Українські воїни з ССО поряд із збитим російським гелікоптером 03

Автор: 

ССО (519) вертоліт (878)


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Топ коментарі
+40
Народ у нас мастеровитый - ПОЧИНИМ и будем кацапов ********* ...
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02.04.2022 22:24
+35
В после на нем можно еще в Белгород слетать, даже БК целый...
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02.04.2022 22:28
+18
московія не припиняє постачати зброю Україні. Так тримати!))
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02.04.2022 22:24
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Народ у нас мастеровитый - ПОЧИНИМ и будем кацапов ********* ...
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02.04.2022 22:24 Відповісти
В после на нем можно еще в Белгород слетать, даже БК целый...
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02.04.2022 22:28 Відповісти
не пали контору. сказано что это не мы. значит не мы.
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02.04.2022 22:31 Відповісти
"В Министерстве обороны прокомментировали обвинение российских властей в организации недавних атак на Белгород. Там не стали ни подтверждать, ни опровергать свою причастность к взрывам и пожару на нефтебазе."
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03.04.2022 01:44 Відповісти
это не БМП, так немножко все не так обстоит
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02.04.2022 22:28 Відповісти
Насправді на запчастини ще згодиться.
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02.04.2022 22:24 Відповісти
ще б пак,бачу там електронка з франції стоїть..
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02.04.2022 22:27 Відповісти
навіть сидіння не обісрані.
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02.04.2022 22:31 Відповісти
Они в памперсах летают
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02.04.2022 23:34 Відповісти
московія не припиняє постачати зброю Україні. Так тримати!))
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02.04.2022 22:24 Відповісти
воєнторг
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02.04.2022 22:50 Відповісти
а где пилотики?
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02.04.2022 22:25 Відповісти
у кобздона
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02.04.2022 22:28 Відповісти
вони випали)
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02.04.2022 22:29 Відповісти
их закопали.
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02.04.2022 22:33 Відповісти
Катаются на лифте вместе с моторылой.
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02.04.2022 23:41 Відповісти
Вони встрягли в землю ))
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02.04.2022 23:57 Відповісти
Новой почтой в Лэнгли. Так будет лучше всего.
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02.04.2022 22:25 Відповісти
Или Укрпочтой. Неважно
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02.04.2022 22:26 Відповісти
думаю там давно уже есть такая вундервафля
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02.04.2022 22:51 Відповісти
Отличная работа
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02.04.2022 22:26 Відповісти
Хунті-вподобайка!
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02.04.2022 22:27 Відповісти
Кацапы не люди
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02.04.2022 22:27 Відповісти
Вбивати цапів без жалю.Цапи не мають право на життя!
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02.04.2022 22:27 Відповісти
Латвия передала украинским войскам партию квадроциклов и багги
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02.04.2022 22:28 Відповісти
те що треба для мобільнх груп винищувачів танків
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02.04.2022 22:32 Відповісти
https://t.me/military_az/16288?single Вот так ВСУ устроили засаду на военную колонну российских войск
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02.04.2022 22:41 Відповісти
Ка 52 в минус. Добре.
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02.04.2022 22:29 Відповісти
по картинке похож на камовский вертолет
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02.04.2022 22:29 Відповісти
Спасибо, Франция.

Вертолёт явно после оккупации Крыма в 2014 году электроникой нафарширован.
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02.04.2022 22:30 Відповісти
електроніка його не врятувала
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02.04.2022 22:32 Відповісти
СУПЕР...!!! ТАК ТРИМАТИ...!!!
УСЮ цю кацапоморду фідерасню треба так п*здячити, щоб муджахєди Талібана, Іділу, Алькаїди та Хезболи, ХРИСТИТИСЯ ПОЧАЛИ...!!!
СЛАВА ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ...!!!
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ...!!!
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02.04.2022 22:30 Відповісти
Мощная штука. Не хватает нам чего-то такого типа Ка-52 или "Апачей".
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02.04.2022 22:34 Відповісти
З тої серії про басейн

Коли вертольотчики вискакували з нього, то директор обіцяв, якщо будуть чемні то води напустить
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02.04.2022 22:37 Відповісти
Наші вовкодави красуньчики !!!
Слава Україні !!!
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02.04.2022 22:41 Відповісти
Отлично. Теперь надо учиться у Китая. Срочно провести обратный инжиниринг этого девайса на мотор сичи. Самую сложную часть этого вертолёта - движки, и так уже производили у нас.
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02.04.2022 22:44 Відповісти
Этот летающий кусок говна можно сбить даже из пистолета, перехлест лопастей и фсе. Двухвинтовые вертолеты это тупиковая ветвь, разве что для спасателей малибу
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03.04.2022 08:35 Відповісти
а це не той Ка-52 що був збитий на початку війни? Йому теж поцілили у кінцівку лівого крила
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02.04.2022 22:52 Відповісти
Я теж так спочатку думав але на першому суха трава а на цьому зелена
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02.04.2022 23:00 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZUF537p6hHE3ZFNg_pzppJ0EkvacAeuU2upHb-PSXpxM2HZd1fTHFdM9lKyWhQnDGzv0WBfZPzIxtwv1XfdJX1GEvtaGfV6X90rkhsq0tMfH7jcKTs3ukFC_IYMasFTvJw&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/100010636159003/videos/700550371081677 10 mins ·



На Донеччині, де пуйло мріяв узяти реванш за Київ і Чернігів, усе йде не за його планом. ЗСУ в одному бою утилізували батальйон рашистського сміття. Пуйло може й не встигнути почати свій "реванш".
























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02.04.2022 22:55 Відповісти
НАТО обратилось за гарантиями безопасности к ЗСУ, ЗСУ проводит переговоры и консультации
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02.04.2022 22:57 Відповісти
Більш менш цілий, сподіваюсь можна полагодити
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02.04.2022 22:58 Відповісти
Родная раскраска пусть остаётся: нефтебаз у границы ещё хватает.
И других складов.
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02.04.2022 23:00 Відповісти
Гарний сімулятор для ігр на першому хвото.
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02.04.2022 23:02 Відповісти
кабіна ціла... грачі напевне повтікали, чи їх половили й повтикали на штих під землю?
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02.04.2022 23:03 Відповісти
у фуру вміститься
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02.04.2022 23:17 Відповісти
А LCD панельки-то в вертолетике, смотрю, все LG Корейцы, вы как насчёт санкций, не против?
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02.04.2022 23:23 Відповісти
Вычистить, починить, перекрасить и полетит валить кацапов.
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03.04.2022 00:47 Відповісти
Главное отмыть и продезинфицировать, а потом - ремонт, покраска, валение кацапоидов.
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03.04.2022 15:51 Відповісти
В ХОЗЯЙСТВЕ ВСЁ СГОДИТСЯ!!!
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03.04.2022 08:02 Відповісти
 
 