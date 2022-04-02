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Українські воїни з ССО поряд із збитим російським гелікоптером. ФОТОрепортаж
Командування Сил спеціальних операцій України опублікувало фотографії, на яких бійці ССО поряд із збитим російським гелікоптером.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється на фейсбуці Командування ССО.
"Історичне фото: вояки Руху опору ССО оглядають російський вертоліт, збитий бійцями Сил оборони України.
На одного півня рашистів стало менше! Працюємо!", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+40 Мистер Икс #492862
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+35 Cennadiy
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+18 Greg Simon
показати весь коментар02.04.2022 22:24
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Вертолёт явно после оккупации Крыма в 2014 году электроникой нафарширован.
УСЮ цю кацапоморду фідерасню треба так п*здячити, щоб муджахєди Талібана, Іділу, Алькаїди та Хезболи, ХРИСТИТИСЯ ПОЧАЛИ...!!!
СЛАВА ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ...!!!
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ...!!!
Коли вертольотчики вискакували з нього, то директор обіцяв, якщо будуть чемні то води напустить
Слава Україні !!!
https://www.facebook.com/100010636159003/videos/700550371081677 10 mins ·
На Донеччині, де пуйло мріяв узяти реванш за Київ і Чернігів, усе йде не за його планом. ЗСУ в одному бою утилізували батальйон рашистського сміття. Пуйло може й не встигнути почати свій "реванш".
И других складов.