Українські воїни з ССО поряд із збитим російським гелікоптером. ФОТОрепортаж

Командування Сил спеціальних операцій України опублікувало фотографії, на яких бійці ССО поряд із збитим російським гелікоптером.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється на фейсбуці Командування ССО.

"Історичне фото: вояки Руху опору ССО оглядають російський вертоліт, збитий бійцями Сил оборони України.

На одного півня рашистів стало менше! Працюємо!", - зазначається у повідомленні.

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