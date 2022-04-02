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Тіла шести цивільних, розстріляних російськими окупантами у потилицю, виявили у Мотижині на Київщині, - Бутусов. ФОТО 18+

Міжнародний комітет Червоного Хреста має негайно дати оцінку злочинам російських окупантів на території України. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Масові розстріли російськими військами мирних громадян України знаходяться в різних місцях Київської області, звідки росіяни втекли під ударами українців. Дві жінки та четверо чоловіків розстріляні у потилицю у Мотижині. Троє чоловіків зі зв’язаними руками у Бучі. Вбитий у Бучі неозброєний знаменитий український журналіст Макс Левін", - йдеться в повідомленні.

Бутусов наголошує, що в усіх окупованих містах відомо про масові вбивства, зґвалтування, пограбування цивільних.

"Сподіваюсь, міжнародний Червоний хрест негайно дасть оцінку злочинам російських терористів", - підсумував журналіст.

Також дивіться: Тіла близько 5 оголених жінок, які намагались спалити російські окупанти, виявили на Київщині, - Міноборони. ФОТО

Тіла шести цивільних, розстріляних російськими окупантами у потилицю, виявили у Мотижині на Київщині, - Бутусов 01
Тіла шести цивільних, розстріляних російськими окупантами у потилицю, виявили у Мотижині на Київщині, - Бутусов 02

Автор: 

Київська область (4022) Бутусов Юрій (3589)


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Топ коментарі
+98
Вы понимаете что это не кадры афганистана 80ых, это вон там за углом на улице, открой дверь выйди и вот это там...

Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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02.04.2022 23:41
+45
О ЧЕМ С НИМИ МОЖНО ДОГОВАРИВАТЬСЯ???
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02.04.2022 23:43
+40
а ось це ?
це не офіційне рукостискання по протоколу?
ЗРАДА ?
та ну вищо !!
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02.04.2022 23:49
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Вы понимаете что это не кадры афганистана 80ых, это вон там за углом на улице, открой дверь выйди и вот это там...

Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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02.04.2022 23:41 Відповісти
Почему отныне? Для всех нормальных людей уже минимум 8 лет.
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02.04.2022 23:59 Відповісти
... всі справжніх українців, кацап ворог вже 6 століття. Народ не спілкуйтесь кацапською, бо через років 20-30 орки знов прийдуть освобождать ваших внуків, як вас зараз от прєтєснєній бєндєровцов. Слава Україні! Батько наш Бандера...!
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03.04.2022 00:05 Відповісти
Они придут, хоть вы будете на португальском разговаривать. Для них нужны подчиненные соседи. Хоть армяне, хоть прибалты.
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03.04.2022 00:11 Відповісти
... біда не вчить, - так і будете жити "какаяразніца"
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03.04.2022 00:16 Відповісти
Вы понимать умеете? Или только шаг влево-шаг вправо? Кацапы не признают Украину как государство. Им срать с колокольни на каком там изыге вы разговариваете. Они идут убивать не за изыг, а за непокорность орде. Ферштейн?
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03.04.2022 00:42 Відповісти
пацак белькоче язиком рашен зольдатен фюрера путлєра, пацак є українофобом, для нього дискримінація українця - це звичне та буденне явище. От ти ж володіє українською, але вперто мазюкаєш язиком рашен зольдатен, хоча ти чудово знаєш, що язик рашен зольдатен в Україні є необов'язковим для вивчення з 1992 року...от я (як і млн українців) не вивчав язика дєрєвні Жопіно, але тобі ж насарати, бо ти пацакоподібний малорос, яничарин, зрадлива почвара, яка зрадила культуру, мову, звичаї та традиції предків та уподібнилась до Фєді Бухалкіна та Натахи Давалкінай з дєрєвні Жопіно.
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03.04.2022 01:53 Відповісти
Это ты мне? Не тупи, болезный. Не будь как кацап из под соловьиного помета.
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03.04.2022 11:11 Відповісти
Моя дружина не може чути рашен язика, вона сахається від таких як ти рашенгугнящіх, бо хєр його знає, що воно за одно, хто з вас руSSкеміровських зрозуміє, за фюрера путлєра а чи проти...яке ж ти все таки 3,14здануте, упосліджене та меншовартісне....скілки ще мають вбити рашени українців, щоб ти зрадливий яничарине зрозумів - мова має значення.
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03.04.2022 01:57 Відповісти
Еще раз, тупню. Мои сочувствия твоей жене. Но ее идут насиловать не спрашивая, на каком изыге она будет стонать под ванькой. Все. Умному достаточно, тупой мне не интересен.
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03.04.2022 11:13 Відповісти
ви усвідомлюєте, що без світової підтримки Україна не вистоїть? Світова підтримка не існувала б, якби більша частина населення поводилася, як Ви. А що ті російськомовні, що воюють і помирають за Україну? Таким чином хочете людей переконати розмовляти укранською? Думаєе, працюватиме?
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03.04.2022 11:31 Відповісти
Вони прийдуть. Вони будуть всюди лізти, скільки існуватимуть. Але коли вся Україна розмовлятиме Українською, то Українці матимуть змогу миттєво ідентифікувати і знищити агресора - чужинця. Тоді буде все просто - стріляй на звук, як тільки почув хоч пів слова на "язикє".
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03.04.2022 00:45 Відповісти
Воно настільки пришелепкувате та меншовартісне, що не може зрозуміти, що цього рашенського язика дехто фізично не може чути, після усього того, що зробили ці руSSке чілавєкі в Україні...
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03.04.2022 01:59 Відповісти
...нажаль таких манкуртів-малоросів дуже багато. Зараз їх приютили у Львові, допомагають співчувають, а переважна більшість навідь не усвідомлює, що потрібно казати - ДЯКУЮ, спеціально лепечуть - спасібо, а про те що все не те і не так і противно говорити. Це постійне ігнорування спілкування українською в магазинах, транспорті в школах де живуть та харчуються. Схаменіться, тим ви показуєте не свою зверхність, а свою тупість та деградованість на вас дивляться ваші діти та онуки. Не вже ви їм бажаєте такої долі, щоб через 20-30 років орда знов прийшла їх освобождать?
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03.04.2022 07:36 Відповісти
Якщо точно, то з 1169 року. Перша різня в захопленому Києві боголюбським з його бандою. Перша зафіксована в історії дата.
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03.04.2022 04:19 Відповісти
400
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03.04.2022 00:59 Відповісти
Припиніть всюди пхати цитати совкового пропагандона іллю ерєнбурга.
Чи крім совкових пропагандонів часів 2-ї світової нічого не читали?
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03.04.2022 01:22 Відповісти
Владе, менше обурення на адресу СВОЇХ. Запропонуйте інше, що вважаєте кращим. А то виходить "бий своїх, щоб чужі боялись". Ну, то що? Готовий запропонувати?
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03.04.2022 01:29 Відповісти
Пропоную вичавлювати з себе, з українського інфопростору кацапізми, іллів ерєнбургів, та і кацапську мову заодно.
Я не публіцист, гасел не можу запропонувати.
Якщо хочете, то цитуйте Бандеру та інших борців за незалежність України.
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03.04.2022 01:44 Відповісти
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02.04.2022 23:42 Відповісти
Репарации с кацапов нужно содрать в тройне❗🐔 нужно заставить ответить.
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02.04.2022 23:42 Відповісти
Это геноцид украинского народа! Причем здесь реперации?
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02.04.2022 23:56 Відповісти
О ЧЕМ С НИМИ МОЖНО ДОГОВАРИВАТЬСЯ???
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02.04.2022 23:43 Відповісти
Арахамію і Зе треба провести по всіх місцях масових розстрідів українців. Шоб більше не п*діли про якісь "перемовини".
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02.04.2022 23:46 Відповісти
а ось це ?
це не офіційне рукостискання по протоколу?
ЗРАДА ?
та ну вищо !!
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02.04.2022 23:49 Відповісти
І про що Подоляк домовляється з орком , на переговорах ?

Цих переговорників потрібно гнати в шию і не допускати на Банкову !
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02.04.2022 23:56 Відповісти
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03.04.2022 02:23 Відповісти
Цих підарів-зрадників треба зарештувать, разом з Ярмаком. Зелі надати нового режисера, він все одне тільки тексти, що йому приносять, здатний читати.
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03.04.2022 02:34 Відповісти
Схоже, що вони і цілувалися, ***...
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03.04.2022 00:07 Відповісти
Може, навіть м'яли глину. Робили хот-дог із майонезом. Збивали молочний коктейль у шоколадному стакані. Закинули шланг у комору. Саджали літак на запасний аеродром. Влаштовували розстріл зі шкіряного мавзера у темному підвалі...
Ну ви зрозуміли.
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03.04.2022 00:29 Відповісти
Тю. Це ж відомий мем, стьоб над толерантністю - коли для гомосексуалізму вигадують ось такі евфемізми. Мем навіть давніший, ніж інтернет - класичне "шкіряним шприцем у тухлу вену" )))
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03.04.2022 01:37 Відповісти
Nick Dmytriiev@NDmytriiev



Вони готували новий Сандармох.
Повертаюся думками до новини про розстрільні списки.
Про 45 000 пакетів для трупів.
Про "новий стандарт термінового масового заховання" для могил на тисячу небіжчиків.
Ви ж усвідомили, що це планувалося для нас?
Політики, бізнесмени, священники, митці, лідери суспільної думки - нові українські еліти мали бути знищені, як у 1937 році, а місце їхнього поховання - приховане.
Думаю про те, скільки знайомих прізвищ мало бути у тих списках.
І чи було моє серед них.
© Павло Дерев'янко
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03.04.2022 00:41 Відповісти
Схоже, що Ви маєте рацію.
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03.04.2022 00:49 Відповісти
в о н и готувалися... давно готувалися

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03.04.2022 09:21 Відповісти
Подоляк писал, что это замминистра иностранных дел Украины , а не Медынский
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03.04.2022 02:14 Відповісти
А з ким це він так? Хто там такий бородатий?
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04.04.2022 16:55 Відповісти
НЕ поможе
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03.04.2022 00:14 Відповісти
фашистам кремля немає прощення. вбий московського рашиста-фашиста - попадеш в рай!
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02.04.2022 23:43 Відповісти
кацапы - фашисты 21 века. мрази и подонки!
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02.04.2022 23:44 Відповісти
Час відправляти ДРГ на територію кацапстану для ліквідаційних завдань. При цьому слід враховувати позитивний досвід ОУН - УПА, які використовували форму НКВС. Силовиків в кацапстані бояться, це системний баг всіх тоталітарних країн.
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02.04.2022 23:45 Відповісти
охороняйте та викликайте міжнародних слідчих Трибуналу !!!
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02.04.2022 23:46 Відповісти
ага, ще ООН поклич!
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02.04.2022 23:48 Відповісти
Весь мир должен узнать кто такие рузкие нацисты. Какие переговоры с етими ублюдками. Только полное уничтожение от москвы до магадана. Вы думаете ето только кацапские солдаты такие? Вы посмотрите что говорят и хотят сделать с Украиной и украинцами простые гражданские кацапы
https://www.youtube.com/watch?v=MLWyTLnhfkM&t=618s
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02.04.2022 23:46 Відповісти
червоний хрест хай іде в дупу, тут справа для прокуратури Гааги і Євросоюзу.
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02.04.2022 23:47 Відповісти
Правильно кто то сказал, что отныне надо моментально стрелять на звук # мыжебратья , # адиннарот
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02.04.2022 23:48 Відповісти
ОРЗЖ и ФСБ патриархат.
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02.04.2022 23:57 Відповісти
Не нужно ждать пока кто то приедет - рассылаем эту информацию по зарубежным группам и сообществам сами.
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02.04.2022 23:49 Відповісти
Знову й знову нагадуватиму: ось, полюбуйтеся, кого сьогодні арахамія закликав зробити гарантами безпеки України. Це ті, хто знищили мирний Маріуполь і розстріляли цю машину з написом "Діти". Це з тим, хто наказав робити ці злочини, зараз активно готують переговори для Зеленського. Проти цих переговорів наші союзники, які безкоштовно надають нам зброю й фінансову допомогу. Уже лунають заклики видати міжнародний ордер на арешт путіна. І з ним після всього цього мирні переговори, поступки й компроміси???












2
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02.04.2022 23:51 Відповісти
Пригласить гарантом безопасности Украины кацапстан - это просто унижение украинского народа
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03.04.2022 00:02 Відповісти
Жодних домовленостей з кремлівськими упирями. Жодних! Бити кацапську орду до останнього орка.
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02.04.2022 23:51 Відповісти
Скількох ти вже вбив?
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02.04.2022 23:58 Відповісти
Хочеш я вгадаю, за кого ти голосував, *********?
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03.04.2022 00:00 Відповісти
То ти з окопу пишеш, чи на дивані пердиш?
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03.04.2022 00:10 Відповісти
Не звик витрачати час на довбойобів на кшталт тебе, але поясню.
Якщо ти підтримуєш "мирні" договорняки з орками - йди *****.
Якщо ти підтримуєш дії нинішньої влади (єрмака, арахамії, подоляка і т. д.) щодо замирення з Мордором - йди *****.
Якщо ти, *****, досі не зрозумів, що обороноздатність країни було свідомо пройобано владою - йди *****.
Якщо ти не зрозумів, що це не просто війна, а геноцид і винищення української нації - йди *****.
Якщо ти не зрозумів, чому тисячі українських чоловіків залишились неозброєними - йди *****.
Тут одне з двох: ти або звичайний дегенерат, або кацапський бот.
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03.04.2022 00:22 Відповісти
Ти мені лапшу тут не вішай. Відповідай на запитання: скількох окупантів ти особисто знищив? Чи ти тільки ********* мастак?
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03.04.2022 00:25 Відповісти
Я тобі, муфлон, що, незрозуміло пояснив? Тисячі людей в містах і селах лишилися неозброєними. Коли маєш бажання вбивати орків, а тобі кажуть, що автомат тобі видадуть лише в тому випадку, якщо підеш на контракт, бо ТрО вже сформована. Це, ******, як назвати? У малих селах люди взагалі без зброї, тому кацапня почувається там, як у себе вдома. Якби довбойоби, на зразок тебе, не наобирали нам ***** у владу, зброєю були б забезпечені всі спроможні бити орків, і по містах не було б масових розстрілів, як у Бучі. Це все можна було зробити за спрощеною процедурою, але влада налаштована йти на договорняки з ворогом, тому маємо, що маємо. На моєму рахунку, на жаль, ще немає вбитих орків, а чому саме - я тобі, довбодятел, вже розжував.
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03.04.2022 00:35 Відповісти
Та я вже зрозумів, що ти тільки язиком ляпати вмієш. Користі для України з тебе ніякої. Ти - пусте місце.
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03.04.2022 00:41 Відповісти
Ти вже зробив свій "внесок" у перемогу України, привівши цю ****** до влади у 2019-му, патріот ти наш їбаний. Можеш собою пишатися, обмилок.
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03.04.2022 00:45 Відповісти
Не кіпішуй, корисний ідіоте. Посмокчи "Шалену Бджілку", попустить. Ви вже показали свою нікчемність. А ми зробимо все для перемоги.
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03.04.2022 00:58 Відповісти
Та ти вже наробив ***** "для перемоги". Мабуть, і досі не усвідомив, якої херні накоїв для України, ****** тупорилий. Не усвідомив і не усвідомиш... бо довбойоб. Довбойоб, якому смакують рашистські гівновкиди.
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03.04.2022 01:06 Відповісти
Говорят нечем и много положим.
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02.04.2022 23:58 Відповісти
Я й автомата б у держави купив би, а не тільки боєкомплект.
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03.04.2022 00:55 Відповісти
Зачем воздух содрогать.
Какой ***** красный крест.
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02.04.2022 23:55 Відповісти
Міжнародний комітет ЧХ себе дискредитував!
Як так?Вони їдуть до росії домовлятися з тими хто дав наказ військовим страчувати беззбройних цивільних українців чоловіків,жінок та неповнолітніх.
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02.04.2022 23:59 Відповісти
Букви

@Bykvu

· 13 мин

Птушкін показав секретну вечірку за участю Сергія Лещенка під час війни:

https://twitter.com/i/status/1510356649067884560
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02.04.2022 23:59 Відповісти
Vot eto genocid naroda,sxoze na Srebnicu gde serbi ubivali bosnijcev.Znacit tribunal namecajetsia kacapam
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03.04.2022 00:03 Відповісти
серед перемовникив з ордою потрибно бути оти люди хто втратили усе, наши панзергренадирен, а не це чмо агрохимия
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03.04.2022 00:03 Відповісти
руские мрази, нет вам прощенья
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03.04.2022 00:03 Відповісти
а як я нагадаю вам, що такий собі дєрьмак дуже наголошувало на пермовиниах з кацапами, що воно "русссскій"? а як я вам нагадаю, що воно, себто дєрьмак, це - "мощний менеджер і ваабсчє глиба, з якою усє развєдкі міра разгаварівают" - це казала потвора, яка наразі обіймає посаду президента? ну, от власне і результат... а могло бути інакше? так, могло, але коли при владі - при необмеженій владі!!! - знаходиться тупа, дегенеративна істота в оточенні мацковскіх агєнтав, результат міг бути лише такий...
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03.04.2022 00:05 Відповісти
Надо такие фотографии показать нашей переговорной группе, которая сейчас нивилирует утраты в этой войне и пытается договориться, угождая россии. Ведь если сейчас после этого ужаса и жертв Украина сдаст позиции, то значит все наши усилия были напрасны, погибшие люди погибли зря. Именно нынешний договор снимает с них санкции, ответственность - ведь россия никого выдавать не будет. Как только такой договор будет подписан все на Западе вздохнут с облегчением и быстро все забудут. А Украина потеряет шанс выйти в европейское сообщество, будет во многом спрашивать разрешение у России иначе та всегда будет намекать "можем повторить". И защиты и активной помощи у Украины уже не будет - нейтральным странам как известно не помогают в военном отношении со всеми вытекающими для украинской армии, народа и экономики, т.к. нет сильной армии значит нет инвестиций в страну, в которой может начаться в любое время война.
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03.04.2022 00:10 Відповісти
Якщо "у потилицю", -- це не розстріл, це -- страта...
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03.04.2022 00:12 Відповісти
Україна все одно згодом підпаде під російський інформаційний простір.
Це завжди так відбувалось.
Українці будуть дивитись російських блогерів, слухати російських виконавців, дивитись російські фільми і серіали.
А якщо українці підпадуть під російський інформаційний простір - вони почнуть нормально відноситись до росіян.
Щоб цього не сталось - потрібна якась масштабна програма вивчення англіської мови українцями.
Щоб по телевізору йши англомовні канали з субтитрами. Щоб в школах і вузах був кожен день урок англійської.
Так як весь Сингапур вивчив англійську.
І тоді ми будемо в англомовному інформаційному просторі, а не в російськомовному.
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03.04.2022 00:20 Відповісти
історію треба вчить ‼️‼️‼️
Батуринська трагедія, знищення Батурина російськими військами, різанина в Батурині - каральні дії московських військ із захоплення і знищення столиці гетьмана https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B8 #Мазепи https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0 #Батурина і його мешканців 12 листопада 1708 року. Під час цих дій були вирізані всі мешканці міста, незалежно від віку і статі. За різними оцінками загинуло від 11 до 15 тисяч батуринців.

Різанина в Батурині: дикунство Москви | Ірина Фаріон |

https://youtu.be/3a4WSaroOI0

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03.04.2022 02:50 Відповісти
ОЦЕ і Є ПІДПИС ВНУЧКІВ НКВДешніків та КГБістів котрі з 1932 року по 1975 рік вбили МІЛІОНИ УКРАЇНЦІВ від ХАРКОВА до ЛЬВОВА, Івано-Франківська, Мукачевого та міліони закатували в КОНЦТАБОРАХ, ГУЛАГА, КОЛИМИ, МАГАДАНА, СИБІРУ ТА ЗАПОЛЬРЯ вбиваючи їх ПОСТРІЛОМ В ПОТИЛИЦЮ...!!!
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03.04.2022 00:22 Відповісти
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03.04.2022 00:30 Відповісти
Кацап тюркская калька с сарматизма мардва, т.е. людоед, антрофаг.
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03.04.2022 01:01 Відповісти
Це ж якою треба бути наволоччю мирних людей страчувати. Не буде оркам прощення на віки!
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03.04.2022 00:48 Відповісти
Москалі не люди . Кожен вбитий кацап - це маленький крок до МИРУ і великий плюс для всього людства , для всієї цивілізації , для світу людей .
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03.04.2022 01:12 Відповісти
тро-місця зайняті,черги,армія-контракт. Має бути так-є бажання,приходиш по паспорту,ідент.коду отримуєш автомат.3 ріжка, патрони,ок,за гроші,+ стрільбище +такт.медицина,ок нехай буде платно.,ніхто не проти. Но обмежувати якимсь контрактами,чергами в тро,ідіть ви нах!
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03.04.2022 01:20 Відповісти
патріотично але дурня. звісно є ті, які отримавши зброю інтуітівно єю володіють. але більшисть, це нездари та ганьба. повір, знаю про що кажу. треба навчати з дитинства, як це роблять "реднеки".
постулати НВП-хрінь. Якщо ти взмозі поцілити в ростову мішень з пістолета на 50м з карабіна на 100м ти не снайпер але десь поряд. немає різниці куди ти поцілив- в обличча, в груди або в живіт. головне ПОЦІЛИВ. я після вечірки, з трясунцем, поцілив у ростову 10х10 розкид божевільний, алеж поцілив.
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03.04.2022 07:33 Відповісти
 
 