Тіла шести цивільних, розстріляних російськими окупантами у потилицю, виявили у Мотижині на Київщині, - Бутусов. ФОТО 18+
Міжнародний комітет Червоного Хреста має негайно дати оцінку злочинам російських окупантів на території України. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!
Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Масові розстріли російськими військами мирних громадян України знаходяться в різних місцях Київської області, звідки росіяни втекли під ударами українців. Дві жінки та четверо чоловіків розстріляні у потилицю у Мотижині. Троє чоловіків зі зв’язаними руками у Бучі. Вбитий у Бучі неозброєний знаменитий український журналіст Макс Левін", - йдеться в повідомленні.
Бутусов наголошує, що в усіх окупованих містах відомо про масові вбивства, зґвалтування, пограбування цивільних.
"Сподіваюсь, міжнародний Червоний хрест негайно дасть оцінку злочинам російських терористів", - підсумував журналіст.
Будь ласка, зачекайте...
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Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
Чи крім совкових пропагандонів часів 2-ї світової нічого не читали?
Я не публіцист, гасел не можу запропонувати.
Якщо хочете, то цитуйте Бандеру та інших борців за незалежність України.
це не офіційне рукостискання по протоколу?
ЗРАДА ?
та ну вищо !!
Цих переговорників потрібно гнати в шию і не допускати на Банкову !
Ну ви зрозуміли.
Вони готували новий Сандармох.
Повертаюся думками до новини про розстрільні списки.
Про 45 000 пакетів для трупів.
Про "новий стандарт термінового масового заховання" для могил на тисячу небіжчиків.
Ви ж усвідомили, що це планувалося для нас?
Політики, бізнесмени, священники, митці, лідери суспільної думки - нові українські еліти мали бути знищені, як у 1937 році, а місце їхнього поховання - приховане.
Думаю про те, скільки знайомих прізвищ мало бути у тих списках.
І чи було моє серед них.
© Павло Дерев'янко
https://www.youtube.com/watch?v=MLWyTLnhfkM&t=618s
2
Якщо ти підтримуєш "мирні" договорняки з орками - йди *****.
Якщо ти підтримуєш дії нинішньої влади (єрмака, арахамії, подоляка і т. д.) щодо замирення з Мордором - йди *****.
Якщо ти, *****, досі не зрозумів, що обороноздатність країни було свідомо пройобано владою - йди *****.
Якщо ти не зрозумів, що це не просто війна, а геноцид і винищення української нації - йди *****.
Якщо ти не зрозумів, чому тисячі українських чоловіків залишились неозброєними - йди *****.
Тут одне з двох: ти або звичайний дегенерат, або кацапський бот.
Какой ***** красный крест.
Як так?Вони їдуть до росії домовлятися з тими хто дав наказ військовим страчувати беззбройних цивільних українців чоловіків,жінок та неповнолітніх.
@Bykvu
· 13 мин
Птушкін показав секретну вечірку за участю Сергія Лещенка під час війни:
https://twitter.com/i/status/1510356649067884560
Це завжди так відбувалось.
Українці будуть дивитись російських блогерів, слухати російських виконавців, дивитись російські фільми і серіали.
А якщо українці підпадуть під російський інформаційний простір - вони почнуть нормально відноситись до росіян.
Щоб цього не сталось - потрібна якась масштабна програма вивчення англіської мови українцями.
Щоб по телевізору йши англомовні канали з субтитрами. Щоб в школах і вузах був кожен день урок англійської.
Так як весь Сингапур вивчив англійську.
І тоді ми будемо в англомовному інформаційному просторі, а не в російськомовному.
Батуринська трагедія, знищення Батурина російськими військами, різанина в Батурині - каральні дії московських військ із захоплення і знищення столиці гетьмана https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B8 #Мазепи https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0 #Батурина і його мешканців 12 листопада 1708 року. Під час цих дій були вирізані всі мешканці міста, незалежно від віку і статі. За різними оцінками загинуло від 11 до 15 тисяч батуринців.
Різанина в Батурині: дикунство Москви | Ірина Фаріон |
https://youtu.be/3a4WSaroOI0
постулати НВП-хрінь. Якщо ти взмозі поцілити в ростову мішень з пістолета на 50м з карабіна на 100м ти не снайпер але десь поряд. немає різниці куди ти поцілив- в обличча, в груди або в живіт. головне ПОЦІЛИВ. я після вечірки, з трясунцем, поцілив у ростову 10х10 розкид божевільний, алеж поцілив.