22 024 5
Захоплена під час контрнаступу російська техніка вже передана до однієї з бойових бригад, - Генштаб. ФОТОрепортаж
Захоплена під час контрнаступу російська військова техніка вже передана на озброєння одній із бойових бригад ЗСУ.
Як інформує Ценор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Разом ми сила! Підрозділами Центру спецпризначення Військова служба правопорядку у Збройних Силах України передано захоплену під час контрнаступальної операції техніку та боєприпаси до неї одній з бойових бригад. Тепер трофеї будуть служити на користь Збройних Сил України", - зазначається у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
IN UA #422687
показати весь коментар06.04.2022 00:23 Відповісти Мені подобається 8
Дмитрий Сириус
показати весь коментар06.04.2022 00:28 Відповісти Мені подобається 5
Шимус
показати весь коментар06.04.2022 00:30 Відповісти Мені подобається 2
Eugen Mk
показати весь коментар06.04.2022 00:36 Відповісти Мені подобається 6
Валдис Унар
показати весь коментар06.04.2022 01:57 Відповісти Мені подобається 3
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль