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Захоплена під час контрнаступу російська техніка вже передана до однієї з бойових бригад, - Генштаб. ФОТОрепортаж

Захоплена під час контрнаступу російська військова техніка вже передана на озброєння одній із бойових бригад ЗСУ.

Як інформує Ценор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє Генштаб ЗСУ. 

"Разом ми сила! Підрозділами Центру спецпризначення Військова служба правопорядку у Збройних Силах України передано захоплену під час контрнаступальної операції техніку та боєприпаси до неї одній з бойових бригад. Тепер трофеї будуть служити на користь Збройних Сил України", - зазначається у повідомленні.

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Захоплена під час контрнаступу російська техніка вже передана до однієї з бойових бригад, - Генштаб 01
Захоплена під час контрнаступу російська техніка вже передана до однієї з бойових бригад, - Генштаб 02
Захоплена під час контрнаступу російська техніка вже передана до однієї з бойових бригад, - Генштаб 03

Автор: 

Генштаб ЗС (6570) трофеї (185)


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Пригодится для дальнейшего освобождения украинской земли от рашистких захватчиков
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06.04.2022 00:23 Відповісти
Прекрасная новость!
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06.04.2022 00:28 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1511453678267510807 https://twitter.com/i/status/1511453678267510807
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06.04.2022 00:30 Відповісти
А ведь можно было и поаккуратнее с нашими боеприпасами то...
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06.04.2022 00:36 Відповісти
152 САУ Акация и снаряды к ней,спасибо,поработает знатно.
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06.04.2022 01:57 Відповісти
 
 