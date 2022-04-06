Захоплена під час контрнаступу російська техніка вже передана до однієї з бойових бригад, - Генштаб. ФОТОрепортаж

Захоплена під час контрнаступу російська військова техніка вже передана на озброєння одній із бойових бригад ЗСУ.

Як інформує Ценор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Разом ми сила! Підрозділами Центру спецпризначення Військова служба правопорядку у Збройних Силах України передано захоплену під час контрнаступальної операції техніку та боєприпаси до неї одній з бойових бригад. Тепер трофеї будуть служити на користь Збройних Сил України", - зазначається у повідомленні.

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