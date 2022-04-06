Викрито колаборанта, який одним із перших почав допомагати окупантам в Ізюмі. ФОТО

В Ізюмі затримали колаборанта Євгенія Брюханова.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови Ізюма Максим Стрельник, передає Цензор.НЕТ.

За його словам, Євгеній Брюханов одним із перших почав співпрацювати і допомагати російським окупантам в Ізюмі.

"Тепер він дає свідчення правоохоронним органам України про свій злочин та інших його співучасників. Тож, військовослужбовці спеціальних операцій ЗСУ передають "вітання" іншим державним зрадникам України, які зараз знаходяться в Ізюмі і закликають їх добровільно здаватися. Тому що ми - українці, ізюмчани - ніколи не забудемо і не пробачимо нікому, хто причетний до воєнних злочинів проти нашої країни і нашого міста. Ми із під землі дістанемо кожного ворога і зрадника України.

Віднині і назавжди їм ніде не буде покою, вони завжди будуть ціллю або мішенню не тільки наших спецпризначенців, а й кожного громадянина. Оскільки немає строку давності їхнім звірствам, а значить ми маємо повне моральне право переслідувати їх до тих пір, поки всі вони не будуть належно покарані", - написав він.

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