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Викрито колаборанта, який одним із перших почав допомагати окупантам в Ізюмі. ФОТО

В Ізюмі затримали колаборанта Євгенія Брюханова.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови Ізюма Максим Стрельник, передає Цензор.НЕТ.

За його словам, Євгеній Брюханов одним із перших почав співпрацювати і допомагати російським окупантам в Ізюмі.

"Тепер він дає свідчення правоохоронним органам України про свій злочин та інших його співучасників. Тож, військовослужбовці спеціальних операцій ЗСУ передають "вітання" іншим державним зрадникам України, які зараз знаходяться в Ізюмі і закликають їх добровільно здаватися. Тому що ми - українці, ізюмчани - ніколи не забудемо і не пробачимо нікому, хто причетний до воєнних злочинів проти нашої країни і нашого міста. Ми із під землі дістанемо кожного ворога і зрадника України.

Віднині і назавжди їм ніде не буде покою, вони завжди будуть ціллю або мішенню не тільки наших спецпризначенців, а й кожного громадянина. Оскільки немає строку давності їхнім звірствам, а значить ми маємо повне моральне право переслідувати їх до тих пір, поки всі вони не будуть належно покарані", - написав він.

Викрито колаборанта, який одним із перших почав допомагати окупантам в Ізюмі 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проти мера Рубіжного розпочато провадження за фактом колабораційної діяльності, - Офіс Генпрокурора

Автор: 

Ізюм (331) державна зрада (1686) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+56
Чергова мерзенна гнида...
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06.04.2022 07:56
+51
можно сделать заключение только об одном - "огромном успехе" работы СБУ, просравшем вербовки граждан по всей территории Украины... ум - ноль... вывод - после победы надо просто разгонять и готовить кадры, способные вести контрразведывательную работу, а не вздрачивать бизнес...
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06.04.2022 07:58
+37
Отож. Просрали роботу Пм церкви, яка і зброю і диверсантів прихистила, проводила антиукраїнську агітацію. Кажуть диверсанти ще з липня в Україні, але всі баканівці за Бурбою слідкували
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06.04.2022 08:00
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Чергова мерзенна гнида...
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06.04.2022 07:56 Відповісти
Йому б вже чортам біля казанів давати показання..
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06.04.2022 07:57 Відповісти
можно сделать заключение только об одном - "огромном успехе" работы СБУ, просравшем вербовки граждан по всей территории Украины... ум - ноль... вывод - после победы надо просто разгонять и готовить кадры, способные вести контрразведывательную работу, а не вздрачивать бизнес...
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06.04.2022 07:58 Відповісти
Отож. Просрали роботу Пм церкви, яка і зброю і диверсантів прихистила, проводила антиукраїнську агітацію. Кажуть диверсанти ще з липня в Україні, але всі баканівці за Бурбою слідкували
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06.04.2022 08:00 Відповісти
Баканов три тижні перебував за кордоном з початку війни
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06.04.2022 08:06 Відповісти
Завтра медаль дадуть баканову, таку саму як і буданову вчора дали
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06.04.2022 08:06 Відповісти
как же без службы брелков Украины ? Кто же будет шмонать посылки с алиэкспресс ?
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06.04.2022 09:25 Відповісти
Стратити я думаю правильно.
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06.04.2022 07:58 Відповісти
Страта - це дуже швидко. Я за важке каліцтво.
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06.04.2022 08:27 Відповісти
Стратити то правильно. Але ми європейці.
Я так вважаю, через деякий час нашій тюрмі він буде мріяти померти!
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06.04.2022 11:50 Відповісти
Малюська недаром номера люкс готовил
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06.04.2022 13:03 Відповісти
Хотелось бы прочитать, что этот шакал застрелен при попытке к бегству!
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06.04.2022 08:02 Відповісти
как говорил их кумир - расстрелять
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06.04.2022 08:02 Відповісти
За законами воєнного часу....Чи на поруки?
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06.04.2022 08:03 Відповісти
Зараз це найскладніший напрямок бо в разі успіху сепари оточують зону ООС. Якби не це бидло то наші війська які кинуті сюди, вже б звільняли коридор на Маріупіль
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06.04.2022 08:04 Відповісти
Зрадника на палю.
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06.04.2022 08:04 Відповісти
Як то в Ізюмі затримали? Хіба Ізюм не під окупацією наразі?
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06.04.2022 08:06 Відповісти
Хлопці,якщо руки ********* врізати по цій мерзенній харі - прошу,не стримуйте себе!
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06.04.2022 08:08 Відповісти
Какая разніца!
«Час єднатися»
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06.04.2022 08:09 Відповісти
Цікаво, а зараз теж так можно? ...
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06.04.2022 08:24 Відповісти
Об"єднайте їх на одній гілляці.
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06.04.2022 08:28 Відповісти
а чого ця **** ще не синя?
колаборатн це ж не полонений, нє?
його на нашіх не поміняєш.

чого він не поломаний нахрєн?
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06.04.2022 08:17 Відповісти
растягивают удовольствие
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06.04.2022 08:20 Відповісти
часу багато і насолоди хочеться?
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06.04.2022 08:22 Відповісти
Так все ж таки: Ізюм - окупований ворогом, чи ні? Якщо - то де ж прийняли зрадника?
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06.04.2022 08:22 Відповісти
Карпати завжди допоможуть і нададуть безкоштовно потрібну кількість лісу для паль. Насаджуйте зрадників на палі і під час дачі показань. Щоб з висоти бачили українські землі, які хотіли продати нечисті.
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06.04.2022 08:26 Відповісти
Работал охотоведом в лесхозе. За взятки был уволен (ну естественно, не сажать же за такое) ещё до войны. Обиделся.
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06.04.2022 08:33 Відповісти
Оцій мразоті з Мелітополя приготуватися:

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06.04.2022 08:39 Відповісти
Лицо не обремененное интелектом.
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06.04.2022 08:43 Відповісти
Типичная украинская чиновница - мультисистемная....
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06.04.2022 09:18 Відповісти
И сколько Мы такого гамна ещё наковыряем??
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06.04.2022 08:49 Відповісти
Это говно нужно не выковыривать, а смахивать - с нашей шеи и головы.
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06.04.2022 09:20 Відповісти
Рильце у паскуди таке сумненьке.
Знає падлюка, що "свєта в конце тунеля" після "фотосесії"на нього не чекає.
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06.04.2022 08:49 Відповісти
Вспороть брюханову брюхо и в Донец к ракам.
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06.04.2022 08:57 Відповісти
Я дуже чутлива людина, не переношу погляд на кров, та переживаю за котів та песиків, але цю падлу би помалу різав з задоволенням.
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06.04.2022 09:06 Відповісти
Пан є гурман чи просто має натхнення ???
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06.04.2022 09:14 Відповісти
СБУ жестко задержала "авторитетов" в Павлограде. Мэр Днепра: задержанные избили военных

shorturl.at/jCHV5
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06.04.2022 09:13 Відповісти
Та тут взагалі цікаве питання, а де ж з початку війни перебував особисто Баканов і чи не покидав він межі України
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06.04.2022 09:16 Відповісти
Если после войны не внесут изменение в конституцию в плане кардинального реформирования ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСТВА в Украине и полную замену закона "О ГРАЖДАНСТВЕ УКРАИНЫ" (кстати, множественное гражданство - чушь и АХИНЕЯ и по сути НЕГРАЖДАНСТВО, а ПОДДАНСТВО или РЕЗИДЕНСТВО), то все жертвы войны были напрасны, Украина в этом случае снова наступит на те же грабли, правом политического голоса будут снова спекулировать и манипулировать политические проходимцы и аферисты, покупать голоса "за гречку" или пустые популисткие обещания для ЛОХТОРАТА!
НАСЕЛЕНИЕ не тождественно ГРАЖДАНСТВУ! БОЛЬШИНСТВО не должно иметь полноценного ГРАЖДАНСТВА, несовершенолетние и неполностью дееспособные не должны иметь ГРАЖДАНСТВА, ГРАЖДАНСТВО - это не данность, а ПРИВЕЛЕГИЯ СВОБОДНЫХ И ДЕЕСПОСОБНЫХ!
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06.04.2022 09:19 Відповісти
На жаль, таке наша влада не допустить: у цьому випадку вони перші не матимуть права "вибирати та бути обраним"!
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06.04.2022 18:51 Відповісти
Владічка Соколов наступний
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06.04.2022 09:21 Відповісти
Вообще-то, кто-то еще раньше и вагнеровцев спас от задержания, и войска начал на Донбассе отводить и разводить. И для которого было главное - перестать стрелять...
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06.04.2022 09:23 Відповісти
******* кончена
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06.04.2022 09:52 Відповісти
Виселица.
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06.04.2022 10:06 Відповісти
Типовий кацапський недопалок...
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06.04.2022 11:09 Відповісти
Яке чудове українське прізвище-БРЮХАНОВ
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06.04.2022 11:48 Відповісти
почему он живой??
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06.04.2022 16:28 Відповісти
 
 