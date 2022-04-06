В боях за Луганщину героїчно загинув головний майстер-сержант 57-ї ОМПБр Юрій Тихоненко. ФОТО

В боях за Луганщину під час зіткнення з ворожими силами загинув головний майстер-сержант 57-ї бригади Юрій Тихоненко.

Про це повідомив у фейсбуці Констянтин Ільченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Війна забирає найкращих. У мене нема слів. В боях за Луганщину загинув мій побратим, друг Юрій Володимирович Тихоненко (Бізон). Головний майстер-сержант бригади. Він завжди був там, де жарко і важко, кожен міг розраховувати на його підтримку і допомогу", - зауважує він.

За словами Ільченка, Бізона поважали всі, і бійці і офіцери. Там де був він, там завжди панували впевненість, порядок та спокій. Загинув як герой, приймаючи безпосередню участь у боєзіткнені з ворожими силами.

"Ми постійно були на зв’язку, кожна розмова з ним надихала і наділяла неймовірним позитивом. Після спілкування з Юрою, ти розумів, що хай там як, а все одне все буде добре. Ніколи не думав, що доведеться робити такий допис…сльози душать…", - продовжує він.

"Юрій Володимирович Тихоненко (Бізон) – ти добра, світла і чесна людина, для мене за честь було з тобою дружити та пліч-о-пліч воювати в лавах 57 бригади. Спи брате, ми помстимося. Ти прожив яскраве життя, яке стане прикладом для наших дітей і онуків. Дякую за захист України. Честь. Вічна пам’ять і слава Герою", - резюмує Ільченко.