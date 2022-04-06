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Новини Фото Війна
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В боях за Луганщину героїчно загинув головний майстер-сержант 57-ї ОМПБр Юрій Тихоненко. ФОТО

В боях за Луганщину під час зіткнення з ворожими силами загинув головний майстер-сержант 57-ї бригади Юрій Тихоненко.

Про це повідомив у фейсбуці Констянтин Ільченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Війна забирає найкращих. У мене нема слів. В боях за Луганщину загинув мій побратим, друг Юрій Володимирович Тихоненко (Бізон). Головний майстер-сержант бригади. Він завжди був там, де жарко і важко, кожен міг розраховувати на його підтримку і допомогу", - зауважує він.

В боях за Луганщину героїчно загинув головний майстер-сержант 57-ї ОМПБр Юрій Тихоненко 01

За словами Ільченка, Бізона поважали всі, і бійці і офіцери. Там де був він, там завжди панували впевненість, порядок та спокій. Загинув як герой, приймаючи безпосередню участь у боєзіткнені з ворожими силами.

"Ми постійно були на зв’язку, кожна розмова з ним надихала і наділяла неймовірним позитивом. Після спілкування з Юрою, ти розумів, що хай там як, а все одне все буде добре. Ніколи не думав, що доведеться робити такий допис…сльози душать…", - продовжує він.

"Юрій Володимирович Тихоненко (Бізон) – ти добра, світла і чесна людина, для мене за честь було з тобою дружити та пліч-о-пліч воювати в лавах 57 бригади. Спи брате, ми помстимося. Ти прожив яскраве життя, яке стане прикладом для наших дітей і онуків. Дякую за захист України. Честь. Вічна пам’ять і слава Герою", - резюмує Ільченко.

Автор: 

пам’ять (1186) втрати (4396) 57 окрема мотопіхотна бригада (103) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+51
Вічна Пам'ять нашому Герою😪😪😪
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06.04.2022 11:56
+37
Царство Небесне тобі,брате...
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06.04.2022 11:58
+27
Спокiйною душею вiдлетiли,
Та й дивляця з пiд неба мов на Храм.
Мовляв: - Зробили що змогли, на що хватило сили,
Що не змогли - дай Боже сили Вам!
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06.04.2022 11:58
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Вічна Пам'ять нашому Герою😪😪😪
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06.04.2022 11:56 Відповісти
Царство Небесне тобі,брате...
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06.04.2022 11:58 Відповісти
Спокiйною душею вiдлетiли,
Та й дивляця з пiд неба мов на Храм.
Мовляв: - Зробили що змогли, на що хватило сили,
Що не змогли - дай Боже сили Вам!
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06.04.2022 11:58 Відповісти
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06.04.2022 12:01 Відповісти
Героям - слава. І їх неньці Україні - слава.
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06.04.2022 12:02 Відповісти
Українець...
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06.04.2022 12:03 Відповісти
Герої не вмирають -вони лиш поруч з нами не живуть....
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06.04.2022 12:05 Відповісти
Слава Герою!
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06.04.2022 12:08 Відповісти
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06.04.2022 12:32 Відповісти
А у цей трагічний для України час, на Банковій забезпечують втечу опожопівців мертвечуків під арештом (старого із сином) кума ***** та портнова з України !!!
Як це Може відбуватися???
Вороги в Києві продовжують руйнувати Україну!!!
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06.04.2022 12:42 Відповісти
Дуже боляче, гинуть патріоти... Світла пам'ять!!! Слава героям!!!
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06.04.2022 13:55 Відповісти
вечная память герою и смерть врагам!
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06.04.2022 14:18 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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06.04.2022 14:40 Відповісти
С.У.М.
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06.04.2022 14:40 Відповісти
Герої не вмирають!
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06.04.2022 19:25 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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07.04.2022 19:30 Відповісти
 
 