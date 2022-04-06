Білоруса Іллю Хренова (Литвина), який боронив Україну від ворожої навали, провели в останню путь. ФОТОрепортаж

Литвин воював у складі добровольчого загону Тактична група "Білорусь". Він загинув, захищаючи українську землю від загарбників.

Про це повідомила Тактична група "Білорусь", інформує Цензор.НЕТ.

"В той день наш загін потрапив у таке пекло, що ми змогли витягнути з бою лише поранених товаришів... Ще днями, повертаючись на те ж місце, ми знайшли тіло першого загиблого героя нашого батальйону - Іллі "Литвина". І тільки сьогодні ми змогли гідно поховати справжнього героя білоруського народу, який до останньої краплі крові захищав Бучу, захищав Київ, захищав Україну, захищав Свободу!" - розповіли в тактичній групі.

Іллі Хренову було 27 років. Він - перший білоруський доброволець, який загинув на війні після масштабного вторгнення армії РФ.

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Ілля захищав Україну з 2014 року. Він приєднався до батальйону "Азов", брав участь у бояв в Іловайську, Мар’їнці та Широкино. Згодом облишив фронт, став програмістом та одружився. Мешкав у Броварах.

Після вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року Ілля став першим білорусом, який звернувся до своїх земляків із закликом боронити Україну. "Сьогодні Росія знову показала свою сутність та підступно напала на Україну. Ми в свою чергу, білоруси, не лишимося осторонь цієї війни та воюватимемо на боці України", - сказав він.

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