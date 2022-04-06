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Новини Фото Війна
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Білоруса Іллю Хренова (Литвина), який боронив Україну від ворожої навали, провели в останню путь. ФОТОрепортаж

Литвин воював у складі добровольчого загону Тактична група "Білорусь". Він загинув, захищаючи українську землю від загарбників.

Про це повідомила Тактична група "Білорусь", інформує Цензор.НЕТ.

"В той день наш загін потрапив у таке пекло, що ми змогли витягнути з бою лише поранених товаришів... Ще днями, повертаючись на те ж місце, ми знайшли тіло першого загиблого героя нашого батальйону - Іллі "Литвина". І тільки сьогодні ми змогли гідно поховати справжнього героя білоруського народу, який до останньої краплі крові захищав Бучу, захищав Київ, захищав Україну, захищав Свободу!" - розповіли в тактичній групі.

Іллі Хренову було 27 років. Він - перший білоруський доброволець, який загинув на війні після масштабного вторгнення армії РФ.

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Ілля захищав Україну з 2014 року. Він приєднався до батальйону "Азов", брав участь у бояв в Іловайську, Мар’їнці та Широкино. Згодом облишив фронт, став програмістом та одружився. Мешкав у Броварах.

Після вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року Ілля став першим білорусом, який звернувся до своїх земляків із закликом боронити Україну. "Сьогодні Росія знову показала свою сутність та підступно напала на Україну. Ми в свою чергу, білоруси, не лишимося осторонь цієї війни та воюватимемо на боці України", - сказав він.

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Білоруса Іллю Хренова (Литвина), який боронив Україну від ворожої навали, провели в останню путь 01
Білоруса Іллю Хренова (Литвина), який боронив Україну від ворожої навали, провели в останню путь 02
Білоруса Іллю Хренова (Литвина), який боронив Україну від ворожої навали, провели в останню путь 03
Білоруса Іллю Хренова (Литвина), який боронив Україну від ворожої навали, провели в останню путь 04
Білоруса Іллю Хренова (Литвина), який боронив Україну від ворожої навали, провели в останню путь 05
Білоруса Іллю Хренова (Литвина), який боронив Україну від ворожої навали, провели в останню путь 06
Білоруса Іллю Хренова (Литвина), який боронив Україну від ворожої навали, провели в останню путь 07
Білоруса Іллю Хренова (Литвина), який боронив Україну від ворожої навали, провели в останню путь 08
Білоруса Іллю Хренова (Литвина), який боронив Україну від ворожої навали, провели в останню путь 09
Білоруса Іллю Хренова (Литвина), який боронив Україну від ворожої навали, провели в останню путь 10

Автор: 

Білорусь (7930) похорон (1283) добровольці (918)


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Топ коментарі
+48
Слава воїну!
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06.04.2022 12:11
+30
Погиб один из лучших представителей своей нации. ЦВЕТ НАЦИИ БЕЛАРУСИ!
Слава герою!
А вам, вонючие подстилки русни - позор и презрение. И отмываться вы будите от нех не менее 100 лет, твари.
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06.04.2022 12:22
+23
Світла Пап'ять Герою 😪😪😪
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06.04.2022 12:19
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Слава воїну!
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06.04.2022 12:11 Відповісти
R.I.P.
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06.04.2022 12:12 Відповісти
Світла Пап'ять Герою 😪😪😪
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06.04.2022 12:19 Відповісти
Погиб один из лучших представителей своей нации. ЦВЕТ НАЦИИ БЕЛАРУСИ!
Слава герою!
А вам, вонючие подстилки русни - позор и презрение. И отмываться вы будите от нех не менее 100 лет, твари.
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06.04.2022 12:22 Відповісти
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06.04.2022 12:23 Відповісти
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06.04.2022 12:25 Відповісти
Царство Небесне і вічна пам'ять!
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06.04.2022 12:55 Відповісти
Кстати "Литвин" - потому что Беларусь была основной частью Великого Княжества Литовского (позднее Речи Посполитой) - антипода московской орды. Мацкали считают что литвины - это "белорусские бандеровцы" и уничтожают всех кто называет себя "литвином" с особой яростью с помощью картофельного фюрерька.
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06.04.2022 14:12 Відповісти
Во первых Слава воину,погибшему в бою и Царство Небесное! а во вторых,что за глупости шовинистические вы здесь несёте? белорусы всегда были третьим сословием,крестьянами,в упомянутых вами государствах! не стоит повторять ошибок рассеян,ибо к сегодняшнему позорному их состоянию, привела - гордыня необоснованная и примитивный шовинизм.не повторяйте их ошибок.Путь к Величию у любого народа в совершенно другом!
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06.04.2022 14:41 Відповісти
Pam'yataemo...
Frieden in Ruhe.
Zhive Belarus' !
Slava Ukraini !
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06.04.2022 14:24 Відповісти
С.У.М.
Живе Беларусь!
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06.04.2022 14:38 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Живє Бєларусь!!!
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06.04.2022 14:38 Відповісти
Хоть кто-то не скурвился и не лёг под ***** на моей второй исторической Родине! Земля тебе пухом, герой!
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06.04.2022 16:30 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Україну Герою....
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07.04.2022 19:28 Відповісти
 
 