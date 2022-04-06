Війська РФ обстріляли із реактивної артилерії місце роздачі гумдопомоги у Вугледарі. Двоє людей загинули, п'ятеро поранені, - ОВА. ФОТО

Війська РФ обстріляли із реактивної артилерії місце роздачі гуманітарної допомоги у Вугледарі.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених.

"Документуємо усі злочин, вчинені Російською Федерацією на нашій землі. Прощення винним не буде!", - зауважив очільник регіону.









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