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Новини Фото Війна
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Війська РФ обстріляли із реактивної артилерії місце роздачі гумдопомоги у Вугледарі. Двоє людей загинули, п'ятеро поранені, - ОВА. ФОТО

Війська РФ обстріляли із реактивної артилерії місце роздачі гуманітарної допомоги у Вугледарі.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених.

"Документуємо усі злочин, вчинені Російською Федерацією на нашій землі. Прощення винним не буде!", - зауважив очільник регіону.

Війська РФ обстріляли із реактивної артилерії місце роздачі гумдопомоги у Вугледарі. Двоє людей загинули, пятеро поранені, - ОВА 01
Війська РФ обстріляли із реактивної артилерії місце роздачі гумдопомоги у Вугледарі. Двоє людей загинули, пятеро поранені, - ОВА 02
Війська РФ обстріляли із реактивної артилерії місце роздачі гумдопомоги у Вугледарі. Двоє людей загинули, пятеро поранені, - ОВА 03
Війська РФ обстріляли із реактивної артилерії місце роздачі гумдопомоги у Вугледарі. Двоє людей загинули, пятеро поранені, - ОВА 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в результаті обстрілів у Донецькій області загинула одна людина, поранені дев’ять, - ОВА

Автор: 

армія рф (17359) обстріл (28449) Донецька область (8453) Кириленко Павло (907)


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Топ коментарі
+14
Не чего святого у ублюдков. Желаю вам медленной и мучительной смерти ипаный русский миръ.
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06.04.2022 12:22
+14
Гореть вам в аду,кацапские мрази.
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06.04.2022 12:22
+10
Може вже настав час відправляти туди Сівоху, разом з його платформою примирення...
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06.04.2022 12:33
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Не чего святого у ублюдков. Желаю вам медленной и мучительной смерти ипаный русский миръ.
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06.04.2022 12:22 Відповісти
Рашисты - нелюди , чтоб вы все здохли в страшных муках ‼️Будьте прокляты до седьмого колена
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06.04.2022 12:33 Відповісти
І це ж певно хтось з місцевих навів!
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06.04.2022 15:07 Відповісти
Гореть вам в аду,кацапские мрази.
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06.04.2022 12:22 Відповісти
Кто то же навел, СБУ ушами хлопает.
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06.04.2022 12:23 Відповісти
Без сумнівів - десь ця паскуда затаїлася.
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06.04.2022 12:25 Відповісти
Там больше половины вата
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06.04.2022 12:31 Відповісти
Там таких відсотків 80
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06.04.2022 12:34 Відповісти
Може вже настав час відправляти туди Сівоху, разом з його платформою примирення...
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06.04.2022 12:33 Відповісти
До речі, а куди він зник? Миротворець мля...
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06.04.2022 12:37 Відповісти
Наразі Не відомо доки Байден, могутнє США, умовна Європа і НАТО будуть з партеріа, з лож, балконів спостерігати як крокодил пожирає їх сусіду - Україну?
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06.04.2022 12:41 Відповісти
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06.04.2022 12:46 Відповісти
Знали де і коли -шукайте,хто навів.
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06.04.2022 12:51 Відповісти
 
 