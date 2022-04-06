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Новини Фото Війна
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Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні продуктів та одягу для мешканців населених пунктів Київщини, що постраждали від звірств окупантів

Оголошено збір коштів для допомоги мешканням постраждалих від звірств окупантів міст Київщини. Необхідно забезпечити їх продуктами та одягом.

Про це повідомила у фейсбуці волонтерка Наталя Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"Треба допомогти з продуктами в ті райони Київщини, де окупанти вчинили різню та зруйнували домівки українців. Буча, Гостомель, Бородянка та інші міста. Потреби: крупи, мука, цукор, хліб, одяг. Скільки зможемо купити - все відвеземо. В людей все згоріло, нічого немає. Вже домовилися купити по 200-300 кіло круп, багато тушонки, цукор, макарони та інше. 200 буханок хліба спечуть та передадуть безкоштовно. Волонтери передадуть одяг, все інше купимо. Нам нарахували на 60-100 тис. Перший рахунок є, інше самі закупимо. Просимо допомогти, це наша спільна трагедія Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні продуктів та одягу для мешканців населених пунктів Київщини, що постраждали від звірств окупантів 02Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні продуктів та одягу для мешканців населених пунктів Київщини, що постраждали від звірств окупантів 02", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтерка Юсупова просить допомоги для фронту: "Там де зараз ідуть запеклі бої, військовим потрібні квадрокоптери. Це очі розвідників". ФОТОрепортаж

Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні продуктів та одягу для мешканців населених пунктів Київщини, що постраждали від звірств окупантів 03

Публікуємо волонтрські реквізити  для охочих допомогти:

5375 4141 2341 4582 Монобанк

5375411502657732 Монобанк

Доллар - UA613220010000026203302229154

5437590090303159 Райфазен банк.

iBAN UA743229040000000002620836342.

Перевод із закордону PayPal [email protected]

Автор: 

Ірпінь (358) Київська область (4022) одяг (200) допомога (8343) продукти (1141) гуманітарна допомога (991) Буча (541) Гостомель (140) Юсупова Наталія (195) Бородянка (82)


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Топ коментарі
+5
ще раз напишу
їдьте на західну
взнавайте де розташовані склади фондів і вигрібайте вне до крупинки
там люди на крузаках отримують допомогу
її ж отримують родичі та близькі організаторів.
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06.04.2022 14:37
+2
Може пропустив - по тєлєку ще не казали щось про це? Завгосп мовчить - він же, вроді як був призначений на посаду голови "Координаційного штабу з гуманітарних та соціальних питань". Невже нема інфи чи звітів чи хоть усних якихось розповідей?
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06.04.2022 15:05
+2
а тому що нехрен довіряти гуманітарку адміністраціям.
а за кожною партією має бути контроль спільноти.
ось і все
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06.04.2022 15:37
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ще раз напишу
їдьте на західну
взнавайте де розташовані склади фондів і вигрібайте вне до крупинки
там люди на крузаках отримують допомогу
її ж отримують родичі та близькі організаторів.
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06.04.2022 14:37 Відповісти
Така ж ситуація у центрі. Про крузаки також вірно, приблизно теж саме.
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06.04.2022 15:00 Відповісти
ваша правда , в Харкові роздавали гуманітарку в магазині - через парадні двері морожену картоплю та моркву, а через "чорний хід" за 100 гривень справжні "генеральські" набори...
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06.04.2022 15:20 Відповісти
а тому що нехрен довіряти гуманітарку адміністраціям.
а за кожною партією має бути контроль спільноти.
ось і все
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06.04.2022 15:37 Відповісти
є 102 і є тероборона.
дзвінок їм і поставлять раком всїх. але треба мати докази зловживання.
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06.04.2022 20:30 Відповісти
Мені не зрозуміло куди йде гуманітарна з Європи?Живу в Португалії і знаю скільки йдє з Європи.тому пані Юсупова потрібно спочатку щоб ця допомога йшла в найбільш зруйновані Райони!кому як не вам треба поставити це питання і розібратись з цим а потім просити у бідних українців.
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06.04.2022 14:44 Відповісти
Може пропустив - по тєлєку ще не казали щось про це? Завгосп мовчить - він же, вроді як був призначений на посаду голови "Координаційного штабу з гуманітарних та соціальних питань". Невже нема інфи чи звітів чи хоть усних якихось розповідей?
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06.04.2022 15:05 Відповісти
Коля-каклета на "котлеті"..
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06.04.2022 15:23 Відповісти
йде за гроші "нуждающимся"...
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06.04.2022 15:22 Відповісти
600 тыс. тон гуманітарки завезли , де воно все..
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06.04.2022 15:16 Відповісти
Взагалі то, цікава ця п. Юсупова адже коли пропонуєм продукти, новий одяг т.п., то вона на жаль, відмовляється, а хоче тільки кошти😲 Хоча, в Києві, чесно кажучи, набагато менший вибір продуктів і одягу аніж в нас, на тій території, яка не піддавалась обстрілу, і не була окупована.
Я ні про що не хочу натякати але я, як волонтер з 14 року, ніколи не ставив умови, щоб мені надавали тільки кошти.
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09.04.2022 02:21 Відповісти
 
 