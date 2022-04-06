Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні продуктів та одягу для мешканців населених пунктів Київщини, що постраждали від звірств окупантів

Оголошено збір коштів для допомоги мешканням постраждалих від звірств окупантів міст Київщини. Необхідно забезпечити їх продуктами та одягом.

Про це повідомила у фейсбуці волонтерка Наталя Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"Треба допомогти з продуктами в ті райони Київщини, де окупанти вчинили різню та зруйнували домівки українців. Буча, Гостомель, Бородянка та інші міста. Потреби: крупи, мука, цукор, хліб, одяг. Скільки зможемо купити - все відвеземо. В людей все згоріло, нічого немає. Вже домовилися купити по 200-300 кіло круп, багато тушонки, цукор, макарони та інше. 200 буханок хліба спечуть та передадуть безкоштовно. Волонтери передадуть одяг, все інше купимо. Нам нарахували на 60-100 тис. Перший рахунок є, інше самі закупимо. Просимо допомогти, це наша спільна трагедія ", - зазначила вона.

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Публікуємо волонтрські реквізити для охочих допомогти:

5375 4141 2341 4582 Монобанк

5375411502657732 Монобанк

Доллар - UA613220010000026203302229154

5437590090303159 Райфазен банк.

iBAN UA743229040000000002620836342.

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