"Часто запитують, що краще - NLAW чи Javelin. Скажу з досвіду, найкраще використовувати їх у парі", - оператор ПТРК 128-ї бригади поділився "рецептами" знищення техніки РФ. ФОТО
Військові 128-ї гірсько-штурмової бригади із власного досвіду радять застосовувати протитанкові комплекси NLAW і Javelin у парі.
Про це повідомляється у Фейсбуці 128-ї гірсько-штурмової бригади, передає Цензор.НЕТ.
"Анатолій, оператор протитанкового ракетного комплексу 128 бригади:
– Я проходив навчання з керування протиракетними комплексами NLAW і Javelin в останні передвоєнні дні. І так вийшло, що на NLAW вчився чотири дні, а на Javelin – усього півтора. Нас почали тренувати 23 лютого, тобто напередодні російського вторгнення. По обіді 24 лютого ми ще стріляли по тренажерах, але вже попросили, щоб нам швидше видали документи й відправили в свої підрозділи. Тому що було дуже гаряче, і бригада відчувала дуже сильну потребу в ефективній протитанковій зброї.
Мене часто запитують, який ПТРК кращий – NLAW чи Javelin. Скажу з досвіду, що найкраще використовувати їх у парі. NLAW чудовий на ближніх дистанціях – від 20 до 600 метрів, тому він незамінний при бойових діях в урбанізованій місцевості (міста і села). А Javelin найкращий від 1 до 2,5 кілометрів, тобто на відкритій місцевості.
Анатолій зі своїм напарником
Обидва ПТРК по ураженню дуже ефективні. Якщо правильно навести їх на ціль, вони на 100 відсотків вразять її і знищать. Такого, що ракета не проб’є броню чи ще щось, немає. А всі ці наварені на російських танках, БМП чи БТР ґрати ("мангали") допомагають як мертвому кадило.
Росіяни це вже добре засвоїли і там, де працюють наші NLAW і Javelin, практично не висувають техніку. Знають, що якщо ми вистрілимо, ракета точно знищить ціль і весь екіпаж із десантом загинуть за секунду. Бояться, словом.
NLAW і Javelin ми використовуємо тільки проти важкої броньованої техніки. Вантажівки й інші легші цілі розстрілюємо з українських ПТРК "Корсар". Вони, до речі, ефективні й проти танків, дуже добре себе зарекомендували.
Недавно наша мобільна протитанкова група знищила з "Корсара" два російські БТР і змусила виїхати з капоніра (спеціальне земляне укріплення) БРДМ (бойова розвідувально-дозорна машина). Оператор влучив у БРДМ із "Корсара" рикошетом, той загорівся й виїхав із укриття, після чого за 10 секунд його прямою наводкою знищив наш танк", - розповіли в бригаді.
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Не починайте ***** знову розділення!!!
Тому дайте більше і різного, особливо далекобійного, жеби кацосвині (на плутати з благородними українськими свійськими свинями) не спали спокійно навіть на рідній параші!
це як снодійне на ніч
Или, сравнивать BMW M760Li и Mercedes Actros L. И на том, и на том можно доехать в Испанию, но есть нюанс ©
-- Чем лучше?
-- Чем армяне.
Тому, треба не тільки джавелінів багато, а і дронів-камікадзе побільше.
Нам бы хамви в количестве полтыщи для мобильности передовых групп и рейдов, а то волонтеры задолбались скупать офроудный хлам по европам и ремонтировать его. Ну и арты колесной дальнобойной км так на сорок с б\к, хотя бы в количестве двух полков.
А потім у хід іде тупа пилка, бо є натхнення
В данном случае, у вертолета при малой угловой скорости относительно оператора "корсара" или "стугны" нет никаких шансов, если только оператор не промажет, потому что этим ракетам ЛТЦ *****. Что и было доказано на днях. Но там кацолетчики просто прозевали выстрел. Но даже если бы и скинули ЛТЦ, то просто картинка была бы эпичнее. Не более.
Теоретически, если у цели холодный двигатель, а рядом вокруг бочки греются экипажи, то зоркий мехвод при только что заведенном двигателе, увидев в трёх километрах пуск из FGM-148, имеет 12-13 секунд, что бы отъехать от бочки на 20 метров ))) Ну, тогда ракета может попасть в бочку.
Это же не снаряд. Он обычно сверху подлетает и сжигает все внутри. А у танка детонирует бк и улетает башня.
"Это просто труба с порохом. Главное не бояться и активно маневрировать. За годы моей службы ни один наш танк не был подбит этими хвалёными "джавелинами". Ни-о-дин!"
пусть сам и сядет в танчик и прокатится!