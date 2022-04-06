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Новини Фото Війна
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"Часто запитують, що краще - NLAW чи Javelin. Скажу з досвіду, найкраще використовувати їх у парі", - оператор ПТРК 128-ї бригади поділився "рецептами" знищення техніки РФ. ФОТО

Військові 128-ї гірсько-штурмової бригади із власного досвіду радять застосовувати протитанкові комплекси NLAW і Javelin у парі.

Про це повідомляється у Фейсбуці 128-ї гірсько-штурмової бригади, передає Цензор.НЕТ.

"Анатолій, оператор протитанкового ракетного комплексу 128 бригади:

– Я проходив навчання з керування протиракетними комплексами NLAW і Javelin в останні передвоєнні дні. І так вийшло, що на NLAW вчився чотири дні, а на Javelin – усього півтора. Нас почали тренувати 23 лютого, тобто напередодні російського вторгнення. По обіді 24 лютого ми ще стріляли по тренажерах, але вже попросили, щоб нам швидше видали документи й відправили в свої підрозділи. Тому що було дуже гаряче, і бригада відчувала дуже сильну потребу в ефективній протитанковій зброї.

Мене часто запитують, який ПТРК кращий – NLAW чи Javelin. Скажу з досвіду, що найкраще використовувати їх у парі. NLAW чудовий на ближніх дистанціях – від 20 до 600 метрів, тому він незамінний при бойових діях в урбанізованій місцевості (міста і села). А Javelin найкращий від 1 до 2,5 кілометрів, тобто на відкритій місцевості.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Дивіться, яка пекельна кухня була для російських орків": що Javelin та NLAW роблять з окупантами. ВIДЕО

Часто запитують, що краще - NLAW чи Javelin. Скажу з досвіду, найкраще використовувати їх у парі, - оператор ПТРК 128-ї бригади поділився рецептами знищення техніки РФ 01

Анатолій зі своїм напарником

Обидва ПТРК по ураженню дуже ефективні. Якщо правильно навести їх на ціль, вони на 100 відсотків вразять її і знищать. Такого, що ракета не проб’є броню чи ще щось, немає. А всі ці наварені на російських танках, БМП чи БТР ґрати ("мангали") допомагають як мертвому кадило.

Росіяни це вже добре засвоїли і там, де працюють наші NLAW і Javelin, практично не висувають техніку. Знають, що якщо ми вистрілимо, ракета точно знищить ціль і весь екіпаж із десантом загинуть за секунду. Бояться, словом.

NLAW і Javelin ми використовуємо тільки проти важкої броньованої техніки. Вантажівки й інші легші цілі розстрілюємо з українських ПТРК "Корсар". Вони, до речі, ефективні й проти танків, дуже добре себе зарекомендували.

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Недавно наша мобільна протитанкова група знищила з "Корсара" два російські БТР і змусила виїхати з капоніра (спеціальне земляне укріплення) БРДМ (бойова розвідувально-дозорна машина). Оператор влучив у БРДМ із "Корсара" рикошетом, той загорівся й виїхав із укриття, після чого за 10 секунд його прямою наводкою знищив наш танк", - розповіли в бригаді.

Автор: 

128 окрема гірсько-піхотна бригада (154) Javelin (178) NLAW (17)


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Топ коментарі
+59
Підсумок-обидва гарно смажать кацапських свиней...
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06.04.2022 17:08
+37
Слава Закарпатським воїнам!!!
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06.04.2022 17:10
+25
воїн все рарно розклав по поличках. кожна зброя для свого бою.
Тому дайте більше і різного, особливо далекобійного, жеби кацосвині (на плутати з благородними українськими свійськими свинями) не спали спокійно навіть на рідній параші!
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06.04.2022 17:22
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Підсумок-обидва гарно смажать кацапських свиней...
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06.04.2022 17:08 Відповісти
Слава Закарпатським воїнам!!!
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06.04.2022 17:10 Відповісти
Слава УСІМ воїнам!!!
Не починайте ***** знову розділення!!!
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07.04.2022 13:48 Відповісти
Это глупый спор. Всё равно, что спорить, что лучше: BMW или Mercedes.
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06.04.2022 17:11 Відповісти
воїн все рарно розклав по поличках. кожна зброя для свого бою.
Тому дайте більше і різного, особливо далекобійного, жеби кацосвині (на плутати з благородними українськими свійськими свинями) не спали спокійно навіть на рідній параші!
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06.04.2022 17:22 Відповісти
сорі, гарно
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06.04.2022 17:23 Відповісти
"лучше" 200-й кацап
це як снодійне на ніч
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06.04.2022 17:28 Відповісти
Что лучше, BMW или Caterpillar ?
Или, сравнивать BMW M760Li и Mercedes Actros L. И на том, и на том можно доехать в Испанию, но есть нюанс ©
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06.04.2022 17:31 Відповісти
-- Грузины лучше, чем армяне.
-- Чем лучше?
-- Чем армяне.
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06.04.2022 17:20 Відповісти
по моему опыту, хуже кацапа нету..
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06.04.2022 17:25 Відповісти
вот здесь бы Водичка поспорил.
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06.04.2022 18:02 Відповісти
а бурят? по уродству для мироздания на одном уровне с кацапом
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06.04.2022 18:13 Відповісти
кацапи вони усі , навіть ті хто у нас народилися і стали яничарами (( так що чи косоокі , чи криворукі , чи мордожопі - кацапи вони усі
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06.04.2022 19:21 Відповісти
все там добре розписано. кохна зброя для свого бою. ну а то як це виклав журналіст... дамо прощення журналісту, він не вояка, він надав гарну новину.
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06.04.2022 17:26 Відповісти
короче, все замечательно стреляет и уничтожает врагов вместе с техникой в умелых руках..., пусть не дрогнет ваша рука, ребята, здоровья вам и меткости, бейте русню везде...
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06.04.2022 17:25 Відповісти
Тоні Блінкен, дуже хороший колега Кулеби (без жартів), сьогодні сказав, що Джевелінів в Україні буде більше. Значно більше.
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06.04.2022 17:38 Відповісти
Так то воно так, але рашисти бояться висовуатися на танках. В статті так написано. Будуть крити нас РСЗО і стволкою.
Тому, треба не тільки джавелінів багато, а і дронів-камікадзе побільше.
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06.04.2022 17:47 Відповісти
Один хорошо, а два лучше. Лучше пропекается, и хрустящая шкурка на выходе выходит
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06.04.2022 17:30 Відповісти
Есть ещё израильский spike, он вообще до 10 км, но Израиль отказался нам их продавать
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06.04.2022 17:30 Відповісти
Там разные Спайки есть...
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06.04.2022 18:04 Відповісти
Так давали б тим євреям які в наших рядах, але їм і для самих себе шкода.
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06.04.2022 18:05 Відповісти
та у них этих спайков пять видов, вплоть до возимого с дальностью 25 км с внешним целеуказанием. Нам бы чего попроще и поуниверсальнее, и побольше )) Например, пару полков "Арчеров" с б\к )) Тогда бы риск расчета кацапского реактора на позиции сравнялся бы с риском экипажа кацовертолета на боевом вылете.
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06.04.2022 18:12 Відповісти
Хотя бы ТОУ прислали. В товарном количестве. Жечь еще порядка 15-20 тыс. единиц разной техники предстоит.
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06.04.2022 18:14 Відповісти
Не преувеличивайте. У нас суммарно ракет ПТРК уже в разы больше, чем всей брони, которая вообще к нам заехала с февраля. И ПТРК в количестве тысяч еще едут. Так что как-то уже и без TOW вполне. Тем более, всю технику жечь не надо - первые две заптурили в колонне, желательно и одну в хвосте - остальные разбежались по полям на радость злым местным тероборонщикам. А бОльшая часть колонны после мойки внутри, закраски снаружи и тюнинга сразу идет в дело.
Нам бы хамви в количестве полтыщи для мобильности передовых групп и рейдов, а то волонтеры задолбались скупать офроудный хлам по европам и ремонтировать его. Ну и арты колесной дальнобойной км так на сорок с б\к, хотя бы в количестве двух полков.
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06.04.2022 18:43 Відповісти
Да пусть шлют. Вероятно, еще не одна война с кацапами предстоит. Они не побрезгуют и Т-62 с Т-55 с мясом отправить к нам.
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06.04.2022 19:50 Відповісти
саме краще-- підсмажені маскалі.. без різниці способу приготування
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06.04.2022 17:30 Відповісти
"найкраще використовувати їх у парі"
А потім у хід іде тупа пилка, бо є натхнення
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06.04.2022 17:32 Відповісти
А з засiдки дуже гарно працюватиме Стугна.
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06.04.2022 17:40 Відповісти
Лучше всех это ЯО,никаких джавиков не нужно.
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06.04.2022 17:44 Відповісти
Лол и где атом применять, на нашей территории?
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06.04.2022 18:42 Відповісти
А куда тебе свинец залить,для нормализации мозговой деятельности.
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06.04.2022 21:25 Відповісти
Цікаво, пізнавально, корисно!
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06.04.2022 17:46 Відповісти
Значіть потрібен дальномір, щоб визначитись з чього вистрілить..
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06.04.2022 17:53 Відповісти
Нет. Там есть сиглал, если цель захвачена.
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06.04.2022 18:05 Відповісти
Стугна тоже отличный ПТРК, после войны за ним очередь будет из желающих
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06.04.2022 17:54 Відповісти
А наскільки Джавеліни ефективні проти вертольотів?
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06.04.2022 18:12 Відповісти
так же разрывает, как тузик грелку. Но есть одно но. Если кацолетчик вовремя заметит пуск (а дротик тихоходнее стингера где-то на 150 м/с), и отстреляет ЛТЦ, то ракета практически стопроцентно отвернет на ловушку, потому что у ракеты джавелина нет ультрафиолетовой ГСН, как у ракеты стингера, которая может отличить спектральные характеристики излучения ЛТЦ и вертолёта.
В данном случае, у вертолета при малой угловой скорости относительно оператора "корсара" или "стугны" нет никаких шансов, если только оператор не промажет, потому что этим ракетам ЛТЦ *****. Что и было доказано на днях. Но там кацолетчики просто прозевали выстрел. Но даже если бы и скинули ЛТЦ, то просто картинка была бы эпичнее. Не более.
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06.04.2022 19:00 Відповісти
Так виходить, що і танк може відстреляти ЛТЦ. Здається у Джавеліна є оптичне розпізнання образу цілі.
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06.04.2022 20:31 Відповісти
Нет, у FGM-148 только инфракрасная ГСН.
Теоретически, если у цели холодный двигатель, а рядом вокруг бочки греются экипажи, то зоркий мехвод при только что заведенном двигателе, увидев в трёх километрах пуск из FGM-148, имеет 12-13 секунд, что бы отъехать от бочки на 20 метров ))) Ну, тогда ракета может попасть в бочку.
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06.04.2022 21:11 Відповісти
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07.04.2022 23:04 Відповісти
муха рпг или матадор фон панцер фауст имени густава а это цацки с элетронникой для детей ..батареЯ сядет и не пульнешь или чип сгорит
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06.04.2022 18:42 Відповісти
если в динамическую защиту или лоб то хз кв 1 не пробьют лол_)))
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06.04.2022 18:44 Відповісти
що не проб'є? ти що бухе, бори нажралось?
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06.04.2022 19:47 Відповісти
Какой лоб, какая защита?
Это же не снаряд. Он обычно сверху подлетает и сжигает все внутри. А у танка детонирует бк и улетает башня.
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06.04.2022 20:42 Відповісти
Какой лоб, если в зад можеть
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07.04.2022 03:48 Відповісти
ис 3 и ка не поджеч там рикошетная броня ..)и нос уточкой играй в танки неуч
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13.04.2022 02:02 Відповісти
сзади двигатель он железный и бронесталь ее ак 47 не берет
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13.04.2022 02:03 Відповісти
Александр Лукашенко призвал белорусских танкистов не бояться "джавелинов":

"Это просто труба с порохом. Главное не бояться и активно маневрировать. За годы моей службы ни один наш танк не был подбит этими хвалёными "джавелинами". Ни-о-дин!"
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06.04.2022 19:45 Відповісти
муа ха ха, сказочник картофельный!
пусть сам и сядет в танчик и прокатится!
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06.04.2022 22:06 Відповісти
Скажите спасибо нато
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07.04.2022 03:47 Відповісти
 
 