"Часто запитують, що краще - NLAW чи Javelin. Скажу з досвіду, найкраще використовувати їх у парі", - оператор ПТРК 128-ї бригади поділився "рецептами" знищення техніки РФ. ФОТО

Військові 128-ї гірсько-штурмової бригади із власного досвіду радять застосовувати протитанкові комплекси NLAW і Javelin у парі.

Про це повідомляється у Фейсбуці 128-ї гірсько-штурмової бригади, передає Цензор.НЕТ.

"Анатолій, оператор протитанкового ракетного комплексу 128 бригади:

– Я проходив навчання з керування протиракетними комплексами NLAW і Javelin в останні передвоєнні дні. І так вийшло, що на NLAW вчився чотири дні, а на Javelin – усього півтора. Нас почали тренувати 23 лютого, тобто напередодні російського вторгнення. По обіді 24 лютого ми ще стріляли по тренажерах, але вже попросили, щоб нам швидше видали документи й відправили в свої підрозділи. Тому що було дуже гаряче, і бригада відчувала дуже сильну потребу в ефективній протитанковій зброї.

Мене часто запитують, який ПТРК кращий – NLAW чи Javelin. Скажу з досвіду, що найкраще використовувати їх у парі. NLAW чудовий на ближніх дистанціях – від 20 до 600 метрів, тому він незамінний при бойових діях в урбанізованій місцевості (міста і села). А Javelin найкращий від 1 до 2,5 кілометрів, тобто на відкритій місцевості.

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Анатолій зі своїм напарником

Обидва ПТРК по ураженню дуже ефективні. Якщо правильно навести їх на ціль, вони на 100 відсотків вразять її і знищать. Такого, що ракета не проб’є броню чи ще щось, немає. А всі ці наварені на російських танках, БМП чи БТР ґрати ("мангали") допомагають як мертвому кадило.

Росіяни це вже добре засвоїли і там, де працюють наші NLAW і Javelin, практично не висувають техніку. Знають, що якщо ми вистрілимо, ракета точно знищить ціль і весь екіпаж із десантом загинуть за секунду. Бояться, словом.

NLAW і Javelin ми використовуємо тільки проти важкої броньованої техніки. Вантажівки й інші легші цілі розстрілюємо з українських ПТРК "Корсар". Вони, до речі, ефективні й проти танків, дуже добре себе зарекомендували.

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Недавно наша мобільна протитанкова група знищила з "Корсара" два російські БТР і змусила виїхати з капоніра (спеціальне земляне укріплення) БРДМ (бойова розвідувально-дозорна машина). Оператор влучив у БРДМ із "Корсара" рикошетом, той загорівся й виїхав із укриття, після чого за 10 секунд його прямою наводкою знищив наш танк", - розповіли в бригаді.