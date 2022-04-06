УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12427 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
12 169 5

Рятувальники розбирають завали в Бородянці: Дивлячись на масштаби руйнувань, лише здогадуємося, скільки страшних знахідок чекає. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні рятувальники почали розбирати завали на вулиці Центральній у Бородянці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Бородянка... Ще один куточок Київщини, який нелюди "прославили" на увесь світ своїми звірствами. Сьогодні саме у Бородянці наші рятувальники почали розбирати завали на вулиці Центральній. Дивлячись на масштаби руйнувань, ми можемо лише здогадуватись про те, скільки страшних знахідок чекає на нас. Навіть після побаченого у Бучі чи Гостомелі не можна бути готовим спокійно сприймати страшну смерть кожної невинної душі. Але ми не орки, ми не можемо нікого залишити просто неба, тому обов'язково знайдемо усіх, щоб рідні могли належним чином проститися із жертвами російських нелюдів", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під завалами багатоповерхівок у Бородянці можуть бути жертви. Страшно уявити, що там можна побачити, - Денисенко

Рятувальники розбирають завали в Бородянці: Дивлячись на масштаби руйнувань, лише здогадуємося, скільки страшних знахідок чекає 01
Рятувальники розбирають завали в Бородянці: Дивлячись на масштаби руйнувань, лише здогадуємося, скільки страшних знахідок чекає 02
Рятувальники розбирають завали в Бородянці: Дивлячись на масштаби руйнувань, лише здогадуємося, скільки страшних знахідок чекає 03
Рятувальники розбирають завали в Бородянці: Дивлячись на масштаби руйнувань, лише здогадуємося, скільки страшних знахідок чекає 04
Рятувальники розбирають завали в Бородянці: Дивлячись на масштаби руйнувань, лише здогадуємося, скільки страшних знахідок чекає 05
Рятувальники розбирають завали в Бородянці: Дивлячись на масштаби руйнувань, лише здогадуємося, скільки страшних знахідок чекає 06
Рятувальники розбирають завали в Бородянці: Дивлячись на масштаби руйнувань, лише здогадуємося, скільки страшних знахідок чекає 07

Автор: 

обстріл (28449) смерть (6750) ДСНС (5105) Бородянка (82)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пока пленные кацапы тушёнку лопают...
показати весь коментар
06.04.2022 17:28 Відповісти
Надо бы их позвать разбирать завалы.
показати весь коментар
06.04.2022 17:41 Відповісти
с мамками и без рукавиц...
показати весь коментар
06.04.2022 17:43 Відповісти
https://www.facebook.com/tina.vardinoyannis.9?comment_id=Y29tbWVudDozMTc2NTU0NzQ5MjgzNTI2XzMxNzY1NzE5OTI2MTUxMzU%3D

Эта тварь сейчас в Монако!
Работает в фундации принца Альберта...
Непонятно почему до сих пор она не в Раше?
показати весь коментар
06.04.2022 17:38 Відповісти
 
 