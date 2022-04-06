Рятувальники розбирають завали в Бородянці: Дивлячись на масштаби руйнувань, лише здогадуємося, скільки страшних знахідок чекає. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні рятувальники почали розбирати завали на вулиці Центральній у Бородянці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Бородянка... Ще один куточок Київщини, який нелюди "прославили" на увесь світ своїми звірствами. Сьогодні саме у Бородянці наші рятувальники почали розбирати завали на вулиці Центральній. Дивлячись на масштаби руйнувань, ми можемо лише здогадуватись про те, скільки страшних знахідок чекає на нас. Навіть після побаченого у Бучі чи Гостомелі не можна бути готовим спокійно сприймати страшну смерть кожної невинної душі. Але ми не орки, ми не можемо нікого залишити просто неба, тому обов'язково знайдемо усіх, щоб рідні могли належним чином проститися із жертвами російських нелюдів", - йдеться у повідомленні.

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