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Трупи цивільних громадян вбитих російськими окупантами у Ворзелі. ФОТОрепортаж (18+)

Журналіст Денис Казанський опублікував фотографії чергових звірств російських окупантів - розстріляних людей у місті Ворзель під Києвом. Увага перегляд фото не рекомендований дітям до 18 років та особам з нестійкою психікою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері. 

"Ворзель. Під Києвом. Цей мирний народ був убитий російськими солдатами. Деякі трупи спалили".

Також читайте: Страчені рашистами мешканці Бучі на вулиці Франка. ВIДЕО (18+)

Трупи цивільних громадян вбитих російськими окупантами у Ворзелі 01
Трупи цивільних громадян вбитих російськими окупантами у Ворзелі 02
Трупи цивільних громадян вбитих російськими окупантами у Ворзелі 03
Трупи цивільних громадян вбитих російськими окупантами у Ворзелі 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Ворзелі росіяни розстріляли відомого фізика Василя Кладька

Автор: 

Казанський Денис (308) воєнні злочини (1860) Ворзель (18)


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Топ коментарі
+68
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06.04.2022 19:55
+54
В Бучі за час окупації німцями загинуло 8 мешканців.
Кацапи вбили не менше тисячі. Не просто вбили, а мордували. Знищили місто.
В Маріуполі за часів окупації німцями не було зруйновано жодного будинку. Жодний мешканець не загинув.
Що там зараз складно навіть писати.
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06.04.2022 19:59
+43
русский значит - фашист, оккупант, убийца, насильник и мародер. Других значений слова "русский" нет.
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06.04.2022 19:56
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Російський олігарх в обхід санкцій скуповує ЗМІ у Європі, - США.

Міністерство юстиції США повідомило, що російський олігарх Констянтин Малофєєв порушував санкції, які були введені внаслідок нападу Росії на Україну. Зокрема, він за сприяння спільників намагався придбати ЗМІ по всій Європі.
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06.04.2022 19:54 Відповісти
хай купує ,потім знов все забрати
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06.04.2022 20:59 Відповісти
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06.04.2022 19:55 Відповісти
десь так...
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06.04.2022 20:00 Відповісти
Термин "Поколение Z" поменял свой смысл.
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06.04.2022 20:23 Відповісти
Всі кацапські вбивці які прийшли вбивати та вбивають в Україні-повинні бути покарані...
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06.04.2022 19:55 Відповісти
русский значит - фашист, оккупант, убийца, насильник и мародер. Других значений слова "русский" нет.
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06.04.2022 19:56 Відповісти
+100500
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06.04.2022 20:55 Відповісти
Не демонизируйте фашистов!
Руzzкий, значит кацап! Не пойму, почему про зверства кацапа во 2 мировую молчат? А ведь требовали с Гитлером и сралина судить...
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06.04.2022 21:06 Відповісти
Макс, это рашизм.
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06.04.2022 23:37 Відповісти
конкретно це - робота гулагівського поголів'я, нащадків зеків та вертухаїв
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07.04.2022 10:17 Відповісти
В Бучі за час окупації німцями загинуло 8 мешканців.
Кацапи вбили не менше тисячі. Не просто вбили, а мордували. Знищили місто.
В Маріуполі за часів окупації німцями не було зруйновано жодного будинку. Жодний мешканець не загинув.
Що там зараз складно навіть писати.
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06.04.2022 19:59 Відповісти
жертви на окупованих територіях в 41-44 роках на 90% були спровоковані совком, або здійснені совком...німці вбивали на полі бою, тільки не в хатах і не на вулицях, або карали за злочини комуністів, комуністи свідомо робили злочини. розуміючи, що відповідати буде мирний люд.
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06.04.2022 21:02 Відповісти
Кров українців на руках путіна. Так. Але відповідальність з ним розділить кожен, хто блокував виділення грошей на армію, висміював попередження про війну, веде сьогодні зрадницькі переговори з ворогом, тішився "шашличками на майскіє" та, взагалі, в 2019-му відкрив двері цій війні. Нема єднання із зрадницькою владою, єднаємося лише навколо героїчних ЗСУ!

https://t.me/Chornovil_official/4625 Тарас Чорновіл
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06.04.2022 20:01 Відповісти
Це дуже прикро , але всі чоловіки, які були вбиті краще зі зброєю в руках в тер, обороні .
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06.04.2022 20:07 Відповісти
Тупой, все не могут воевать ,сам то из окопа возле Мюнхена на соцпайке строчишь ритмично...
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06.04.2022 20:55 Відповісти
Гарик, ти не тупий ,ти довбойоб, ніхто нікого не звинувачивав це поперше, а подруге я більше для перемоги роблю чим ти, коли гроші перераховую.А за віком ти мені в сини якщо не в онуки годний.
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06.04.2022 21:14 Відповісти
серрожа, а жінки діти?
Позбудься зайвої хромосоми, якщо не в змозі - вішайся... Раджу тобі, як "брату"...
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06.04.2022 21:27 Відповісти
Ти бикуватий сашко і насправді як той цап наплутав все докучі .
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06.04.2022 21:42 Відповісти
Не пройшло й року!

Але... Ну хоть щось від цього кварталу позитивне, хоч і через місяць війни...
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06.04.2022 20:30 Відповісти
Пікалов - мабуть, чи не єдиний там, який може вважатися нормальним. Пригадайте його кнфлікт з Зе навесні 2019-го
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06.04.2022 20:34 Відповісти
А що чутно про ще одного "кварталівця", який у березні 2019-го хтів розповісти правду про ЗЕ? Манжосов здається (чи якось так). З тих пір про нього ані слуху, вні духу... Сподіваюсь живий ще...
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06.04.2022 21:15 Відповісти
А Владимир Александрович, скрывался от мобилизации и "какая разница?", патри.., ладно лучше промочу...
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06.04.2022 21:40 Відповісти
от як показати самому собі, коли ти перелякане недоумковате чмо?
коли тебе кошмарять на кожному кроці?
треба вбити діда, жінку, дитину.
мужика? треба вбивати з далека, бо близько, страшно підпускати.
відбире ствол, надає по свинорилу.
ось воно, нутро "воїна" рф.
слабоумного, нікчемного, а тому жорстокого.
до речі, це характеристика і ***** теж
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06.04.2022 20:26 Відповісти
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06.04.2022 20:32 Відповісти
тому що, кацапсько-рашистський нацизм проріс в макітри і в серця тих малохольних тварин, денацифікувати їх можна... тільки методом знищення.
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06.04.2022 20:57 Відповісти
не совсем - были и немки которых привозили в Освенцим воочию посмотреть, они говорили что-что а Голливуд в Америке хорош, там реалистично кости и черепа сделали...
Нацизм - это явление не немецкое, при "правильном" подходе можно любой народ превратить в нацистов если сам народ не будет противостоять этой чуме. Рабское племя кацапов оказалось идеальной почвой для рассады нацизма
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06.04.2022 21:43 Відповісти
+
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06.04.2022 23:35 Відповісти
Кацапы должны здохнуть
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06.04.2022 20:59 Відповісти
Работа над этим идёт и будет продолжаться

https://t.me/*********/14106
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07.04.2022 08:01 Відповісти
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06.04.2022 21:04 Відповісти
Царство Небесне...
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06.04.2022 22:09 Відповісти
жаль только, что, делая святое дело, дали повод пропа..ндонам
нельзя было такому уйти в инфопространство сейчас

https://t.me/*********/14106
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06.04.2022 22:14 Відповісти
там не видно ,що вони з білим прапором пішли здаватися,та взагалі після того що рашисти робили з мирними українцями вважати їх за людей важко..
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06.04.2022 23:57 Відповісти
это всё понятно, но речь не об орках, они получили то, за чем пришли и ещё получат.
Речь о Западе, а он, Запад, к таким вещам плохо относится. Поставки оружия и тд.
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07.04.2022 07:59 Відповісти
Ви у США бачили як з терористами там поводяться?Я вже не кажу за військових,там коп вас застрелити може якщо без дозволу з машини вистрибнете чи ще щось таке..
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07.04.2022 09:58 Відповісти
 
 