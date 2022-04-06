Трупи цивільних громадян вбитих російськими окупантами у Ворзелі. ФОТОрепортаж (18+)

Журналіст Денис Казанський опублікував фотографії чергових звірств російських окупантів - розстріляних людей у місті Ворзель під Києвом. Увага перегляд фото не рекомендований дітям до 18 років та особам з нестійкою психікою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Ворзель. Під Києвом. Цей мирний народ був убитий російськими солдатами. Деякі трупи спалили".

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