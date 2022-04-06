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Трупи цивільних громадян вбитих російськими окупантами у Ворзелі. ФОТОрепортаж (18+)
Журналіст Денис Казанський опублікував фотографії чергових звірств російських окупантів - розстріляних людей у місті Ворзель під Києвом. Увага перегляд фото не рекомендований дітям до 18 років та особам з нестійкою психікою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
"Ворзель. Під Києвом. Цей мирний народ був убитий російськими солдатами. Деякі трупи спалили".
Топ коментарі
+68 Перехватчик
показати весь коментар06.04.2022 19:55
+54 Ksenia VB
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+43 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар06.04.2022 19:56
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Міністерство юстиції США повідомило, що російський олігарх Констянтин Малофєєв порушував санкції, які були введені внаслідок нападу Росії на Україну. Зокрема, він за сприяння спільників намагався придбати ЗМІ по всій Європі.
Руzzкий, значит кацап! Не пойму, почему про зверства кацапа во 2 мировую молчат? А ведь требовали с Гитлером и сралина судить...
Кацапи вбили не менше тисячі. Не просто вбили, а мордували. Знищили місто.
В Маріуполі за часів окупації німцями не було зруйновано жодного будинку. Жодний мешканець не загинув.
Що там зараз складно навіть писати.
https://t.me/Chornovil_official/4625 Тарас Чорновіл
Позбудься зайвої хромосоми, якщо не в змозі - вішайся... Раджу тобі, як "брату"...
Але... Ну хоть щось від цього кварталу позитивне, хоч і через місяць війни...
коли тебе кошмарять на кожному кроці?
треба вбити діда, жінку, дитину.
мужика? треба вбивати з далека, бо близько, страшно підпускати.
відбире ствол, надає по свинорилу.
ось воно, нутро "воїна" рф.
слабоумного, нікчемного, а тому жорстокого.
до речі, це характеристика і ***** теж
Нацизм - это явление не немецкое, при "правильном" подходе можно любой народ превратить в нацистов если сам народ не будет противостоять этой чуме. Рабское племя кацапов оказалось идеальной почвой для рассады нацизма
https://t.me/*********/14106
нельзя было такому уйти в инфопространство сейчас
https://t.me/*********/14106
Речь о Западе, а он, Запад, к таким вещам плохо относится. Поставки оружия и тд.