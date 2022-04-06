Українські десантники знищили підрозділ РЕБ окупантів, який охоронявся спецназом. ФОТОрепортаж
Цими днями, воїни 81-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищили підрозділ радіоелектронної боротьби ЗС Російської Федерації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Зазначається, що охорону підрозділу РЕБ здійснювали військовослужбовці однієї з бригад спеціального призначення Головного Управління генерального штабу ЗС РФ.
Топ коментарі
+137 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар06.04.2022 20:10
+82 Robert Bodnar
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+46 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар06.04.2022 20:10
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💩
Гордість всупереч дурному базіканню та підлості зевлади.
В общей рамке вдоль стены
фотки и картинки.
Папка мне привез с войны
детские ботинки.
Мамке он с войны привез
новые сережки -
там следы чужих волос,
грязные немножко.
А ещё велосипед
папкин мне отдали -
у него ноги-то нет,
нечем жать педали.
Я хочу в военкомат -
воевать как папка.
Пусть дадут мне автомат,
сапоги и шапку.
Разных стран в Европе всей
завоюю много.
Папке привезу трофей -
новенькую ногу.
"они отдали свои жизни ,чтоб мир наступил им на горло...ахахаха....
Доповідає ГШрф
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Кацапы там пишут что один там был со связанными руками и его убили после взятия в плен.
Врут твари, ведь это они сами друг друга связали и расстреляли. Разве нет ?
руки тоже желательно держать сверху.
ну и вообще, если оторвали украинского крестьянина от пахоты и посевной, то уж не стоит надеяться на его снисхождение
Или это просто совпаденiе?