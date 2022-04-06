Українські десантники знищили підрозділ РЕБ окупантів, який охоронявся спецназом. ФОТОрепортаж

Цими днями, воїни 81-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищили підрозділ радіоелектронної боротьби ЗС Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Зазначається, що охорону підрозділу РЕБ здійснювали військовослужбовці однієї з бригад спеціального призначення Головного Управління генерального штабу ЗС РФ.







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