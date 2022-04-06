УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12081 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна
49 126 65

Українські десантники знищили підрозділ РЕБ окупантів, який охоронявся спецназом. ФОТОрепортаж

Цими днями, воїни 81-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищили підрозділ радіоелектронної боротьби ЗС Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Українські десантники знищили підрозділ РЕБ окупантів, який охоронявся спецназом 01

Зазначається,  що охорону підрозділу РЕБ здійснювали військовослужбовці однієї з бригад спеціального призначення Головного Управління генерального штабу ЗС РФ.

Українські десантники знищили підрозділ РЕБ окупантів, який охоронявся спецназом 02
Українські десантники знищили підрозділ РЕБ окупантів, який охоронявся спецназом 03
Українські десантники знищили підрозділ РЕБ окупантів, який охоронявся спецназом 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український десантник із ПЗРК збив уже два російські Су-34. ВIДЕО

Українські десантники знищили підрозділ РЕБ окупантів, який охоронявся спецназом 05
Українські десантники знищили підрозділ РЕБ окупантів, який охоронявся спецназом 06
Українські десантники знищили підрозділ РЕБ окупантів, який охоронявся спецназом 07
Українські десантники знищили підрозділ РЕБ окупантів, який охоронявся спецназом 08

Дивіться: Десантники знищили групу російських диверсантів, які пересувались на цивільних авто. ФОТОрепортаж

Автор: 

81 окрема аеромобільна бригада (68) Десантно-штурмові війська (220)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+137
нема на согоднішній день нічого кращого,чим такі картинки
показати весь коментар
06.04.2022 20:10
+82
офицерский батончик?? **** вони повністю їбанати
показати весь коментар
06.04.2022 20:09
+46
ДШВ України-респект.Не зупиняйтесь...
показати весь коментар
06.04.2022 20:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
офицерский батончик?? **** вони повністю їбанати
показати весь коментар
06.04.2022 20:09 Відповісти
кончені
показати весь коментар
06.04.2022 20:15 Відповісти
Ещё не много сволочей определили на концерерт к кабыздоху❗💥
показати весь коментар
06.04.2022 20:15 Відповісти
а от ствол.......
хочу собі такий......
показати весь коментар
06.04.2022 20:16 Відповісти
до тогож з колорадом
показати весь коментар
06.04.2022 20:16 Відповісти
Пачєму не камандірскій?
показати весь коментар
06.04.2022 20:30 Відповісти
У каждого кацапского офицера должен быть запасной батончик - он же в Украину приехал воевать с украинцами.
показати весь коментар
07.04.2022 15:16 Відповісти
пятізвьоздочний - мать з коньяком?
показати весь коментар
13.04.2022 23:20 Відповісти
нема на согоднішній день нічого кращого,чим такі картинки
показати весь коментар
06.04.2022 20:10 Відповісти
Красивое
показати весь коментар
06.04.2022 20:16 Відповісти
"Говядина тушеная. Екстра"....
показати весь коментар
06.04.2022 20:17 Відповісти
А "мясо рублєноє" це як? А кого той спєцназ хотів з РПГ-7 підбити?
показати весь коментар
06.04.2022 21:03 Відповісти
Хлопці були лихі .Навіть "язика" не взяли.
показати весь коментар
06.04.2022 20:19 Відповісти
дебил , подох за что ??? за то чтобы трусливое ***** руководило пока не сдохнет , дебил
показати весь коментар
06.04.2022 20:22 Відповісти
За сподівання пограбувати і погвалтувати, а не за ***** якесь. Все просто - не пробуйте пояснити звірину натуру якимось ідеями.
показати весь коментар
06.04.2022 20:39 Відповісти
Добре це він замаскувався з листочком на автоматі - прямо як живий
показати весь коментар
06.04.2022 20:29 Відповісти
Мясо рубленое...
показати весь коментар
06.04.2022 20:34 Відповісти
дохлий, закровавлений кацап, це симфонія миру в Україні і на всій планеті. це пропуск в рай для "музикантів".
показати весь коментар
06.04.2022 20:44 Відповісти
Вот и застыли сопли в носу.
Так и не съел свою колбасу...
показати весь коментар
06.04.2022 21:30 Відповісти
Ружбайка нехилая, но не помогла уроду
показати весь коментар
07.04.2022 00:15 Відповісти
ДШВ України-респект.Не зупиняйтесь...
показати весь коментар
06.04.2022 20:10 Відповісти
...мясо рубеноє не только в банкє-ето єщьо и дохлая кацапская валяющаяся свінья...
показати весь коментар
06.04.2022 20:17 Відповісти
Респект професіоналам!
показати весь коментар
06.04.2022 20:12 Відповісти
Нашли и ректальную свечу "офицерский"
показати весь коментар
06.04.2022 20:12 Відповісти
Всё НОРМ ,кацапов ********** ВСЕХ !
показати весь коментар
06.04.2022 20:12 Відповісти
У Бєлгородській області (Російська Федерація) на кордоні з Україною почали рити окопи. Місцева влада заявила, що має намір "перестрахуватися".
показати весь коментар
06.04.2022 20:12 Відповісти
Нехай за бєлгородом риють. 100 кілометрова зона вглиб рашки навколо кордону України повинна бути недоторканою для будь-якого пересування козломордих.
показати весь коментар
06.04.2022 20:21 Відповісти
елітні війська та спецназ рф має в екіпіруванні китайські шльопанці))
показати весь коментар
06.04.2022 20:16 Відповісти
Одні квасоля з горохом в пайках - спец-пердьожні війська просто якісь

показати весь коментар
06.04.2022 20:19 Відповісти
🤮🤮🤮
показати весь коментар
06.04.2022 20:26 Відповісти
засерско-пержантський склад великого рейхсмахту
показати весь коментар
06.04.2022 20:28 Відповісти
Зато всегда газом обеспечены - можно тот же горох разогреть!
Круговорот гороха в природе.
💩
показати весь коментар
07.04.2022 15:18 Відповісти
👍
показати весь коментар
06.04.2022 20:20 Відповісти
Гордість своєю Країною, Збройними силами, Людьми!!!
Гордість всупереч дурному базіканню та підлості зевлади.
показати весь коментар
06.04.2022 20:20 Відповісти
показати весь коментар
06.04.2022 20:22 Відповісти
Детское
В общей рамке вдоль стены
фотки и картинки.
Папка мне привез с войны
детские ботинки.
Мамке он с войны привез
новые сережки -
там следы чужих волос,
грязные немножко.
А ещё велосипед
папкин мне отдали -
у него ноги-то нет,
нечем жать педали.
Я хочу в военкомат -
воевать как папка.
Пусть дадут мне автомат,
сапоги и шапку.
Разных стран в Европе всей
завоюю много.
Папке привезу трофей -
новенькую ногу.
показати весь коментар
06.04.2022 20:24 Відповісти
показати весь коментар
06.04.2022 20:23 Відповісти
яка честь у цих ублюдків,здохнути в один день з жиріком.
"они отдали свои жизни ,чтоб мир наступил им на горло...ахахаха....
показати весь коментар
06.04.2022 20:24 Відповісти
З розповідей місцевих каців в Карелії суомі мстили совітам, беручи безшумно на ножі невеликі приордонні застави і в.частини. Нікого винного не знаходили потім в.прокуратура
показати весь коментар
06.04.2022 20:26 Відповісти
Ачо у коцабе за ружжо такое?
показати весь коментар
06.04.2022 20:26 Відповісти
ак 100
показати весь коментар
06.04.2022 22:15 Відповісти
видно що якась надпотужна вундервафля, бо одразу 2 види ізоленти використано синю та жовту
показати весь коментар
06.04.2022 20:27 Відповісти
Дякую за дохлих кацапів, хлопці!
показати весь коментар
06.04.2022 20:27 Відповісти
Мені здається, шо демілітаризація України повинна виглядати дещо по-іншому, нє ???
показати весь коментар
06.04.2022 20:28 Відповісти
Помиляєшся! Саме так і повинна виглядати «спецоперація» оркі
показати весь коментар
06.04.2022 20:39 Відповісти
Марунові берети нищать їх гребану спецуру. Слава Збройним Силам України, українцям патоіотам. Все буде Україна.
показати весь коментар
06.04.2022 20:28 Відповісти
Не, ето куриный грип, 146%
показати весь коментар
06.04.2022 20:52 Відповісти
В носі колупався і трохи захопився )))
показати весь коментар
06.04.2022 21:30 Відповісти
нормально, так тримати. Любимо і гордимося своїми хлопцями
показати весь коментар
06.04.2022 20:31 Відповісти
Банка з тушонкою дуже символічна...👌
показати весь коментар
06.04.2022 20:35 Відповісти
Приємна новина, народ потребує таких якнайбільше, хлопці залишайтеся живими і відправляйте орків у пекло.
показати весь коментар
06.04.2022 20:38 Відповісти
Свиноматка зрадіє - царь гроші за дохлого сина заплатить
показати весь коментар
06.04.2022 20:43 Відповісти
які гроші

Доповідає ГШрф
"ваш син...бєзвесті пропавший і перейшовший на сторону України прєдатель, з вас 1 міліон до кінця неділі"
показати весь коментар
06.04.2022 20:55 Відповісти
Поназывали: ГУР, спецназ... Чмырьё кацапское *********.
показати весь коментар
06.04.2022 21:24 Відповісти
показати весь коментар
06.04.2022 21:27 Відповісти
тут ещё подвезли.

https://t.me/*********/14106
показати весь коментар
06.04.2022 22:22 Відповісти
Красивое.
Кацапы там пишут что один там был со связанными руками и его убили после взятия в плен.
Врут твари, ведь это они сами друг друга связали и расстреляли. Разве нет ?
показати весь коментар
07.04.2022 10:16 Відповісти
Все - завязываю хропеть по ночам!
показати весь коментар
07.04.2022 15:23 Відповісти
также не стоит накрываться с головой одеялом, чтобы было видно лицо.
руки тоже желательно держать сверху.
ну и вообще, если оторвали украинского крестьянина от пахоты и посевной, то уж не стоит надеяться на его снисхождение
показати весь коментар
07.04.2022 20:05 Відповісти
Денацификация русни.
показати весь коментар
06.04.2022 22:59 Відповісти
В Первый ряд на концерт Кобзона можно с полным основанием определить всю команду останкинской выгребной ямы. Без суда и следствия. Весь массив улик, особенно за последнее десятилетие, преступной деятельности этих сортирных опарышей зафиксирован на электронных носителях. Все ученики Доктора Геббельса, о котором с теплотой и восхищением отозвался главный кремлевский параноик трупоед, на встрече с руководителями еврейской общины в Мокселе, должны быть исполнены без приговора.
показати весь коментар
07.04.2022 08:21 Відповісти
шоколадные батончики с офицерским говном повеселили. Стандарт, да.
показати весь коментар
07.04.2022 10:14 Відповісти
Зачем нашивка с флагом Турции?
Или это просто совпаденiе?
показати весь коментар
07.04.2022 14:46 Відповісти
 
 