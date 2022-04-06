Багаторічний соратник Медведчука Погребинський виїхав з України та прямує до Німеччини, - ЗМІ
Багаторічний соратник і однодумець Віктора Медведчука - Михайло Погребинський, покинув Україну і прямує до Німеччини, ймовірно, до Гамбурга.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це ZN.UA повідомило власне джерело.
Погребинський, у якого 26 березня Служба безпеки України проводила обшук, і який був затриманий у рамках заходів, що проводилися, 4 квітня був виявлений у Будапешті, де він заселився в готель.
На даний момент, 6 квітня, Погребинський залишив готель і прямує до аеропорту Будапешта.
За словами людей, які перебували поруч із Погребинським і чули його розмову із сестрою, соратник Медведчука прямує до Гамбурга.
Топ коментарі
+83 Ksenia VB
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Зеленскому дизлайк на следующих выборах.
Я не телепат, я не знаю мотивацию его.
Или мотивация может совпадать его с моей
А вот цель нет.
На слова наплевать
Судить буду по делам.
Привёл.руцкий мир в Украину - теперь его послали поддержать руцкий мир в Германии
Я бы на месте немцев выставила его из ЕС,
26 марта 2022 года украинские правоохранительные органы провели обыск в квартире Погребинского в Киевеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%BA_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-9 [9] . Следователи заявили, что возглавляемый Погребинским https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1 Киевский центр политических исследований и конфликтологии на постоянной основе изучал настроения украинского общества, а полученная информация передавалась российскому руководству для планирования политики в отношении Украиныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%BA_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-9 [9] . По словам украинских правоохранителей, «Погребинский готовил и передавал в РФ советы по информационным спецоперациям против Украины»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%BA_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-9 [9] . Также сообщалось, что во время обыска у Погребинского были выявлены результаты опросов, где «якобы 46% украинцев поддерживают президента РФ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD Владимира Путина »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%BA_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-9 [9] . По факту обысков было возбуждено производство по ст. 111 (Государственная измена) и ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Уголовного кодекса Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B8-10 [10] . 27 марта Погребинский был задержан в Киеве украинскими правоохранителямиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11] .
«Называет себя представителем «русской Украины» в Киевеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B8-10 [10»
ЗАЧЕМ ЖЕ ОН В ГЕРМАНИЮ РВАНУЛ ?
Нашим беженцам в Германии - ДОБРОЙ ОХОТЫ.
а саме цікаве деграданти таким будуть дальше вірити й вважати їх ЛОМами
Где такое есть, пятая колонна спокойно ездит во время войны, и все ублюдки едут в ЕС, не один **** не поехал в Бурятию.
Теперь Погребинский. Баканов уже сколько денег срубил по контрабасу и переправе "элитных нелегалов" за время войны за кордон тихушник?
Закон України про воєнний стан не для усих …
Татаров торгує чи, що арештованими за зраду України !!
20$ є 20$……
Президенте Зеленський , де ваш дружбан Баканов ?
https://gordonua.com/news/politics/tatarov-po-prezhnemu-rukovodit-pravoohranitelnoy-sistemoy-ukrainy-i-pomog-sbezhat-medvedchuku-cpk-1603369.html https://gordonua.com/news/politics/tatarov-po-prezhnemu-rukovodit-pravoohranitelnoy-sistemoy-ukrainy-i-pomog-sbezhat-medvedchuku-cpk-1603369.html
***** - враг смертельный, но самый страшный враг Украины - враг внутренний, и он на Банковой.