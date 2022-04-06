УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12081 відвідувач онлайн
Новини Фото
32 771 144

Багаторічний соратник Медведчука Погребинський виїхав з України та прямує до Німеччини, - ЗМІ

Багаторічний соратник і однодумець Віктора Медведчука - Михайло Погребинський, покинув Україну і прямує до Німеччини, ймовірно, до Гамбурга.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ZN.UA повідомило власне джерело.

Погребинський, у якого 26 березня Служба безпеки України проводила обшук, і який був затриманий у рамках заходів, що проводилися, 4 квітня був виявлений у Будапешті, де він заселився в готель.

На даний момент, 6 квітня, Погребинський залишив готель і прямує до аеропорту Будапешта.

За словами людей, які перебували поруч із Погребинським і чули його розмову із сестрою, соратник Медведчука прямує до Гамбурга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник голови Офісу Президента Татаров допоміг втекти з України куму Путіна Медведчуку, - ЦПК

Багаторічний соратник Медведчука Погребинський виїхав з України та прямує до Німеччини, - ЗМІ 01
Багаторічний соратник Медведчука Погребинський виїхав з України та прямує до Німеччини, - ЗМІ 02

Автор: 

Німеччина (7351) Медведчук Віктор (1707) Погребинський (7)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+83
татаров рулить процесом
показати весь коментар
06.04.2022 20:37
+67
Шо ви починається "нагнетать"? Ви шо не знаєте, що в нас національна єдність і владу не можна критикувати? Ви шо порохобот?! ( сарказм)
показати весь коментар
06.04.2022 20:38
+57
Как это, а кто его отпустил ?
показати весь коментар
06.04.2022 20:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ну то німці й спитають у МЗС України якого тоді дідька він досі не за ґратами.
показати весь коментар
06.04.2022 21:21 Відповісти
Чому злочинці живі?
показати весь коментар
06.04.2022 21:16 Відповісти
Блін, і цей любІтЄль руZZкого міра не захотів в мордор їхати))) Вся любов виявилась за гроші, прАстІтутка, одним словом
показати весь коментар
06.04.2022 21:17 Відповісти
Це й не дивно. З дири щурі втікають, скоро і прохфесор переїде у тепліше місце
показати весь коментар
07.04.2022 01:12 Відповісти
Уверена, что без зеленского и ермака здесь не обошлось
показати весь коментар
06.04.2022 21:18 Відповісти
ЧОМУ НІХТО З ПОЛІТИКІВ ,БЛОГЕРІВ,ВІЙСЬКОВИХ НЕ СТАВИТЬ ПИТАНЬ ВЛАДІ,ЧОМУ ЗААРЕШТОВАНИЙ МЕР КУПЯНСЬКА ЗАРАЗ КАЦАПСЬКІ ЕШЕЛОНИ ПРИЙМАЄ,А ПОГРЄБІНСЬКИЙ ЗАРАЗ ПРЯМУЄ В ҐАМБУРГ В ТОЙ ЧАС,ЯК ВБИВАЮТЬ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ,АТОШНИКІВ-ІНВАЛІДІВ,АКТИВІСТІВ І ВОЛОНТЕРІВ??? ЩО,*****,ВІДБУВАЄТЬСЯ ? ДОГОВОРНЯК???УКРАЇНА ЗДАЛАСЯ ВЖЕ??? Я ЧОГОСЬ НЕ ЗНАЮ???
показати весь коментар
06.04.2022 21:21 Відповісти
Читаю я такие новости и понимаю
Зеленскому дизлайк на следующих выборах.
Я не телепат, я не знаю мотивацию его.
Или мотивация может совпадать его с моей
А вот цель нет.
На слова наплевать
Судить буду по делам.
показати весь коментар
06.04.2022 21:22 Відповісти
Про ще вибори ти мрієш, тут держави може не стати за делами
показати весь коментар
07.04.2022 01:15 Відповісти
Нехай шурує. Інтерпол знайде.
показати весь коментар
06.04.2022 21:32 Відповісти
ему что, уже исполнилось 65 лет? Или он отец 3х несовершеннолетних детей? Хотя понял, он же соратник Медведчука, а значит умственно неполноценный
показати весь коментар
06.04.2022 21:32 Відповісти
75
показати весь коментар
06.04.2022 23:19 Відповісти
Поехал получать от немцев 300 евро в месяц плюс жена 300 евро .

Привёл.руцкий мир в Украину - теперь его послали поддержать руцкий мир в Германии
Я бы на месте немцев выставила его из ЕС,
показати весь коментар
06.04.2022 21:35 Відповісти
Читаем Вики ‼️‼️‼️
26 марта 2022 года украинские правоохранительные органы провели обыск в квартире Погребинского в Киевеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%BA_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-9 [9] . Следователи заявили, что возглавляемый Погребинским https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1 Киевский центр политических исследований и конфликтологии на постоянной основе изучал настроения украинского общества, а полученная информация передавалась российскому руководству для планирования политики в отношении Украиныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%BA_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-9 [9] . По словам украинских правоохранителей, «Погребинский готовил и передавал в РФ советы по информационным спецоперациям против Украины»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%BA_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-9 [9] . Также сообщалось, что во время обыска у Погребинского были выявлены результаты опросов, где «якобы 46% украинцев поддерживают президента РФ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD Владимира Путина »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%BA_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-9 [9] . По факту обысков было возбуждено производство по ст. 111 (Государственная измена) и ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Уголовного кодекса Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B8-10 [10] . 27 марта Погребинский был задержан в Киеве украинскими правоохранителямиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11] .
показати весь коментар
06.04.2022 21:38 Відповісти
Нічого собі зелене правосуддя! Так швидко досудове слідство провели і суд виправдав.. та ще й без апеляцій, касацій.. щось тут не сходиться
показати весь коментар
07.04.2022 01:20 Відповісти
І оце уйобисько з сивим, брудним, нєчьосаним волоссям, яке несе якусь хєрню від кума ***** , взагалі комусь цікаве?! Та його навідь расєйській карабель з собою ***** не візьме!)))
показати весь коментар
06.04.2022 21:39 Відповісти
Гнидота! Знайте без строка давнини!
показати весь коментар
06.04.2022 21:39 Відповісти
Знайти
показати весь коментар
06.04.2022 22:39 Відповісти
Семенченко за гратами а ця шваль відпустили. Судді і прокурори це ваш вирок.
показати весь коментар
06.04.2022 23:59 Відповісти
Військові кажуть Грішин їх підставив, багато людей загинуло.
показати весь коментар
07.04.2022 01:26 Відповісти
Путлєр з двох сторін взяв у кільце
показати весь коментар
07.04.2022 01:23 Відповісти
Читаем Вики
«Называет себя представителем «русской Украины» в Киевеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B8-10 [10»

ЗАЧЕМ ЖЕ ОН В ГЕРМАНИЮ РВАНУЛ ?
показати весь коментар
06.04.2022 21:41 Відповісти
зачем зачем ,,на ловца и зверь бежит !
показати весь коментар
06.04.2022 23:34 Відповісти
ЗЕдолбни, скажити, это предательство или эта другое?
Нашим беженцам в Германии - ДОБРОЙ ОХОТЫ.
показати весь коментар
06.04.2022 21:48 Відповісти
Боже, какое бл*ство в стране происходит....
показати весь коментар
06.04.2022 22:00 Відповісти
*******...а чО в гейропу....го на парашу...тобто на росію....чого пертись туди...давай в руцікій мір...

а саме цікаве деграданти таким будуть дальше вірити й вважати їх ЛОМами
показати весь коментар
06.04.2022 22:06 Відповісти
После победы вернётся в Киев и ему ничего не будет)))
показати весь коментар
06.04.2022 22:11 Відповісти
Доброе-дурное-полуватное лицо чиновников государства.
Где такое есть, пятая колонна спокойно ездит во время войны, и все ублюдки едут в ЕС, не один **** не поехал в Бурятию.
показати весь коментар
06.04.2022 22:18 Відповісти
показати весь коментар
06.04.2022 22:22 Відповісти
**** продажная и ссыкливая. *****
показати весь коментар
06.04.2022 22:34 Відповісти
Не підар, а підарок.
показати весь коментар
06.04.2022 22:41 Відповісти
Странно, почему адепты русского мира у нас в Украине спокойно убегают? Через Офис Президента с помощью ****** Татарова и контрабандистов сбежали враги Украины - Медведчук и Портнов.
Теперь Погребинский. Баканов уже сколько денег срубил по контрабасу и переправе "элитных нелегалов" за время войны за кордон тихушник?
показати весь коментар
06.04.2022 22:42 Відповісти
Погребіть його там живцем у Німеччині.
показати весь коментар
06.04.2022 22:50 Відповісти
в Гамбург это понятно, но, почему не в РАШУ, и я сам и отвечу, да потому что ,он неотработал рашистские деньги, за которые ****** по всем телеканалам как ему плохо в Украине, и как хорошо в раше!Гриб ******!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
06.04.2022 23:02 Відповісти
А как насчет ма- аленькой аварии по дороге. Тихесенько- тихесенько?
показати весь коментар
06.04.2022 23:12 Відповісти
Що взагалі відбувається? Я розумію, що спецслужби зайняті, але ж зрадників і кротів треба ловити зараз, щоб вони не допомагали ворогу. Ми маємо перемогти в цій жахливій війні, ворог має поквитатися за зруйноване життя мільйонів українців, за зґвалтованих дітей, за невинно вбитих. Ми не зможемо перемогти ворога поки в тилу зрадники і кроти.
показати весь коментар
06.04.2022 23:20 Відповісти
Усе мабуть, як і Цемахом, мертвечуком та портновими…
Закон України про воєнний стан не для усих …
Татаров торгує чи, що арештованими за зраду України !!
20$ є 20$……
показати весь коментар
06.04.2022 23:24 Відповісти
Це просто зебіли тренуються...
показати весь коментар
07.04.2022 00:33 Відповісти
Де СБУ ?

Президенте Зеленський , де ваш дружбан Баканов ?
показати весь коментар
07.04.2022 00:38 Відповісти
Татаров по-прежнему руководит правоохранительной системой Украины и помог сбежать Медведчуку - ЦПК

 https://gordonua.com/news/politics/tatarov-po-prezhnemu-rukovodit-pravoohranitelnoy-sistemoy-ukrainy-i-pomog-sbezhat-medvedchuku-cpk-1603369.html https://gordonua.com/news/politics/tatarov-po-prezhnemu-rukovodit-pravoohranitelnoy-sistemoy-ukrainy-i-pomog-sbezhat-medvedchuku-cpk-1603369.html


***** - враг смертельный, но самый страшный враг Украины - враг внутренний, и он на Банковой.
показати весь коментар
07.04.2022 04:34 Відповісти
Это ж надо - всей мерзоте, что помогала развязывать путину войну изнутри Украины, дали возможность безнаказанно сбежать!
показати весь коментар
07.04.2022 05:56 Відповісти
Чому ці тварини вільно пересуваються, їздять куди заманеться, чому ще живі?
показати весь коментар
07.04.2022 11:26 Відповісти
гнида. а чому не на сранi-рязанi ???
показати весь коментар
07.04.2022 20:46 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 