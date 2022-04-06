Багаторічний соратник Медведчука Погребинський виїхав з України та прямує до Німеччини, - ЗМІ

Багаторічний соратник і однодумець Віктора Медведчука - Михайло Погребинський, покинув Україну і прямує до Німеччини, ймовірно, до Гамбурга.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ZN.UA повідомило власне джерело.

Погребинський, у якого 26 березня Служба безпеки України проводила обшук, і який був затриманий у рамках заходів, що проводилися, 4 квітня був виявлений у Будапешті, де він заселився в готель.

На даний момент, 6 квітня, Погребинський залишив готель і прямує до аеропорту Будапешта.

За словами людей, які перебували поруч із Погребинським і чули його розмову із сестрою, соратник Медведчука прямує до Гамбурга.

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