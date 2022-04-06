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Група ССО навела артилерію, внаслідок чого було знищено ворожий Бук. ФОТОрепортаж
Командування Сил Спеціальних Операцій оприлюднило інформацію про операцію щодо знищення російського Буку.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у фейсбуці Командування ССО.
У повідомленні зазначається: "Групи ССО України полюють на особливого звіра - ППО ворога. В одному з операційних районів група Сил спеціальних операцій ЗС України провела пошук та виявила ЗРК "Бук".
Після чого оператори навели вогонь артилерії на техніку окупанта. А згодом приступили до зачистки місцевості.
Під час неї, наші воїни пересвідчилися у результативності своєї роботи, знайшовши залишки знищеного "звіра" пускової-заряджаючої установки ЗРК "Бук".Працюємо!"
Топ коментарі
+52 Ksenia VB
показати весь коментар06.04.2022 21:36
+31 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар06.04.2022 21:37
+25 Павло Мокрицький #462688
показати весь коментар06.04.2022 21:34
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Наснаги вам і перемоги !
(слава ВСУ и ССО!)
Бойцам ССО спасибо: увидели - уничтожили (скорее всего, эта ПЗУ ехала за новыми ракетами)
Це ТЗМ - транспортно-зарядна. Імовірно кинули оскільки ані ракет, ані пункту керування, ані пускової нема