Група ССО навела артилерію, внаслідок чого було знищено ворожий Бук. ФОТОрепортаж

Командування Сил Спеціальних Операцій оприлюднило інформацію про операцію щодо знищення російського Буку.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у фейсбуці Командування ССО.

У повідомленні зазначається: "Групи ССО України полюють на особливого звіра - ППО ворога. В одному з операційних районів група Сил спеціальних операцій ЗС України провела пошук та виявила ЗРК "Бук".

Після чого оператори навели вогонь артилерії на техніку окупанта. А згодом приступили до зачистки місцевості.

Під час неї, наші воїни пересвідчилися у результативності своєї роботи, знайшовши залишки знищеного "звіра" пускової-заряджаючої установки ЗРК "Бук".Працюємо!"

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