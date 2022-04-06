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Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
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Група ССО навела артилерію, внаслідок чого було знищено ворожий Бук. ФОТОрепортаж

Командування Сил Спеціальних Операцій оприлюднило інформацію про операцію щодо знищення російського Буку.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у фейсбуці Командування ССО.

У повідомленні зазначається: "Групи ССО України полюють на особливого звіра - ППО ворога. В одному з операційних районів група Сил спеціальних операцій ЗС України провела пошук та виявила ЗРК "Бук".

Після чого оператори навели вогонь артилерії на техніку окупанта. А згодом приступили до зачистки місцевості.

Під час неї, наші воїни пересвідчилися у результативності своєї роботи, знайшовши залишки знищеного "звіра" пускової-заряджаючої установки ЗРК "Бук".Працюємо!"

Також читайте: "Вдячні рашистам за подарунки", - ССО продемонстрували повністю цілий трофейний БУК з боєприпасами. ФОТОрепортаж

Група ССО навела артилерію, внаслідок чого було знищено ворожий Бук 01
Група ССО навела артилерію, внаслідок чого було знищено ворожий Бук 02
Група ССО навела артилерію, внаслідок чого було знищено ворожий Бук 03

Автор: 

Бук (129) ССО (519)


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Топ коментарі
+52
Хлопці продовжують радувати.
Наснаги вам і перемоги !
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06.04.2022 21:36
+31
был бук...остался пук
(слава ВСУ и ССО!)
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06.04.2022 21:37
+25
Бук! І активний захист "анало говнєт" нє памог 🤭
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06.04.2022 21:34
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Бук! І активний захист "анало говнєт" нє памог 🤭
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06.04.2022 21:34 Відповісти
Та й добре.
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06.04.2022 21:36 Відповісти
Хлопці продовжують радувати.
Наснаги вам і перемоги !
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06.04.2022 21:36 Відповісти
был бук...остался пук
(слава ВСУ и ССО!)
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06.04.2022 21:37 Відповісти
Горілий метал за ніч покривається іржею від роси. Всі фарби/захисти поверхні вигоряють
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06.04.2022 21:40 Відповісти
Много видел сожженной техники? В смысле, не по телевизору?
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06.04.2022 21:44 Відповісти
ааааа мурза если що то Воронеж https://twitter.com/i/status/1511760180723302400 https://twitter.com/i/status/1511760180723302400
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06.04.2022 21:49 Відповісти
Шось анало говнетное с непредсказуемой траекторией на Воронеж упало....💀
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06.04.2022 21:55 Відповісти
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06.04.2022 21:40 Відповісти
КРАСАВЦЫ ! Молодцы !Слава ЗСУ!
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06.04.2022 22:51 Відповісти
А це сама установка бук чи заряджувальна машина? По фото не зрозуміло.
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06.04.2022 21:42 Відповісти
Схоже на такий.

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06.04.2022 21:50 Відповісти
це 9А39М1 воно може пускати але не може бачити ціль. наведення або з 9А310 (той що збив МН17 має радар и 4 ракети ) або з 9С18М1 ( станція виявлення цілі має більш потужний радар але немає ракет )
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06.04.2022 22:05 Відповісти
Схоже на ТЗМку
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06.04.2022 22:09 Відповісти
Удачной охоты всем нашим воинам!
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06.04.2022 21:42 Відповісти
пускової-заряджаючої установки ЗРК "Бук", такі існують? знаю або заряджальні, як на фото. або пускові, з 4 ракетами(окремі локатори не берем до уваги)... це напевне щось нове?
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06.04.2022 21:44 Відповісти
В Буковской батарее 1 СОУ (самоходная огневая установка, такая, что сбила Боинг) и 3 ПЗУ (что на фото). Все они пускают ракеты, но управляются ракеты только с СОУ. Конечно, эти попроще, но тоже довольно дорогие.
Бойцам ССО спасибо: увидели - уничтожили (скорее всего, эта ПЗУ ехала за новыми ракетами)
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06.04.2022 21:58 Відповісти
Ну але це не пускова, з радаром і пунктом керування
Це ТЗМ - транспортно-зарядна. Імовірно кинули оскільки ані ракет, ані пункту керування, ані пускової нема
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06.04.2022 21:45 Відповісти
Как много из Украины приятных новостей про Россию! -- уже второй месяц...*)
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06.04.2022 21:45 Відповісти
А ржавичны там! Это ж надо было - довести технику до такого состояния. Вспоминаю советскую армию, где оружие до блеска отчищали.
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06.04.2022 21:46 Відповісти
Обычная история ,Бук дал Дубу !
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06.04.2022 21:59 Відповісти
Бук подъехал к берёзе и дал дуба.
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06.04.2022 22:05 Відповісти
 
 