УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8729 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
13 408 35

Розстріляний пам'ятник Шевченку, обгорілі авто, підбита ворожа техніка, суцільні руїни - Бородянка після окупації. ФОТОрепортаж

Селище Бородянка на Київщині повністю зруйноване російськими окупантами.

Фотокореспондент Цензор.НЕТ зафіксував, у якому стані виявилась Бородянка після "русского мира".

Розстріляний памятник Шевченку, обгорілі авто, підбита ворожа техніка, суцільні руїни - Бородянка після окупації 01
Розстріляний памятник Шевченку, обгорілі авто, підбита ворожа техніка, суцільні руїни - Бородянка після окупації 02
Розстріляний памятник Шевченку, обгорілі авто, підбита ворожа техніка, суцільні руїни - Бородянка після окупації 03

Дивіться також: Рятувальники розбирають завали в Бородянці: Дивлячись на масштаби руйнувань, лише здогадуємося, скільки страшних знахідок чекає. ВІДЕО+ФОТОрепортаж


Розстріляний памятник Шевченку, обгорілі авто, підбита ворожа техніка, суцільні руїни - Бородянка після окупації 04
Розстріляний памятник Шевченку, обгорілі авто, підбита ворожа техніка, суцільні руїни - Бородянка після окупації 05
Розстріляний памятник Шевченку, обгорілі авто, підбита ворожа техніка, суцільні руїни - Бородянка після окупації 06
Розстріляний памятник Шевченку, обгорілі авто, підбита ворожа техніка, суцільні руїни - Бородянка після окупації 07
Розстріляний памятник Шевченку, обгорілі авто, підбита ворожа техніка, суцільні руїни - Бородянка після окупації 08
Розстріляний памятник Шевченку, обгорілі авто, підбита ворожа техніка, суцільні руїни - Бородянка після окупації 09
Розстріляний памятник Шевченку, обгорілі авто, підбита ворожа техніка, суцільні руїни - Бородянка після окупації 10
Розстріляний памятник Шевченку, обгорілі авто, підбита ворожа техніка, суцільні руїни - Бородянка після окупації 11
Розстріляний памятник Шевченку, обгорілі авто, підбита ворожа техніка, суцільні руїни - Бородянка після окупації 12
Розстріляний памятник Шевченку, обгорілі авто, підбита ворожа техніка, суцільні руїни - Бородянка після окупації 13
Розстріляний памятник Шевченку, обгорілі авто, підбита ворожа техніка, суцільні руїни - Бородянка після окупації 14

Розстріляний памятник Шевченку, обгорілі авто, підбита ворожа техніка, суцільні руїни - Бородянка після окупації 15

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

окупація (6687) Богачук Олег (1457) Бородянка (82)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+28
Бєлгород. Шооо опять?Та шо ж такоє? Як пороблено)))
показати весь коментар
06.04.2022 21:48
+20
показати весь коментар
06.04.2022 21:53
+20
показати весь коментар
06.04.2022 22:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
жаль людей,які в підвалах
показати весь коментар
06.04.2022 21:47 Відповісти
шкода нам за усіма Українцями!
І є тільки одна з небагатьох радістних звісток - смерті москалів!
показати весь коментар
06.04.2022 22:06 Відповісти
Бєлгород. Шооо опять?Та шо ж такоє? Як пороблено)))
показати весь коментар
06.04.2022 21:48 Відповісти
показати весь коментар
06.04.2022 21:53 Відповісти
может карма?
показати весь коментар
06.04.2022 21:53 Відповісти
А то всі воронєж..воронєж....-Бєлгород!
показати весь коментар
06.04.2022 22:25 Відповісти
кстати.. шото Воронеж расслабился ))))
показати весь коментар
06.04.2022 22:43 Відповісти
Это сегодня? Теперь понятно зачем они окопы рыть начали вокруг Белгорода
показати весь коментар
06.04.2022 21:54 Відповісти
Бедные....
показати весь коментар
06.04.2022 21:59 Відповісти
ні, не так... БЄЄЄЄДНИЄ,
бо тупорилі барани (це тільки одна з характерних ознак тупорилих москалів-парашенців)
показати весь коментар
06.04.2022 22:10 Відповісти
Такими темпами Бєлгород може стати в майбутньому містом-побратимом Чорнобаївки.
показати весь коментар
06.04.2022 22:08 Відповісти
А що, біле і чорне - красиво, ще кацапської крові додати і всі кольори вишиваночки є.
показати весь коментар
06.04.2022 22:10 Відповісти
Треба вже розширювати географію вибухів.
Нагально.
показати весь коментар
07.04.2022 01:40 Відповісти
показати весь коментар
06.04.2022 21:52 Відповісти
яйця відстрЕлили членіну?
немає сенсу, на параші тварюки розмножуються через телевізор, від ********** та інших(
показати весь коментар
06.04.2022 22:13 Відповісти
Пєрдак взірвався
показати весь коментар
06.04.2022 22:28 Відповісти
***
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
Ось де, люде, наша слава,
Слава України!

Т.Г.Шевченко
показати весь коментар
06.04.2022 21:55 Відповісти
Пожиттєво? Як в лаптєстані? Щось козлятиною від твого коммента пре,бовдуре.
показати весь коментар
06.04.2022 22:04 Відповісти
Как порохобот, скажу - сдохни и ты кацап, и детки твои ипучие.
показати весь коментар
06.04.2022 22:11 Відповісти
Ви аж у такому відчаї, що вирішили затролити Порошенка?
Більше робити нічого? Чи вам за то добре платять?
показати весь коментар
06.04.2022 22:22 Відповісти
Дуже глибоко. Язика відірвеш.
показати весь коментар
06.04.2022 22:05 Відповісти
показати весь коментар
06.04.2022 22:07 Відповісти
мне не хочется конечно так говорить... но видимо потому что не те города сравнивает с землей....
(хай Бог простит)
показати весь коментар
06.04.2022 22:45 Відповісти
Ви все правильно кажете, пане Василю.

Чуже не болить. На жаль.

А коли зачепило їх - то бігом заворушилися.
показати весь коментар
07.04.2022 01:42 Відповісти
Все дуже просто з терористами перемовин не ведуть, а наша бидлота збирається вести перемови і домовитись посередині.
показати весь коментар
07.04.2022 06:45 Відповісти
это какое мужество и какой интеллект нужно иметьб что бы расстрелять памятник! Некаждый такое сможет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
06.04.2022 22:53 Відповісти
Батьку Тарасе, ти ж знаєш цю москальську сволоту.
показати весь коментар
07.04.2022 01:43 Відповісти
показати весь коментар
07.04.2022 07:39 Відповісти
показати весь коментар
07.04.2022 07:40 Відповісти
показати весь коментар
07.04.2022 07:41 Відповісти
Це погруддя Шевченка необхідно передати в музей "Другої української визвольної війни".
показати весь коментар
07.04.2022 08:37 Відповісти
 
 