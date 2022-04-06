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Розстріляний пам'ятник Шевченку, обгорілі авто, підбита ворожа техніка, суцільні руїни - Бородянка після окупації. ФОТОрепортаж
Селище Бородянка на Київщині повністю зруйноване російськими окупантами.
Фотокореспондент Цензор.НЕТ зафіксував, у якому стані виявилась Бородянка після "русского мира".
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+28 Максім ХОЙ #398010
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+20 Харьков Сумской
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+20 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар06.04.2022 22:07
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І є тільки одна з небагатьох радістних звісток - смерті москалів!
бо тупорилі барани (це тільки одна з характерних ознак тупорилих москалів-парашенців)
Нагально.
немає сенсу, на параші тварюки розмножуються через телевізор, від ********** та інших(
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
Ось де, люде, наша слава,
Слава України!
Т.Г.Шевченко
Більше робити нічого? Чи вам за то добре платять?
(хай Бог простит)
Чуже не болить. На жаль.
А коли зачепило їх - то бігом заворушилися.