Волонтери та комунальники прибрали близько 20% вулиць Ірпеня, у четвер продовжать, - мер Маркушин. ФОТОрепортаж

Триста волонтерів і комунальники в середу, 6 квітня, прибрали сміття з майже п'ятої частини вулиць м. Ірпеня. В четвер прибирання території триватиме.

Як інформує Цензор.НЕТ повідомив у телеграмі мер міста Олександр Маркушин.

"Сьогодні наші комунальні служби за допомогою майже 300 волонтерів і 20 одиниць техніки прибрали близько 20% вулиць Ірпеня. Спочатку наведемо лад на дорогах, щоб вони були проїзними, а далі будемо розбирати завали будинків", – написав Маркушин у телеграм-каналі.

Він подякував усім, хто допомагав відновлювати місто.

"Завтра продовжимо", – наголосив Маркушин.

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