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Волонтери та комунальники прибрали близько 20% вулиць Ірпеня, у четвер продовжать, - мер Маркушин. ФОТОрепортаж

Триста волонтерів і комунальники в середу, 6 квітня, прибрали сміття з майже п'ятої частини вулиць м. Ірпеня. В четвер прибирання території триватиме.

Як інформує Цензор.НЕТ повідомив у телеграмі мер міста Олександр Маркушин.

"Сьогодні наші комунальні служби за допомогою майже 300 волонтерів і 20 одиниць техніки прибрали близько 20% вулиць Ірпеня. Спочатку наведемо лад на дорогах, щоб вони були проїзними, а далі будемо розбирати завали будинків", – написав Маркушин у телеграм-каналі.

Він подякував усім, хто допомагав відновлювати місто.

"Завтра продовжимо", – наголосив Маркушин.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Ірпені почали розбирати завали, - мер Маркушин. ВIДЕО

Волонтери та комунальники прибрали близько 20% вулиць Ірпеня, у четвер продовжать, - мер Маркушин 01
Волонтери та комунальники прибрали близько 20% вулиць Ірпеня, у четвер продовжать, - мер Маркушин 02
Волонтери та комунальники прибрали близько 20% вулиць Ірпеня, у четвер продовжать, - мер Маркушин 03
Волонтери та комунальники прибрали близько 20% вулиць Ірпеня, у четвер продовжать, - мер Маркушин 04
Волонтери та комунальники прибрали близько 20% вулиць Ірпеня, у четвер продовжать, - мер Маркушин 05
Волонтери та комунальники прибрали близько 20% вулиць Ірпеня, у четвер продовжать, - мер Маркушин 06
Волонтери та комунальники прибрали близько 20% вулиць Ірпеня, у четвер продовжать, - мер Маркушин 07

Автор: 

Ірпінь (358) Маркушин Олександр (48)


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Главное - это не забыть о произошедшем через год, 5 лет, десятилетия, всех причастных надо найти и ликвидировать как израильский Моссад, не пускать к власти тех, кто готов забыть Бучу, Гостомель, и другие города и сёла
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07.04.2022 01:02 Відповісти
Wow!Какие молодцы!Жизнь возвращается в Ирпень..
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07.04.2022 01:09 Відповісти
Как мурашки.
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07.04.2022 01:44 Відповісти
Молодцы! Сохраняйте и фото как это выглядело до войны и после освобождения. Чтобы не забили в будущем.
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07.04.2022 11:12 Відповісти
 
 