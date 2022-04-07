Окупанти не змогли увійти в Новотошківське, проте обстріляли лікарню в Сєверодонецьку та будинки в Лисичанську, - Гайдай. ФОТО

Росіяни не змогли увійти в Новотошківське, проте обстріляли лікарню в Сєверодонецьку та будинки в Лисичанську.

Про це повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог безуспішно намагається прорвати оборону Збройних сил України, тому зі зброї далекого бою вбиває мирне населення та руйнує домівки.

"Кількість пошкоджених багатоповерхівок в Сєверодонецьку за учора до сих пір встановлюємо, знаходимо нові руйнування в тих кварталах, де займань після влучання російських снарядів не сталося, – зазначає він. – Ворогу не вдаються наступальні плани, як от учора під Новотошківським, тому він знов б’є по мирному населенню. Є руйнування будинків в Лисичанську, а також господарчих споруд в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Новодружеську та Тошківці. Вночі вогнеборці впоралися зі стихією після займання даху лікарні в Сєверодонецьку".

На лінії фронту, як повідомляє очільник Луганщини, загалом відбито дев’ять атак ворога: знищено шість танків, п’ять одиниць броньованої та шість – автомобільної техніки, чотири артилерійські системи.









Також він повідомляє, що підрозділи ПВО збили два літаки, одну крилату ракету та один безпілотний літальний апарат ворога.

Втім, росіяни продовжують артилерійські обстріли Попасної.

Нагадаємо, що вчора вдень в Сєвєродонецьку щонайменше 10 будинків зайнялося полум’ям, ще у багатьох багатоповерхівках вибиті вікна, пошкоджено дах, є руйнування одразу в двох навчальних закладах та декількох магазинах, поранено п’ятьох людей, які стояли в черзі в центрі надання гуманітарної допомоги.