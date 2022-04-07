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Окупанти всю ніч обстрілювали Золоте та Гірське, руйнувань дуже багато, - Гайдай. ВІДЕО+ФОТО

Війська РФ від вчорашнього вечора постійно обстрілюють населені пункти Золоте та Гірське на Луганщині. Руйнувань дуже багато.

Про це повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми щодня домовляємося про "режим тиші", щоб уберегти більшу кількість людей. Однак росіянам байдуже на мирне населення – кварталами розстріляні "стратегічні" житлові будинки в Рубіжному і Сєверодонецьку, не менше руйнувань в Попасній та Гірській громаді. Останню ворог стирає з землі, поступово знищуючи міста Золоте і Гірське. Обстріл цих населених пунктів розпочався із вечора 6 квітня та тривав усю ніч, продовжується і дотепер. Руйнувань дуже багато – і у житловому фонді, і в інфраструктурі. Працюють рятувальні бригади", – поінформував Гайдай.

Читайте також: Окупанти не змогли увійти в Новотошківське, проте обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку та будинки в Лисичанську, - Гайдай. ФОТО

Окупанти всю ніч обстрілювали Золоте та Гірське, руйнувань дуже багато, - Гайдай 01

Автор: 

армія рф (17373) обстріл (28472) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4878)


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07.04.2022 08:42 Відповісти
Било б вас уже об землю !
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07.04.2022 08:44 Відповісти
Щоб припинити знищення українських цивільних об'єктів та цивільного населення необхідно наносити удари не тільки по армії росії, а й удари по цивільним об'єктам росії, білорусі (пособниця росії). Тільки в такому разі "гра" буде приблизно на рівних
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07.04.2022 08:48 Відповісти
Не в коем случае, а вот нефтебаз и аэродромов вполне достаточно в досягаемой дальности.
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07.04.2022 08:58 Відповісти
До кацапов должно "доходить",а если они себя спокойно чувствуют, когда их родственники, друзья спокойно уничтожают украинцев - это тактика провальная.
За каждого убитого украинца - обязательно убивать кацапа.
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07.04.2022 09:06 Відповісти
и склады с боеприпасами- это должно быть целью
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07.04.2022 09:28 Відповісти
Им любой ценой нужна вся луганская и донецкая область они готовы стереть с лица земли
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07.04.2022 09:00 Відповісти
Типичное поведение лаптекопытных скрепных поносцев. ВСУ их бьет по всем направлениям. А орки те могут ответить как воины, они отвечают как трусливые шакалы, бьют артой по гражданских.
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07.04.2022 09:07 Відповісти
единственная причина, почему мы не наносим удары в ответ по их артсистемам, эта та, что эти системы и склады с боеприпасами находятся в жилых кварталах ордло..., мне хочется так думать и возможно это правда..., потому что каждый день читать о том, что эта недоармия недостраны планомерно уничтожает города и села вместе с жителями - это за гранью добра и зла, это абсолютное зло..., так не может быть, они не воюют, они просто убийцы и террористы и всему миру надо с этим наконец согласится и кричать об этом на каждом углу...
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07.04.2022 09:33 Відповісти
 
 