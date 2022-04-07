Окупанти всю ніч обстрілювали Золоте та Гірське, руйнувань дуже багато, - Гайдай. ВІДЕО+ФОТО

Війська РФ від вчорашнього вечора постійно обстрілюють населені пункти Золоте та Гірське на Луганщині. Руйнувань дуже багато.

Про це повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми щодня домовляємося про "режим тиші", щоб уберегти більшу кількість людей. Однак росіянам байдуже на мирне населення – кварталами розстріляні "стратегічні" житлові будинки в Рубіжному і Сєверодонецьку, не менше руйнувань в Попасній та Гірській громаді. Останню ворог стирає з землі, поступово знищуючи міста Золоте і Гірське. Обстріл цих населених пунктів розпочався із вечора 6 квітня та тривав усю ніч, продовжується і дотепер. Руйнувань дуже багато – і у житловому фонді, і в інфраструктурі. Працюють рятувальні бригади", – поінформував Гайдай.

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