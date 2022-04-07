Наслідки вживання награбованого окупантами алкоголю: екіпаж російського БМД-3 вирішив, що він за штурвалом "русского воєнного корабля". ФОТОфакт

Російська БМД-3 благополучно потонула в українській водоймі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Де та коли це сталося, не повідомляється.

"Ось і наслідки вживання награбованого окупантами алкоголю. Екіпаж російського БМД-3 вирішив, що вони за штурвалом "русского воєнного корабля". Результат бачите самі", - іронічно зазначається у повідомленні.

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