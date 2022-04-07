Наслідки вживання награбованого окупантами алкоголю: екіпаж російського БМД-3 вирішив, що він за штурвалом "русского воєнного корабля". ФОТОфакт
Російська БМД-3 благополучно потонула в українській водоймі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
Де та коли це сталося, не повідомляється.
"Ось і наслідки вживання награбованого окупантами алкоголю. Екіпаж російського БМД-3 вирішив, що вони за штурвалом "русского воєнного корабля". Результат бачите самі", - іронічно зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+70 Danilo Kosmina #241992
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+63 Vedana
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+38 Цитаты, притчи, афоризмы.
показати весь коментар07.04.2022 09:04
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- Кацапы Сэр❗
- Він потонув.
за доньок Фуйла..
безрибябезрабя доживемо - докотимось)
Так можна дуже багато знищити, Якщо у ворога є слабе місце, треба користатись
Ау, хімвійська, є робота!
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земля вам руссофашисткие мрази железобетоном!