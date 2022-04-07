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Наслідки вживання награбованого окупантами алкоголю: екіпаж російського БМД-3 вирішив, що він за штурвалом "русского воєнного корабля". ФОТОфакт

Російська БМД-3 благополучно потонула в українській водоймі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Де та коли це сталося, не повідомляється. 

"Ось і наслідки вживання награбованого окупантами алкоголю. Екіпаж російського БМД-3 вирішив, що вони за штурвалом "русского воєнного корабля". Результат бачите самі", - іронічно зазначається у повідомленні.

Наслідки вживання награбованого окупантами алкоголю: екіпаж російського БМД-3 вирішив, що він за штурвалом русского воєнного корабля 01

Також читайте: Українські воїни знищили велике скупчення автомобілів окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) Генштаб ЗС (6574) техніка (1826)


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Топ коментарі
+70
"подводная лодка в степях Украины"(с)
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07.04.2022 08:59
+63
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07.04.2022 09:22
+38
- Кто эти одичалые❓
- Кацапы Сэр❗
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07.04.2022 09:04
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"подводная лодка в степях Украины"(с)
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07.04.2022 08:59 Відповісти
Ага и перископ торчит))
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07.04.2022 09:10 Відповісти
Шнорхель!
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07.04.2022 10:06 Відповісти
Я воль))))
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07.04.2022 10:18 Відповісти
Шнорхер!
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07.04.2022 14:36 Відповісти
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07.04.2022 18:35 Відповісти
...Она утонула (с)
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07.04.2022 09:01 Відповісти
вона важча за болото
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07.04.2022 09:42 Відповісти
Идиотизм у них в крови)))
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07.04.2022 09:01 Відповісти
у них є хромосома ідіота і раба
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07.04.2022 09:25 Відповісти
а може і не такі дурні - війну закінчили для себе.
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07.04.2022 09:38 Відповісти
Для них слово РОМ и слово СМЕРТЬ означало одно и тоже.
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07.04.2022 09:02 Відповісти
РОМ, хто сказав РОМ?

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07.04.2022 09:10 Відповісти
Цим вже навіть доктор Лівсі не допоможе.
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07.04.2022 09:35 Відповісти
Разве Ливси был патологоанатомом?
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07.04.2022 09:39 Відповісти
Я правильно розумію, що екіпаж годує раків ?
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07.04.2022 09:03 Відповісти
3ху вытянут посмотрим
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07.04.2022 09:05 Відповісти
Вытягивать только после нереста нужно
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07.04.2022 09:07 Відповісти
Не факт, к сожалению.
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07.04.2022 09:06 Відповісти
- Кто эти одичалые❓
- Кацапы Сэр❗
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07.04.2022 09:04 Відповісти
Поставили тракторным войскам особо сложную задачу
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07.04.2022 09:04 Відповісти
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07.04.2022 09:22 Відповісти
Это ядерная бомба!
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07.04.2022 12:28 Відповісти
-Що сталось з пІдводним човном " Комсомолець"?

- Він потонув.
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07.04.2022 09:11 Відповісти
не факт, сом теж в темі
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07.04.2022 09:17 Відповісти
Это ж ещё уметь надо утопить плавающую машину.
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07.04.2022 09:20 Відповісти
Взагалі вона плаваюча, може пробоїна була...
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07.04.2022 09:21 Відповісти
в голове свиноцабак пробоина...!
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07.04.2022 10:27 Відповісти
Не встигли згрупуваттись перед маневром,
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08.04.2022 06:59 Відповісти
Не очень убедительно, но может быть....
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07.04.2022 09:22 Відповісти
Нет такой глупости/херни которую бы не исполнил кацап.
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07.04.2022 09:48 Відповісти
От що робе якісний алкоголь з бормопийлами.
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07.04.2022 09:22 Відповісти
віднерестились
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07.04.2022 09:23 Відповісти
хоч віскаря бухнули перед тим як здохнуть
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07.04.2022 09:24 Відповісти
Томатін легасі на фінал треба було за щось заслужить.
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07.04.2022 13:21 Відповісти
і, очевидно, заслужили не всі, півпляшки лишилося...
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07.04.2022 13:25 Відповісти
для того треба було б знати щото за віскарь, а для них бухло бухлом. А Томатін хороше віскі, але якщо допомагає самовипилятись кацапні, тонехай бухають, це дешевше.
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07.04.2022 13:36 Відповісти
БМД-3 - взагалі-то плаваюча, але судячи з дула - це або БМП-3, або БМД-4, але вони теж плаваючі.
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07.04.2022 09:33 Відповісти
Та, здуру можна і .уй зламати.
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07.04.2022 09:37 Відповісти
В совковій армії теоретичні ТТХ завжди були дуже далекими від реальних
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07.04.2022 10:26 Відповісти
Бмд-3 Курск
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07.04.2022 09:47 Відповісти
втопились матроси
за доньок Фуйла..
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07.04.2022 09:37 Відповісти
Шкода фауну річки. Раки нажеруться цього падла й будуть потім кричати - раиZZия вперде та путєн - введи!!!
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07.04.2022 09:38 Відповісти
Вони так обжеруться, що кричати вже не будуть.
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07.04.2022 09:40 Відповісти
а потім привикнуть і почнуть вимагати по москалику щодня) Так і до безрибя безрабя доживемо - докотимось)
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07.04.2022 09:48 Відповісти
Ну будуть ще бойові раки кацапоїди, це ж плюс
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08.04.2022 07:01 Відповісти
Земля перегноем! Этих даже в мешках не отправишь, может сами всплывут и своим ходом до рассеюшки. Пусть привет жирику передают.
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07.04.2022 09:46 Відповісти
От подумав, що жителям населених пунктів, які евакуюються, бажано лишати вдома в холодильнику пляшку горілки, в яку підсипали щурячої отрути чи чогось такого. В ідеалі - метиловий спирт десь найти...
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07.04.2022 09:48 Відповісти
Цікаво, яка хрінь такі галюни дає
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08.04.2022 07:05 Відповісти
Найкраще порошок блідої поганки , симптомів нема А коли вже є через де-кілька днів, пізно рятувати
Так можна дуже багато знищити, Якщо у ворога є слабе місце, треба користатись
Ау, хімвійська, є робота!
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08.04.2022 07:10 Відповісти
Та коли люди евакуюються, то де його шукати? Треба щось просте, доступне, але ефективне. І щоб смаку/запаху не мало...
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08.04.2022 09:27 Відповісти
Это хорошо...
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07.04.2022 09:55 Відповісти
Премію Дарвіна цим кацапоїдам.
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07.04.2022 09:56 Відповісти
У лаптєй є і літаюча бронетехніка. Трєпєщі Амєріка!
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07.04.2022 09:56 Відповісти
Это была единственная армата? (известно же что они своим ходом не могут)
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07.04.2022 14:34 Відповісти
Дайвинг по кацапски
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07.04.2022 10:03 Відповісти
Шумел камыш деревья гнулись и ночка темная была!

Ад поглотил сатанинское отродье
земля вам руссофашисткие мрази железобетоном!
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07.04.2022 10:06 Відповісти
Тюю, та україньским гусакам по коліно. Іони і маршрут показали!
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07.04.2022 10:06 Відповісти
кацапы даже будку спёрли у Собакина
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07.04.2022 10:07 Відповісти
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07.04.2022 10:52 Відповісти
Если (???) вернется на парашу - улучшит свои жилищные условия.
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07.04.2022 14:39 Відповісти
То вони на дні закушують
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07.04.2022 10:44 Відповісти
Це орки нанесли отвєтний удар. Був совковий фільм під такою назвою. Тільки тут в реальному житті "пасони ведевєшнікі" скоріш за все зажмурились в українській воді.
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07.04.2022 11:00 Відповісти
люк відкритий.... невже повтікали?
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07.04.2022 11:51 Відповісти
Это маскировка! Сидят в танке и через дуло дышат, суки!
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07.04.2022 12:27 Відповісти
 
 