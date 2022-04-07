Захисники України успішно атакували ворога, захопивши його позиції та зброю на Луганщині, - ООС. ФОТО

На Луганщині воїни одного з підрозділів угруповання Об’єднаних сил успішно атакували ворога, захопивши його позиції та зброю.

Про це розповів військовослужбовець на псевдо Фелікс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

За його словами, пошуково-ударні дії пройшли без втрат із нашого боку. У ворога – щонайменше троє поранених.

"Виявили позиції окупантів на передньому краї. Вони почали створювати суцільну лінію оборони, вкопуватися, укріплювати свої позиції. Наступного ж дня ми вирішили їх вибити звідти, поки вони не закріпилися остаточно, - розповідає Фелікс.

На захоплених позиціях українські захисники знайшли кілька в паніці покинутих загарбниками РПГ, підствольні гранатомети та постріли до них, велику кількість набоїв до стрілецької зброї різних калібрів та документи. Загалом, українським воїнам протистояло до двох десятків ворожої піхоти на передньому краї, а також від трьох до чотирьох десятків окупантів у резерві.

"Їхня позиція була важлива: вони контролювали дорогу, – пояснює Фелікс. – Добре, що вони не вміють воювати. Резерви, які мали прийти на допомогу, побігли першими. Швидкості їм додав наш міномет. Передові позиції спочатку відстрілювались, але потім забрали поранених і чкурнули з поля бою слідом".

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