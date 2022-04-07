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Новини Фото Війна
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Захисники України успішно атакували ворога, захопивши його позиції та зброю на Луганщині, - ООС. ФОТО

На Луганщині воїни одного з підрозділів угруповання Об’єднаних сил успішно атакували ворога, захопивши його позиції та зброю.

Про це розповів військовослужбовець на псевдо Фелікс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

За його словами, пошуково-ударні дії пройшли без втрат із нашого боку. У ворога – щонайменше троє поранених.

"Виявили позиції окупантів на передньому краї. Вони почали створювати суцільну лінію оборони, вкопуватися, укріплювати свої позиції. Наступного ж дня ми вирішили їх вибити звідти, поки вони не закріпилися остаточно, - розповідає Фелікс.

На захоплених позиціях українські захисники знайшли кілька в паніці покинутих загарбниками РПГ, підствольні гранатомети та постріли до них, велику кількість набоїв до стрілецької зброї різних калібрів та документи. Загалом, українським воїнам протистояло до двох десятків ворожої піхоти на передньому краї, а також від трьох до чотирьох десятків окупантів у резерві.

"Їхня позиція була важлива: вони контролювали дорогу, – пояснює Фелікс. – Добре, що вони не вміють воювати. Резерви, які мали прийти на допомогу, побігли першими. Швидкості їм додав наш міномет. Передові позиції спочатку відстрілювались, але потім забрали поранених і чкурнули з поля бою слідом".

Читайте також: На Донбасі відбито 9 атак. Ворог втратив 2 літаки, 6 танків, 5 одиниць броньованої техніки, 4 артилерійські системи, - штаб ООС

Захисники України успішно атакували ворога, захопивши його позиції та зброю на Луганщині, - ООС 01
Захисники України успішно атакували ворога, захопивши його позиції та зброю на Луганщині, - ООС 02
Захисники України успішно атакували ворога, захопивши його позиції та зброю на Луганщині, - ООС 03
Захисники України успішно атакували ворога, захопивши його позиції та зброю на Луганщині, - ООС 04
Захисники України успішно атакували ворога, захопивши його позиції та зброю на Луганщині, - ООС 05

Автор: 

армія рф (17373) техніка (1826) операція Об’єднаних сил (6725) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+54
Слава ЗСУ! Смерть кацапам !
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07.04.2022 12:47
+53
Наші ж ви котики
Бережи вас Господь та Матінка Божа!
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07.04.2022 12:48
+39


Stanislav ************


@proctolog

·
https://twitter.com/proctolog/status/1511689369647972354 20 ч



Командир воюющего за Украину «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили заявил, что его подразделение не будет брать в плен российских солдат.

https://twitter.com/i/status/1511689369647972354
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07.04.2022 12:49
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Слава ЗСУ! Смерть кацапам !
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07.04.2022 12:47 Відповісти
красунчики!
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07.04.2022 12:48 Відповісти
Наші ж ви котики
Бережи вас Господь та Матінка Божа!
показати весь коментар
07.04.2022 12:48 Відповісти


Stanislav ************


@proctolog

·
https://twitter.com/proctolog/status/1511689369647972354 20 ч



Командир воюющего за Украину «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили заявил, что его подразделение не будет брать в плен российских солдат.

https://twitter.com/i/status/1511689369647972354
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07.04.2022 12:49 Відповісти
Зря. Не можна таке озвучувати. Деякі справи потрібно робити без розголошення.
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07.04.2022 12:56 Відповісти
Буде чи не буде - нев1домо, але посил правильний - хай готуються
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08.04.2022 16:49 Відповісти
Посил дуже не правильний - бо його буде використано для антиукраїнської пропаганди.
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08.04.2022 17:05 Відповісти
Кацапня, як завжди, срач після себе лишила.
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07.04.2022 12:49 Відповісти
Гарна операція. На всій лініі фронту не завадило б.
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07.04.2022 12:50 Відповісти
такими темпами кацапам нечем будет и парад провести в Донецке на девятамая.
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07.04.2022 12:52 Відповісти
калеки будут нести фото бессмертной техники
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07.04.2022 12:56 Відповісти
на это девятамая новый тренд - школьники будут впереди себя толкать ветеранов на подшипниках, а уже те будут дедов на палках держать.
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07.04.2022 14:08 Відповісти
фигасе сценарий голливуд обзавидуется
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07.04.2022 15:54 Відповісти
это логлайн для короткой документалки. Лени Рифеншталь обзавидовалась бы.
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07.04.2022 17:47 Відповісти
до 9 травня ще далеко,ще цілий місяць
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07.04.2022 13:09 Відповісти
У нас такі ЗСУ молодці. Такі мужні, такі герої. Вони винесли Україну на своїх плечах і несуть, поки зелена шобла займається чорті чим.
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07.04.2022 12:52 Відповісти
кацапня, як це в них водиться, засралася по самі вуха
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07.04.2022 12:59 Відповісти
Украинские Красавцы против генетического задрипанного мусора.
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07.04.2022 13:10 Відповісти
СТОП ***** і *****вчане.
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07.04.2022 13:10 Відповісти
Тому що Арістовичі не мінували дороги нападу Росії. Тому що Зеленські зраджували Україну. Вони чекали на напад. Думали проводити парад над рабами України. Передали Медведчука. Сцяні генеради Аристовичі за зрадником Зеленським.
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07.04.2022 13:10 Відповісти
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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07.04.2022 13:11 Відповісти
Дякую, Україна перемогає шоблу руських п*янчуг.
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07.04.2022 13:14 Відповісти
Бережи Боже їхні життя !
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07.04.2022 13:38 Відповісти
Мені сподобався вислів нашого бійця :,, . Резерви, які мали прийти на допомогу, побігли першими.

Швидкості їм додав наш міномет."
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07.04.2022 13:40 Відповісти
Було відео що це в районі міста Кремінна.
Слава Героям ЗСУ!
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07.04.2022 13:56 Відповісти
Дякую Вам НАШИ ЗАХИСНИКИ ! БОЖОГО ЗАХИСТУ !
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08.04.2022 21:03 Відповісти
 
 