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Ідентифікований капітан Росгвардії Юдін, який разом із Чичеріною зривав прапор України в Енергодарі, - InformNapalm. ФОТО

Волонтерами InformNapalm ідентифікований капітан Росгвардії Костянтин Юдін, який зірвав в Енергодарі прапор України та намагається встановити окупаціїні порядки в місті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на InformNapalm.

Ідентифікований капітан Росгвардії Юдін, який разом із Чичеріною зривав прапор України в Енергодарі, - InformNapalm 01

21 березня 2022 року російські пропагандистські ресурси розповсюдили відео, на якому фанатка Z-рашизму російська співачка Юлія Чичеріна, зірвала український прапор із будівлі мерії в окупованому м.Енергодар, Запорізькій області України. Здійснювати цей акт Чичеріні допомагали російські військовослужбовці.

Ідентифікований капітан Росгвардії Юдін, який разом із Чичеріною зривав прапор України в Енергодарі, - InformNapalm 02

Українські патріоти, які проводять OSINT (розвідку відкритих джерел), змогли знайти, ідентифікувати та передати InformNapalm детальну інформацію про другого фігуранта цього злочину. Ним виявився російський капітан Костянтин Юдін. В Енергодарі Юдін намагався встановити органи окупаційної влади, а також особисто давав вказівки розганяти мітинги мирних жителів із застосуванням сльозогінного газу та зброї.

Ідентифікований капітан Росгвардії Юдін, який разом із Чичеріною зривав прапор України в Енергодарі, - InformNapalm 03
Юдін Костянтин Володимирович

Дата народження 10.09.1989 р. Уродженець м. Майский Кабардино-Балкарська республіка, зареєстрований за адресою вул. Московська, буд. 12.

Реєстрація за місцем служби - Республіка Дагестан, м. Махачкала, вул. Невського, буд. 6.

Паспорт РФ № 83 09 99 15 55

У відкритих джерелах Юдін фігурує як начальник групи з роботи з особовим складом в/ч 5389 (376-й окремий батальйон оперативного призначення Росгвардії, місце дислокації м. Кізляр, Дагестан), має звання капітана.

Ідентифікований капітан Росгвардії Юдін, який разом із Чичеріною зривав прапор України в Енергодарі, - InformNapalm 04
Ідентифікований капітан Росгвардії Юдін, який разом із Чичеріною зривав прапор України в Енергодарі, - InformNapalm 05

До вторгнення в Україну Юдін активно вів політичну роботу від імені махачкалінського з'єднання Росгвардії. Зокрема, він брав безпосередню участь у створенні профільного військово-патріотичного класу Росгвардії у школі-інтернаті для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків у Махачкалі. Також Юдін помічений як учасник форуму "Територія смислів" та конкурсу "Лідери Росії", обидва проходили у 2021 році. Мабуть, показавши себе як політичний кар'єрист, Костянтин і був відправлений насаджувати окупаційну владу в український Енергодар.

Ідентифікований капітан Росгвардії Юдін, який разом із Чичеріною зривав прапор України в Енергодарі, - InformNapalm 06

У соціальних мережах виявлено кілька замаскованих сторінок Юдіна, звідки вдалося витягнути кілька його фотографій.

Ідентифікований капітан Росгвардії Юдін, який разом із Чичеріною зривав прапор України в Енергодарі, - InformNapalm 07
Ідентифікований капітан Росгвардії Юдін, який разом із Чичеріною зривав прапор України в Енергодарі, - InformNapalm 08
Ідентифікований капітан Росгвардії Юдін, який разом із Чичеріною зривав прапор України в Енергодарі, - InformNapalm 09

У процесі ідентифікації волонтерам вдалося отримати скріншоти із закритої бази даних МВС РФ, у яких капітан Юдін проходить як особа, що потрапила в поле, зір органів у зв'язку зі зберіганням, виготовленням та перевезенням наркотичних засобів.

Ідентифікований капітан Росгвардії Юдін, який разом із Чичеріною зривав прапор України в Енергодарі, - InformNapalm 10
Ідентифікований капітан Росгвардії Юдін, який разом із Чичеріною зривав прапор України в Енергодарі, - InformNapalm 11

Автор: 

окупація (6694) Росгвардія (99) Енергодар (263)


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Топ коментарі
+29
Не поймешь кто с них мужик а кто баба. Чичерину уже в розыск Интерпол подали за терроризм и захват чужой собственности?
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07.04.2022 19:57
+24
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07.04.2022 20:00
+22
*****, одни чернопопые чурки какие-то… На россии белые двуногие остались ещё..?
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07.04.2022 19:56
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*****, одни чернопопые чурки какие-то… На россии белые двуногие остались ещё..?
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07.04.2022 19:56 Відповісти
можно в гареме кадірова поискать. наверняка припас несколько лаптеногих...
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07.04.2022 20:11 Відповісти
Там опечатка Иудин.
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07.04.2022 19:57 Відповісти
не зовсім, це варіанти написання, але суть та ж сама.
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07.04.2022 22:26 Відповісти
Не поймешь кто с них мужик а кто баба. Чичерину уже в розыск Интерпол подали за терроризм и захват чужой собственности?
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07.04.2022 19:57 Відповісти
Вроде бы она больная наглухо. Больна не от природы, как большинство москалей, а с реальным заболеванием аля шизофрения. Такую курву только в дурдом, странно что в свинособакии ее не закрывают, обычно они опасны для общества. Видать где-то хорошо лижет. Я без иронии
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07.04.2022 20:02 Відповісти
Там таких как чечерина больше половины в голову надуло.
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07.04.2022 20:07 Відповісти
100500% там дурка. Психічно здорова людина відеокліпи на цвинтарях знімати не буде
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07.04.2022 20:16 Відповісти
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07.04.2022 20:00 Відповісти
Раз сдох, значит врал...
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07.04.2022 20:13 Відповісти
Мужик сказал, мужик ответил.
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07.04.2022 20:32 Відповісти
ну він не зовсім мужик, він підарас
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07.04.2022 22:27 Відповісти
кабарда і теж мир рузге. А в природі наркоман, А ще пянюга Чичеріна. І прапор України, зарази, рвуть. Недарма лаптеногі мобілізацію проводять в народах "Востока" Як співав Макаревич - Вот товарищ с Востока он танцует жестоко ему пара нужна.
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07.04.2022 20:03 Відповісти
УСЯ РАССЕЯ-ЮДИНИ-ІЮДІНИ!!!
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07.04.2022 20:04 Відповісти
Ну, с такой-то фамилией...
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07.04.2022 20:05 Відповісти
педофил и нищеброд ...
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07.04.2022 20:10 Відповісти
Кацапські гниди будуть горіти в Пеклі!
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07.04.2022 20:10 Відповісти
Хочу бачити як їхніми головами грають у футбол. Слава Україні!
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07.04.2022 20:12 Відповісти
Телефон подонка и его родителей в студию!
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07.04.2022 20:21 Відповісти
"Юдин фигурирует в качестве начальника группы по работе с личным составом в/ч 5389".

Чмо ушастое, "арийско-руцкое". Идеальный ордынский замполит.
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07.04.2022 20:22 Відповісти
Ідентифікували? Тепер вже напевно йому стане соромно.
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07.04.2022 20:27 Відповісти
Оце б з отією його дівчиною поспілкуватися...
Не доходить через черешню тупу, дійде через близьких!
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07.04.2022 20:35 Відповісти
та вони там всі відбиті, тому спілкування має тривати не довше черги з автомата.
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07.04.2022 22:30 Відповісти
Ну шо чечерина?!!!
Ту-лу-ла, голову на - ду - ла????
Уйобіще ....гний до кінця курва!!!
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07.04.2022 20:48 Відповісти
обох сук треба знищити.
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07.04.2022 21:23 Відповісти
Обидві ці істоти повинні підняти Український Прапор над Енергодаром і з`ї6атись до себе на мокшанські ї6еня, не забувши прихопити і своє бомжове військо. Інакше - смерть.
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07.04.2022 21:45 Відповісти
 
 