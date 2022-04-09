УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4362 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
30 609 57

Окупанти в Маріуполі знищили Tesla та лишили на автівці образливі слова на адресу Маска: Ненавидять усіх, хто створює те, на що вони не здатні. ФОТО

Війська РФ в окупованій частині Маріуполя не тільки знищили автомобіль Tesla, а й написали на ньому образливі слова на адресу його творця - Ілона Маска.

Відповідне фото опублікувала в фейсбуці мешканка міста волонтерка Лілія Українська, інформує Цензор.НЕТ.

"Це Тесла! У Маріуполі! Вони не лише нас ненавидять за хороше життя! Вони ненавидять усіх, хто живе краще, у кого вистачає мізків робити те, на що росіяни не здатні. Це заздрість! Тому що все на що здатні росіяни – вбивати, грабувати, ґвалтувати! Пишатися нічим! Показати б це фото Ілону Маску", - написала вона.

Окупанти в Маріуполі знищили Tesla та лишили на автівці образливі слова на адресу Маска: Ненавидять усіх, хто створює те, на що вони не здатні 01

Також читайте: Tesla збереже зарплати працівникам, які захищатимуть Україну зі зброєю в руках

Автор: 

армія рф (17373) Маріуполь (3230) Tesla (320) Маск Ілон (648)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+56
Харьковская обл.: российские братушкі покидали своїх дохлих таваріщей
показати весь коментар
09.04.2022 13:09
+50
показати весь коментар
09.04.2022 13:06
+37
показати весь коментар
09.04.2022 13:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
09.04.2022 13:06 Відповісти
показати весь коментар
09.04.2022 13:09 Відповісти
В бутылке ослиная моча?
показати весь коментар
09.04.2022 13:17 Відповісти
Перевірила. Нажаль, не працює.
показати весь коментар
09.04.2022 18:16 Відповісти
Кацапи почали обстрілювати Донецьк аби зробити картинку на рос тв


показати весь коментар
09.04.2022 13:06 Відповісти
Зараз вже не 2014 рік, ті картинки мімо каси...
Хоча краще пізно, ніж ніколи...
показати весь коментар
09.04.2022 13:14 Відповісти
Освободители обязаны перевоспитать вату. Нехай обучаются.
показати весь коментар
09.04.2022 14:02 Відповісти
Давно пора
показати весь коментар
09.04.2022 13:26 Відповісти
Воронеж напрягся...
показати весь коментар
09.04.2022 13:38 Відповісти
здался вам тот воронеж, вон белгород и ближе, и красивше
показати весь коментар
09.04.2022 14:43 Відповісти
Та й хрін на них - хай ще і Мацкву обстріляють.
показати весь коментар
09.04.2022 14:14 Відповісти
принаймні, хоч буде прецедент, в якому нас звинувачують))
показати весь коментар
09.04.2022 14:28 Відповісти
Кацапи, хіба не ваш фюрер казав «кто абзиваєцца, сам так і називаєцца»?!
показати весь коментар
09.04.2022 13:07 Відповісти
В 1943 році в селі на Черкащині асвабадітєлі понагаджували із підлості людям, що перебували два роки в окупації у кваснину.
показати весь коментар
09.04.2022 13:08 Відповісти
Ущербные. А на Ладе писать нечего, и так все знают что дерьмо
показати весь коментар
09.04.2022 13:08 Відповісти
Потрощить машину х..го маска, но перед этим ******** колеса....
показати весь коментар
09.04.2022 13:09 Відповісти
К жигулям хотят прикрутить.
показати весь коментар
09.04.2022 14:11 Відповісти
убогие, что с них взять..., только на удобрения и годятся...
показати весь коментар
09.04.2022 13:09 Відповісти
Удобрения тоже будут "убогие"!
показати весь коментар
09.04.2022 13:15 Відповісти
Харьковская обл.: российские братушкі покидали своїх дохлих таваріщей
показати весь коментар
09.04.2022 13:09 Відповісти
"Поховали москаля край дороги, - видно руки, видно ноги, видно роги. Поховали москаля, як собаку, - видно руки, видно ноги, видно сраку..."

🤣🤣🤣
показати весь коментар
09.04.2022 13:12 Відповісти
не оскорбляй собак! (даже для рифмы)
показати весь коментар
09.04.2022 13:23 Відповісти
Це народний український фольклор - ВЧИТЬ ІСТОРІЮ
показати весь коментар
09.04.2022 13:29 Відповісти
собак не оскорбляй! (пусть хоть трижды будет фольклор)
ни собака, ни свинья, ... ни какое другие животные не заслужили того, что бы их сравнивали с москалями.
показати весь коментар
09.04.2022 13:58 Відповісти
Поставьте стиральную машину на могиле
показати весь коментар
09.04.2022 13:41 Відповісти
Не-не, только семечка, нужно думать о будущем.
показати весь коментар
09.04.2022 13:53 Відповісти
лучше унитаз
показати весь коментар
09.04.2022 14:03 Відповісти
Яка ще "могила"? Екскаватором загорнути сміття і утрамбувати - цього досить.
показати весь коментар
09.04.2022 14:16 Відповісти
Пишу коммент со Старлинка Илона..здорово помог Илон воевать с рашистиками
показати весь коментар
09.04.2022 13:11 Відповісти
Польский флажек))( ближайший гетвей у Старлинка видать в Польше)
показати весь коментар
09.04.2022 13:14 Відповісти
Ничего, скоро из-за санкций орки будут ехать на телегах и ослах! 😆🤣
показати весь коментар
09.04.2022 13:13 Відповісти
как Диды!!!!
показати весь коментар
09.04.2022 13:14 Відповісти
вот это и есть рОссизм!! жить в говне и пытаться затащить туда всех соседей! главная скрепа писохопатов, которых записали в человечесво.. ох рано записали, тундро-монгольская федерация еще с канибализма не вышла
показати весь коментар
09.04.2022 13:15 Відповісти
Боже, дякую що я не москаль !
показати весь коментар
09.04.2022 13:16 Відповісти
"бог" как раз москаль, или похуже, но хуже то нету. см. ветхий завет - что, москали делают что то получше?
нет. а похуже - не смеюст. боха абидят чо
показати весь коментар
09.04.2022 13:20 Відповісти
Перекину сейчас маску в твиттер.
показати весь коментар
09.04.2022 13:17 Відповісти
показати весь коментар
09.04.2022 13:29 Відповісти
Чем ниже опускают вяликий народ который придумал Петр 1 в 1750-х годах и сказал таежным дикарям что они великий нарёдь. Чем ниже опускают рюськэ тем агрессивнее они себя ведут.
показати весь коментар
09.04.2022 13:21 Відповісти
в 1701 році
показати весь коментар
09.04.2022 15:33 Відповісти
Они даже с деньгами которые все равно живут по свински и не представляют как можно жить и чем пользоваться. Когда до оккупации Крыма мы там жили то сдавали летом однушку суперотремонтированную и напичканую современной техникой и мебелью. Одна тетка по имени Валя из поселка с термальными водами возле Петропавловска-Камчатского снимала не один год на два месяца сразу и за очень приличные деньги. Сама была на пенсии, но работала заучем в школе. Муж военный пенс плюс теплицы с памидорами-мамидорами на термальной воде. Японские джипы и все такое. Но она никогда не видела телевизоров висящих на стене практически без зазора и без каких либо проводов. Да еще в количестве трех штук в однушке. Ее вообще поражала обстановка. Человек с кучей бабла не видел никогда нормальной квартиры и жил в каком то бараке дома в своих ипенях. А уж что говорить о простом кацапском народе. Кофеварка дома приводит их в экстаз.
показати весь коментар
09.04.2022 13:23 Відповісти
Следующую модель Tesla - Маск просто обязан назвать "Руська Курва"
показати весь коментар
09.04.2022 13:24 Відповісти
Не "Руська Курва" , а руска курва (ruska kurva).

показати весь коментар
09.04.2022 13:36 Відповісти
https://vm.tiktok.com/ZMLCnfVxX/ песня просто шедевр! Гармата зажаренные тигры!
показати весь коментар
09.04.2022 13:27 Відповісти
https://vm.tiktok.com/ZMLCnC2CT/
показати весь коментар
09.04.2022 13:33 Відповісти
Тюнинг автомобиля с использованием интеллекта ************. В принципе эти организмы любую вещь так тюнингуют.
показати весь коментар
09.04.2022 13:32 Відповісти
https://t.me/bozhejakekonchene/3718 в Ярославлі підїхала партія альтерантивної історії
показати весь коментар
09.04.2022 13:33 Відповісти
...но колеса сняли. На "ниву" прикрутят в Бугульме
показати весь коментар
09.04.2022 13:36 Відповісти
Через росічн ці симпатичні дівчата будуть голодувати https://youtube.com/shorts/jAjJsZwmXDA?feature=share
показати весь коментар
09.04.2022 13:37 Відповісти
Така убога нація кацапська. Невже Джучі такий був?
показати весь коментар
09.04.2022 13:39 Відповісти
Из ленты ФБ.

Иду по Берлину, стоит машина с приклеенной буквой Z. Остановилась рядом, пытаюсь отодрать. Подъезжает полицейский.

- Прошу убрать эту машину.

- Скажите, а какой закон она нарушает?

Полицейский молча выписывает штраф, засовывает под дворник и смотрит на меня.

- Я тут причем?!

Выписывает вторую квитанцию и засовывает рядом.

- Делайте что хотите, но я ее убирать не буду!

Выписывает третий штраф, садится и уезжает. Ему пофиг, он свое дело сделал. Мне тоже пофиг, это ведь не моя машина.
показати весь коментар
09.04.2022 13:40 Відповісти
Свинособаки-долбоёпы, Илон Маск никогда не станет вашим президентом! =))) И не мечтайте, дебилы бл#ядь!!!
показати весь коментар
09.04.2022 14:47 Відповісти
Путін все ще відмовляється від кулачного бою з Ілоном Маском. Напевно, Путін боїться.
показати весь коментар
09.04.2022 15:07 Відповісти
не дивно, дикари и рабы ненавидят цивилизованный и свободный мир
показати весь коментар
09.04.2022 15:13 Відповісти
рюзьгемiр - це середньовiччя та смерть. рюзьгемiр - це геноцид.

всю свою iсторiю та до цих пiр...

https://youtu.be/2_fZSLalxYo
показати весь коментар
09.04.2022 16:39 Відповісти
 
 