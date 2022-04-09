Окупанти в Маріуполі знищили Tesla та лишили на автівці образливі слова на адресу Маска: Ненавидять усіх, хто створює те, на що вони не здатні. ФОТО
Війська РФ в окупованій частині Маріуполя не тільки знищили автомобіль Tesla, а й написали на ньому образливі слова на адресу його творця - Ілона Маска.
Відповідне фото опублікувала в фейсбуці мешканка міста волонтерка Лілія Українська, інформує Цензор.НЕТ.
"Це Тесла! У Маріуполі! Вони не лише нас ненавидять за хороше життя! Вони ненавидять усіх, хто живе краще, у кого вистачає мізків робити те, на що росіяни не здатні. Це заздрість! Тому що все на що здатні росіяни – вбивати, грабувати, ґвалтувати! Пишатися нічим! Показати б це фото Ілону Маску", - написала вона.
Топ коментарі
+56 Максім ХОЙ #398010
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+50 YU ST
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+37 Підлога Маккартні
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🤣🤣🤣
ни собака, ни свинья, ... ни какое другие животные не заслужили того, что бы их сравнивали с москалями.
нет. а похуже - не смеюст. боха абидят чо
Иду по Берлину, стоит машина с приклеенной буквой Z. Остановилась рядом, пытаюсь отодрать. Подъезжает полицейский.
- Прошу убрать эту машину.
- Скажите, а какой закон она нарушает?
Полицейский молча выписывает штраф, засовывает под дворник и смотрит на меня.
- Я тут причем?!
Выписывает вторую квитанцию и засовывает рядом.
- Делайте что хотите, но я ее убирать не буду!
Выписывает третий штраф, садится и уезжает. Ему пофиг, он свое дело сделал. Мне тоже пофиг, это ведь не моя машина.
всю свою iсторiю та до цих пiр...
https://youtu.be/2_fZSLalxYo