Окупанти в Маріуполі знищили Tesla та лишили на автівці образливі слова на адресу Маска: Ненавидять усіх, хто створює те, на що вони не здатні. ФОТО

Війська РФ в окупованій частині Маріуполя не тільки знищили автомобіль Tesla, а й написали на ньому образливі слова на адресу його творця - Ілона Маска.

Відповідне фото опублікувала в фейсбуці мешканка міста волонтерка Лілія Українська, інформує Цензор.НЕТ.

"Це Тесла! У Маріуполі! Вони не лише нас ненавидять за хороше життя! Вони ненавидять усіх, хто живе краще, у кого вистачає мізків робити те, на що росіяни не здатні. Це заздрість! Тому що все на що здатні росіяни – вбивати, грабувати, ґвалтувати! Пишатися нічим! Показати б це фото Ілону Маску", - написала вона.

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