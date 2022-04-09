Запорізькому військовому шпиталю ніде розміщувати поранених. Потрібні будматеріали для ремонту занедбаного приміщення. ФОТО
Запорізькому військовому шпиталю вже ніде розміщувати поранених. Існує гостра необхідність відремонтувати занедбане приміщення на його території.
Про це повідомив у фейсбуці мешканець міста Максим Терещенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Запорізькому військовому шпиталю потрібна наша допомога. Багато поранених і розміщувати їх нема де. Є можливість відремонтувати занедбане приміщення на території, але грошей на це держава не має", - зазначає він.
Тому він звертається до підприємців і охочих допомогти: "Якщо у вас є будівельні матеріали - телефонуйте за цим телефоном 050-722-23-50".
Топ коментарі
+35 Підлога Маккартні
показати весь коментар09.04.2022 13:32
+31 Ratibor Swet
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+16 Дмитрий Иванов #466733
показати весь коментар09.04.2022 13:27
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тоже подумал что не надо. но это перепечатка уже.
И не ремонта и не денег не останется .
Хотелось бы, что бы были банковские реквизиты в Германии, например. В немецком банке.
Тогда денег будет много. Тут многие хотят помочь Украине.
Это должно сделать Государство.
А так... -- ...всё через таможню идёт, где грабят, стращают и не пускают.
ботяра ти.
Все плановые операции поотменять ,и мест хватит