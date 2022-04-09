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Новини Фото Війна
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Запорізькому військовому шпиталю ніде розміщувати поранених. Потрібні будматеріали для ремонту занедбаного приміщення. ФОТО

Запорізькому військовому шпиталю вже ніде розміщувати поранених. Існує гостра необхідність відремонтувати занедбане приміщення на його території.

Про це повідомив у фейсбуці мешканець міста Максим Терещенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Запорізькому військовому шпиталю потрібна наша допомога. Багато поранених і розміщувати їх нема де. Є можливість відремонтувати занедбане приміщення на території, але грошей на це держава не має", - зазначає він.

Тому він звертається до підприємців і охочих допомогти: "Якщо у вас є будівельні матеріали - телефонуйте за цим телефоном 050-722-23-50".

Запорізькому військовому шпиталю ніде розміщувати поранених. Потрібні будматеріали для ремонту занедбаного приміщення 01
Запорізькому військовому шпиталю ніде розміщувати поранених. Потрібні будматеріали для ремонту занедбаного приміщення 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Луганщині немає жодної вцілілої лікарні, - Гайдай. ФОТО

Автор: 

лікарня (1360) Запоріжжя (2265) допомога (8345)


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Топ коментарі
+35
Если ремонтировать шпитали то не хватит денег на асфальт...
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09.04.2022 13:32
+31
Ничего цензурного сказать по этому, нечего.
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09.04.2022 13:24
+16
Ну а руководоство такого "маленького" города о чём думает, видосики записывает и родственников десантирует в Европу? Или волонтёры и народ через донатики будут ещё и военные госпитали восстанавливать? У нас и так Запорожская область честно говоря обосралась в плане обороне, так может уже в самом городе порядок начать наводить, а не ждать с моря погоды? Или местное руководство уже "новой реальности" поджидает, как в Мелитополе?...
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09.04.2022 13:27
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Ничего цензурного сказать по этому, нечего.
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09.04.2022 13:24 Відповісти
Если ремонтировать шпитали то не хватит денег на асфальт...
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09.04.2022 13:32 Відповісти
Про це повідомив у https://www.facebook.com/maksym.tereshchenko/posts/7233594516715052 фейсбуці мешканець міста Максим Терещенко Джерело:

тоже подумал что не надо. но это перепечатка уже.
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09.04.2022 13:29 Відповісти
Ну а руководоство такого "маленького" города о чём думает, видосики записывает и родственников десантирует в Европу? Или волонтёры и народ через донатики будут ещё и военные госпитали восстанавливать? У нас и так Запорожская область честно говоря обосралась в плане обороне, так может уже в самом городе порядок начать наводить, а не ждать с моря погоды? Или местное руководство уже "новой реальности" поджидает, как в Мелитополе?...
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09.04.2022 13:27 Відповісти
Сам ты обосрался.На кого работаешь, козлиная морда?
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09.04.2022 14:09 Відповісти
а руководство города реально только то и делает, что пиарится, что принимает беженцев(((
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09.04.2022 17:42 Відповісти
старайтесь не палит координаты! враг не дремлет!
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09.04.2022 13:29 Відповісти
Дебилизм не победить .
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09.04.2022 13:32 Відповісти
А не проще развернуть мобильный полевой госпиталь?
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09.04.2022 13:42 Відповісти
Действительно, проще полевой госпиталь поставить , а то деньги вбухают в ремонт , через день не дай Бог бомба прилетит …
И не ремонта и не денег не останется .
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09.04.2022 14:02 Відповісти
Так самое главное, его потом можно переместить туда, где он нужнее. А ремонтировать тот хлев, шо на фотке...
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09.04.2022 14:06 Відповісти
Военный госпиталь, уже некуда класть раненных ... Может это просто наводка от Максима Терещенко?
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09.04.2022 14:30 Відповісти
А смысл? Координаты и так известны, ну а оперативную обстановку ***** доложат или Ермак, или Татаров...
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09.04.2022 14:34 Відповісти
Преводить деньги на волонтёрские счета в Украину -- долго, дорого и затруднительно.
Хотелось бы, что бы были банковские реквизиты в Германии, например. В немецком банке.
Тогда денег будет много. Тут многие хотят помочь Украине.
Это должно сделать Государство.
А так... -- ...всё через таможню идёт, где грабят, стращают и не пускают.
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09.04.2022 13:42 Відповісти
Ці фото і є лице тих зелених "реформ".За таке потрібно розстрілювати,бо грати то дуже м'яке поарання для Зе-мародерів
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09.04.2022 13:42 Відповісти
Не кажіть про поранених це ж зашквар, тепер обов'язково ж прилетить.
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09.04.2022 13:44 Відповісти
А знаєте що саме смішне, держава брала кредити, й в борг (який нам ще довго віддавати) будувала ДОРОГИ.
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09.04.2022 13:46 Відповісти
И это здорово! Хоть немножко по хорошему асфальту поездили...
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09.04.2022 14:09 Відповісти
Да. танки быстро заехали...
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09.04.2022 14:13 Відповісти
та ти шо. он люди, які на захід України тікали, розказували, що хрєнові дороги були.
ботяра ти.
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09.04.2022 14:45 Відповісти
Альо Епицентр! Потрібні будматеріали.
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09.04.2022 14:06 Відповісти
33м2, Эпицентр, оптовые базы. Все забито стройматериалами.
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09.04.2022 14:07 Відповісти
Поранених на дороги кладіть, зе падло ...
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09.04.2022 14:09 Відповісти
зато дороги строили и к шашлыкам готовились, спасибо нелоху
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09.04.2022 14:12 Відповісти
Бабки хотят ********! ***** у нас в городе больниц как грязи. Нет ,**** надо заняться ремонтом. Горбатых могила исправит. Уроды
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09.04.2022 14:14 Відповісти
Волонтеры хотят ********? Думай, что говоришь!
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09.04.2022 14:25 Відповісти
В глубь территории раненных надо эвакуировать-кропивницкий, Черкассы-области почти не повреждена инфраструктура,больниц и специалистов много.
Все плановые операции поотменять ,и мест хватит
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09.04.2022 14:22 Відповісти
Пжлст, модераторы, уберите название госпиталя!
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09.04.2022 14:23 Відповісти
Це сарай а не госпіталь.Таке враження що під шумок хтось хоче зробити свої справи.Актуально мобільний госпіталь.А цей сарай нема ніякого сенсу ремонтувати та й часу на це немає.Там всьому хана нема там чого ремонтувати.
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09.04.2022 14:46 Відповісти
+1, на пять человек? Средний частный дом...
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09.04.2022 15:48 Відповісти
 
 