Запорізькому військовому шпиталю ніде розміщувати поранених. Потрібні будматеріали для ремонту занедбаного приміщення. ФОТО

Запорізькому військовому шпиталю вже ніде розміщувати поранених. Існує гостра необхідність відремонтувати занедбане приміщення на його території.

Про це повідомив у фейсбуці мешканець міста Максим Терещенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Запорізькому військовому шпиталю потрібна наша допомога. Багато поранених і розміщувати їх нема де. Є можливість відремонтувати занедбане приміщення на території, але грошей на це держава не має", - зазначає він.

Тому він звертається до підприємців і охочих допомогти: "Якщо у вас є будівельні матеріали - телефонуйте за цим телефоном 050-722-23-50".





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