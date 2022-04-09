На Луганщині ворог атакував позиції прикордонників дронами-камікадзе, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж
На Луганщині ворог атакував позиції прикордонників дронами-камікадзе.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, двоє українських прикордонників вогнем зі стрілецької зброї знищили безпілотник літакового типу, який атакував їхні позиції.
"Через декілька хвилин ще один дрон-камікадзе атакував позицію, де на той час не було військовослужбовців. Ніхто з прикордонників не постраждав", - додали в Держприкордонслужбі.
Топ коментарі
+51 YU ST
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+34 Сергій Осадчий
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+20 ПравдаЛюбка
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Я думаю - все в повній бойовій вже тут.
просто будь у нас НАТО, эти твари бы начинали свой день тупо с: раз-два определись, кто мешки носит, а кто в мешках.
грустный смайл
Крім С-300, Словаччина на додачу до наших квітів (Гіацинтів, Піонів, Гвоздик) надасть нам ще й 16 гарненьких словацьких дівчаток - Сюзан.
Прошу зацінити:
https://charter97.org/ru/news/2022/4/9/462764/
Есть мнение, что если бы чехи не залетели, сперва под Германию, а потом под Соовк -- то сейчас бы особым шиком были не Мэрины, а Татры.
Але то чехи, а це - словаки.
В них в 70-х була одна розробка - vz.77 «Дана» - так би мовити, бабуся.
Арахамия! -- на переговорах с Россией. Арахамия! -- "собственной персоной".
Что тут непонятного?
...не затупляйте тупизны, Геноссе...*)
мені здається, що там ніхто не думає, бо немає чим, у у сраці мізків немає, тільки хрестець
Що таке "ОП"? - ЦЕ КАНЦЕЛЯРІЯ ПРЕЗИДЕНТА, ЯКА НЕ УПОВНОВАЖЕНА ПРИЙМАТИ ВЗАГАЛІ НІЯКІ РІШЕННЯ.
Давайте не будемо лукавити - ОП = Президент. Крапка.
І все, що виходить з ОП потрібно чітко формулювати - не "сказали в ОП", а "сказав Президент", не "вірішили в ОП" а "вирішив Президент".
Можливо тоді Президент хоч трохи задумається, коли все, що вони зроблять і скажуть, буде транслюватись виключно від нього.
Наше завдання на переговорах - це юридично закріпити успіхи Збройних сил України. Їхня сила й відвага формують для нас переговорну позицію
Тому сьогодні на Чернігівщині поспілкувалися з бойовими командирами Оперативного командування «Північ». Ми хотіли почути їхню позицію стосовно того, що для нас може бути компромісом, а що є неприйнятним. Було дуже корисно в закритому форматі про це поговорити. Плануємо найближчими днями відвідати інші регіони, щоб провести аналогічні зустрічі з військовими.
https://t.me/David_Arakhamia/55