На Луганщині ворог атакував позиції прикордонників дронами-камікадзе, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

На Луганщині ворог атакував позиції прикордонників дронами-камікадзе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, двоє українських прикордонників вогнем зі стрілецької зброї знищили безпілотник літакового типу, який атакував їхні позиції.

"Через декілька хвилин ще один дрон-камікадзе атакував позицію, де на той час не було військовослужбовців. Ніхто з прикордонників не постраждав", - додали в Держприкордонслужбі.

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