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У лісах під Києвом багато розстріляних російськими окупантами цивільних автомобілів та тіл мирних жителів. ФОТОрепортаж 21+

Російські окупанти під Києвом безжально розстрілювали цивільні автомобілі з мирними жителями, які намагалися втекти із зони бойових дій. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду особам до 21 року, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Відповідні фото опубліковані в мережі, передає Цензор.НЕТ.

На кадрах, які зроблені у лісах та приміських дорогах під Києвом, зафіксовано безліч розстріляних автомобілів, а також тіла вбитих російськими окупантами мирних жителів.

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"Ми жартували, коли росіяни закупили 50 тис. пакетів для трупів. Ми гострословили, коли дізналися про пересувні російські крематорії, які б спалювали свої трупи… Але з’ясувалося, що все це вони готували для нас…" - йдеться у підписі під фото.

УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду особам до 21 року, вагітним та людям зі слабкою психікою!

У лісах під Києвом багато розстріляних російськими окупантами цивільних автомобілів та тіл мирних жителів 01
У лісах під Києвом багато розстріляних російськими окупантами цивільних автомобілів та тіл мирних жителів 02
У лісах під Києвом багато розстріляних російськими окупантами цивільних автомобілів та тіл мирних жителів 03
У лісах під Києвом багато розстріляних російськими окупантами цивільних автомобілів та тіл мирних жителів 04
У лісах під Києвом багато розстріляних російськими окупантами цивільних автомобілів та тіл мирних жителів 05
У лісах під Києвом багато розстріляних російськими окупантами цивільних автомобілів та тіл мирних жителів 06
У лісах під Києвом багато розстріляних російськими окупантами цивільних автомобілів та тіл мирних жителів 07
У лісах під Києвом багато розстріляних російськими окупантами цивільних автомобілів та тіл мирних жителів 08
У лісах під Києвом багато розстріляних російськими окупантами цивільних автомобілів та тіл мирних жителів 09
У лісах під Києвом багато розстріляних російськими окупантами цивільних автомобілів та тіл мирних жителів 10

Автор: 

авто (6166) армія рф (17373) Київська область (4025) ліс (768) воєнні злочини (1860)


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Топ коментарі
+52
Зверьё. Нет слов ...
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09.04.2022 14:29
+36
Мы знаем все. Мы помним все.
Мы поняли: кацапы не люди.

Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.

Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.

Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.

Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.

Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.

Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.

Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами или топором.

Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.

Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинского человека и опозорит украинскую женщину.

Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.

Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.

Убей кацапа - это просит старуха-мать.

Убей кацапа - это молит тебя дитя.

Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!

Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]
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09.04.2022 14:30
+35
не звіри, звіри не вбивають заради розваги
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09.04.2022 14:39
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09.04.2022 14:29 Відповісти
не звіри, звіри не вбивають заради розваги
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09.04.2022 14:39 Відповісти
Є звірі, яки вбивають заради розваги - наприклад вовки.
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09.04.2022 14:54 Відповісти
це зробили "люди" які на всю глотку верещали в 2014му
ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ.
на злодію шапка горить, це не придумано, це з життя і так воно є.
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09.04.2022 15:18 Відповісти
Это выродки
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09.04.2022 15:31 Відповісти
То і що?! 30% насєлєнія проти https://www.radiosvoboda.org/a/news-eu-nato-opytuvannia/31787252.html вступу в НАТО .
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09.04.2022 14:30 Відповісти
Нащадки завєзьонних кацапів
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09.04.2022 14:35 Відповісти
але ж у нас не було з ними союзу. вони і не зобов'язані були нам допомагати.
зекоманда ВСЕ зробила для того, щоб нас туди не брали,а тепер жопу прикриває.
а путлер, між тим, НАТО боїться.
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09.04.2022 14:41 Відповісти
Цитуєш Квартал-95?
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09.04.2022 16:08 Відповісти
Мы знаем все. Мы помним все.
Мы поняли: кацапы не люди.

Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.

Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.

Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.

Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.

Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.

Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.

Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами или топором.

Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.

Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинского человека и опозорит украинскую женщину.

Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.

Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.

Убей кацапа - это просит старуха-мать.

Убей кацапа - это молит тебя дитя.

Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!

Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]
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09.04.2022 14:30 Відповісти
Эти кадры должен видеть весь мир - эти преступления осуществляли не одна какая то группа русских военных, эти преступления осуществлялись каждым нацистом "армии путина"
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09.04.2022 14:31 Відповісти
Немцы мирных за просто так не убивали вообще...это совковая пропаганда..
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09.04.2022 14:34 Відповісти
армія путлєра це 99% насєлєнія рабсії. прямо чи опосередковано
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09.04.2022 14:34 Відповісти
ти бачив фото з Сирії, Афганістану? ти висловив сильне обурення и занепокоєння?

Це наша війна, і кацапів. ми повини нищити їх по всьому світі. не карати та в поліцію сдавати, а нищити кацапів, не обливати кровью їх вілли і майно, а нищити самих кацапів, не приносити речі до посольств, а нищити самих кацапів. всьому світу чхати
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09.04.2022 14:46 Відповісти
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09.04.2022 14:34 Відповісти
Всех мировых лидеров нужно тыкать носом, чтобы до них в конце концов дошло какого они упыря откормили
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09.04.2022 14:36 Відповісти
А наших ідерів які за тридцять років довели армію до такого стану що довелося просити зброю по всьому світу, не треба тикати носом? До речі всі живі жоден не загинув на відміну від тисяч простих людей, які тяжко працювали і сплачували податки в надії що буде забезпечена їх безпека
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09.04.2022 15:01 Відповісти
Треба, але не треба звинувачувати Україну в тому, що на неї напали.
Винний той хто напав.
Зброї і в нас було достатньо. Просто до російської армії нам було далеко - тому союзники і допомагають, щоб вирівняти шанси.
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09.04.2022 16:29 Відповісти
Victor, ти зміст коментаря розумієш, чи ні? Де в моєму коментарі звинувачення України? Я написав що треба натикати носом наших ідерів, які за своїми посадовими обов'язками повинні були забезпечити належний рівень збройних сил, такий щоб не просити зброю і не допустити жертв і згвалтування дітей. Це їх обов'язок
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09.04.2022 18:08 Відповісти
Всі чогось згадують, що Кравчук віддав ядерну зброю. Але він також віддав крилаті ракети класу Х- та бомбардувальники. Правда Кучма а теж приложився. Я завжди говорив та буду говорити, що Кравчук був, є і буде ЛЮТИМ ворогом України.
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09.04.2022 16:41 Відповісти
20 грудня 2021 року в багатьох російських ЗМІ було опубліковано інформацію, із посиланням на матеріали науково-дослідницького інституту при МЧС Росії, щодо розробки «национального стандарта, определяющего требования к массовым захоронениям людей и животных в военное время и на случай чрезвычайных ситуаций». Одним словом, було розроблено стандарт обладнання братських могил (скріни із цього документа ви можете побачити на малюнку). Цей стандарт по закону мав вступити в силу 01 лютого 2022-го року і «обеспечивать неопределенно долгий срок существования места погребения». Цікава дата, правда?

Все це було методично і дотошно сплановано, розроблено й потрібним людям уже роздано вказівки. 45000 пакетів для трупів. Мобільні крематорії. Братські могили. Вони всі про це знали із самого початку. Вони мріяли про це. Вони всі хотіли цього. Вони вже почали це втілювати в життя, радісно та ініціативно - в Бучі, в Ірпені, Ворзелі, Гостомелі, Бородянці, Димері. Ми іще не знаємо, що твориться в Маріуполі, Волновасі, Херсоні, Мелітополі, інших окупованих містах та селах.
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09.04.2022 14:37 Відповісти
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09.04.2022 14:38 Відповісти
дуже шкодую що нема в "лайках" позиції - прочитав... бо "мені подобається"... не в цьому випадку...
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09.04.2022 14:43 Відповісти
Розумію, шо це горе і трагедія! Але чого вони всі без взуття? Кацапскі обісцяні бомжі навіть ношеним не гидяться??
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09.04.2022 14:39 Відповісти
а дійсно... тільки в шкарпетках...
марадьори ... не гребували нічим...
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09.04.2022 14:44 Відповісти
Вони крали ношену білизну, жіночу й чоловічу.... а ти про чоботи, які й надіті на НОСКИ !!!! вони досі лапті та онучі носять....
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09.04.2022 14:45 Відповісти
Кацапські тварини свої кірзачі міняли на кросівки...
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09.04.2022 15:00 Відповісти
З Туви на війну в резинових чоботах.
https://hvylya.net/news/250382-rf-reshila-otpravit-v-ukrainu-elitu-iz-tuvy-v-rezinovyh-sapogah
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09.04.2022 15:03 Відповісти
У кожну кацапську родину смердючу труну!
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09.04.2022 14:44 Відповісти
Зате не Люся їх танками постріляв.
Хороший вибір за людей зробили...
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09.04.2022 14:45 Відповісти
Всему народ надо выдать оружие, чтобы все могли себя защищать. Это война за выживание.
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09.04.2022 14:52 Відповісти
100000%
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09.04.2022 15:31 Відповісти
Я вже соттий раз кажу скильки можно брати оркив в полон???ЗСУ не жалийте на них патронив щоб потим знови их не прийшлось обминюватм краще зараз пристрельте цих одноклитиних потвор !!!Краще зараз щоб не було нових Буч ,Ирпинів та Краматорська!!!
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09.04.2022 15:04 Відповісти
Обмінний фонд... ну і на органи.
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09.04.2022 16:00 Відповісти
Русский-дебильная недонация.
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09.04.2022 15:11 Відповісти
а Абдристович розповідав чому треба брати полонени,півень **********!? навіть якщо тому срочнику 15років -треба суку стріляти а ще краще знущатись,причому дуже жорстко і знімати на камеру тел.і відправляти його мамашці на парашу і так робити массово,поставити на конвеєр.
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09.04.2022 15:25 Відповісти
Відомий бізнесмен, екс нардеп, який не приховував проросійських поглядів та намагався знайти з окупантами спільну мову, але одного разу відмовився наливати оркам горілку і його застрелили.
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09.04.2022 15:26 Відповісти
карма
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09.04.2022 17:08 Відповісти
+ є вже більше тисячі кацап.мяса на обміий фонд і харош.арестовича,фсбешника харе слухати.
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09.04.2022 15:27 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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09.04.2022 16:14 Відповісти
Це геноцид і рашискі варвари мають бути покарані ,чи має право ця терористична нациська держава на існування в ********* світі ?
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09.04.2022 16:23 Відповісти
Карати нещадно, російську мову, як мову фашистів, терористів, убивць, мародерів і ґвалтівників заборонити взагалі у державних установах, в Верховній раді, в лікарнях, в магазинах, у транспорті, у громадських місцях і т.д. Ненавиджу тих, хто народився, десятки років прожив в Україні, але українською не розмовляють ! А як приїжджають жити в Румунію, Угорщину чи іншу країну - то мову тієї країни вивчають відразу ...
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09.04.2022 17:30 Відповісти
 
 