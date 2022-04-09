У лісах під Києвом багато розстріляних російськими окупантами цивільних автомобілів та тіл мирних жителів. ФОТОрепортаж 21+

Російські окупанти під Києвом безжально розстрілювали цивільні автомобілі з мирними жителями, які намагалися втекти із зони бойових дій. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду особам до 21 року, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Відповідні фото опубліковані в мережі, передає Цензор.НЕТ.

На кадрах, які зроблені у лісах та приміських дорогах під Києвом, зафіксовано безліч розстріляних автомобілів, а також тіла вбитих російськими окупантами мирних жителів.

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"Ми жартували, коли росіяни закупили 50 тис. пакетів для трупів. Ми гострословили, коли дізналися про пересувні російські крематорії, які б спалювали свої трупи… Але з’ясувалося, що все це вони готували для нас…" - йдеться у підписі під фото.

УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду особам до 21 року, вагітним та людям зі слабкою психікою!



















