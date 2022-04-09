У лісах під Києвом багато розстріляних російськими окупантами цивільних автомобілів та тіл мирних жителів. ФОТОрепортаж 21+
Російські окупанти під Києвом безжально розстрілювали цивільні автомобілі з мирними жителями, які намагалися втекти із зони бойових дій. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду особам до 21 року, вагітним та людям зі слабкою психікою!
Відповідні фото опубліковані в мережі, передає Цензор.НЕТ.
На кадрах, які зроблені у лісах та приміських дорогах під Києвом, зафіксовано безліч розстріляних автомобілів, а також тіла вбитих російськими окупантами мирних жителів.
"Ми жартували, коли росіяни закупили 50 тис. пакетів для трупів. Ми гострословили, коли дізналися про пересувні російські крематорії, які б спалювали свої трупи… Але з’ясувалося, що все це вони готували для нас…" - йдеться у підписі під фото.
УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду особам до 21 року, вагітним та людям зі слабкою психікою!
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ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ.
на злодію шапка горить, це не придумано, це з життя і так воно є.
зекоманда ВСЕ зробила для того, щоб нас туди не брали,а тепер жопу прикриває.
а путлер, між тим, НАТО боїться.
Мы поняли: кацапы не люди.
Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.
Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.
Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.
Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.
Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.
Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.
Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами или топором.
Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.
Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинского человека и опозорит украинскую женщину.
Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.
Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.
Убей кацапа - это просит старуха-мать.
Убей кацапа - это молит тебя дитя.
Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]
Це наша війна, і кацапів. ми повини нищити їх по всьому світі. не карати та в поліцію сдавати, а нищити кацапів, не обливати кровью їх вілли і майно, а нищити самих кацапів, не приносити речі до посольств, а нищити самих кацапів. всьому світу чхати
Винний той хто напав.
Зброї і в нас було достатньо. Просто до російської армії нам було далеко - тому союзники і допомагають, щоб вирівняти шанси.
Все це було методично і дотошно сплановано, розроблено й потрібним людям уже роздано вказівки. 45000 пакетів для трупів. Мобільні крематорії. Братські могили. Вони всі про це знали із самого початку. Вони мріяли про це. Вони всі хотіли цього. Вони вже почали це втілювати в життя, радісно та ініціативно - в Бучі, в Ірпені, Ворзелі, Гостомелі, Бородянці, Димері. Ми іще не знаємо, що твориться в Маріуполі, Волновасі, Херсоні, Мелітополі, інших окупованих містах та селах.
марадьори ... не гребували нічим...
https://hvylya.net/news/250382-rf-reshila-otpravit-v-ukrainu-elitu-iz-tuvy-v-rezinovyh-sapogah
Хороший вибір за людей зробили...