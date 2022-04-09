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"Все, чого торкається "русский мир", перетворюється на гівно", - Беленюк пропонує борцям із РФ та Білорусі приїхати на збори у зруйнований зал в Ірпені. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Олімпійський чемпіон та народний депутат України Жан Беленюк показав наслідки руйнування солдатами РФ бійцівської зали в Ірпені.

Відповідне відео він розмістив у Іnstagram, інформує Цензор.НЕТ.

 "Все, чого торкається ""русский мир"", перетворюється на гівно. Борцям із Росії та Білорусі полум'яний привіт. Приїжджайте на збори, зал для вас є, ваші підготували", – сказав Беленюк.

Все, чого торкається русский мир, перетворюється на гівно, - Беленюк пропонує борцям із РФ та Білорусі приїхати на збори у зруйнований зал в Ірпені 01
Все, чого торкається русский мир, перетворюється на гівно, - Беленюк пропонує борцям із РФ та Білорусі приїхати на збори у зруйнований зал в Ірпені 02
Все, чого торкається русский мир, перетворюється на гівно, - Беленюк пропонує борцям із РФ та Білорусі приїхати на збори у зруйнований зал в Ірпені 03
Все, чого торкається русский мир, перетворюється на гівно, - Беленюк пропонує борцям із РФ та Білорусі приїхати на збори у зруйнований зал в Ірпені 04
Все, чого торкається русский мир, перетворюється на гівно, - Беленюк пропонує борцям із РФ та Білорусі приїхати на збори у зруйнований зал в Ірпені 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зруйнований окупантами міст через Ірпінь. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17373) Ірпінь (358) спорт (1621) Беленюк Жан (59)


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Топ коментарі
+26
Не потрібно шукати в гімні малини, а серед москалів людини.
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09.04.2022 15:58
+21
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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09.04.2022 15:54
+19
Странно, как ещё гантели, блины и гири не утащили в свои Урюпински?.. Видимо за стиралками, унитазами и собачьими будками места не хватило. А насчёт росборцов, то до них что-то со временем начнёт доходить только тогда, когда полностью закроются для них ВСЕ международные соревнования и бабло соответственно
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09.04.2022 15:54
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Странно, как ещё гантели, блины и гири не утащили в свои Урюпински?.. Видимо за стиралками, унитазами и собачьими будками места не хватило. А насчёт росборцов, то до них что-то со временем начнёт доходить только тогда, когда полностью закроются для них ВСЕ международные соревнования и бабло соответственно
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09.04.2022 15:54 Відповісти
хе-хе, по-моєму, уже всі міжнародні змагання для кацапні закрилися)
будуть між собою там боротися по підворотням, чи стєнка на стєнку, поки не випи*дять один одного до останку. чи чеченці їх на нуль не помножать.
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09.04.2022 16:10 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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09.04.2022 15:54 Відповісти
Так вони тільки "поїхали" після волшебного пендаля. Знову дрюжьба зачесалась?
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09.04.2022 15:56 Відповісти
С 29 августа 2019 года - Народный депутат Верховной рады Украины IX созыва от партии «Слуга народа»[7].

Беленюк, иди нардепом работать. Слишком дохрена вас зеленых разбегаются из Рады от ответственности. Ну если ты только вручную рабсейский танк победишь в одиночном бою в перчатках боксерских.
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09.04.2022 15:58 Відповісти
Не потрібно шукати в гімні малини, а серед москалів людини.
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09.04.2022 15:58 Відповісти
РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ.
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09.04.2022 16:08 Відповісти
Беленюк, я не вижу тебя на фото с сгоревшим танком рабссеи. Еще одна рабссейская консерва оь блока Жули? Почему вертолетка Савченко еще не в войсках?
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09.04.2022 16:10 Відповісти
видно мимо пролетела...)
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09.04.2022 16:15 Відповісти
обовязково до ознайомлення!!!
потім не кажіть що не знали!!!

https://www.youtube.com/watch?v=CSyKDw3kwc4
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09.04.2022 16:13 Відповісти
Ватник Беленюк (а только таких набрали в свое время в "слкгу народа") ты лучше вспомни что ты городил еще совсем недавно про войну на Донбасе смотреть с 00:35 https://www.youtube.com/watch?v=8zmtsxcvNLw
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09.04.2022 16:23 Відповісти
112 помийка втиирала про "громадянську війну", йому пох і ще й несе хрінь про "накази стріляти"...( Краще взагалі було мовчати
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09.04.2022 17:18 Відповісти

рюзьгемiр - це середньовiччя та смерть. всю свою iсторiю та до цих пiр...

https://youtu.be/2_fZSLalxYo
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09.04.2022 16:24 Відповісти
до 2019 року "руський мір" палко обіймав зе та 95кв.
Ще одне підтвердження тези Беленюка!
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09.04.2022 16:25 Відповісти
Якраз шапіто-95 були цими рупорами, бо обсирали Україну і її громадян регулярно, а особливо в Мордорі.
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09.04.2022 17:20 Відповісти
так а я про що! все зе вже давно перетворилося на лайно, ще задовго до 2019
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09.04.2022 17:37 Відповісти
А можна Вас пане Bodalux спитати? Чому громадяни України на
концертах 95-го,сидячи в переповненому залі, так радісно апло-
дували піаністу без штанів коли він обзивав країну європейською
шльондрою? І за те щоб це почути треба було заплатити ще й не
маленькі грошіки. Якщо у так званих громадян було б хоч трошки
гідності, то вони мали б війти з зали й бойкотувати це ганебне
видовисько. Але публікум хоче не тільки хліба та видовищ, його ще
тягне й до лайна!
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26.05.2022 20:07 Відповісти
А казали вам з кацапами не обійматись..
А ви все повторювали спорт поза політикою ....
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09.04.2022 16:26 Відповісти
Это его "националисты" постановочно побили или обматюкали в Киеве?
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09.04.2022 16:40 Відповісти
Дивно що кацапи гирі не покрали
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09.04.2022 16:42 Відповісти
Зачем они алкашам? К тому же пересылка гири почтой в Мухосранск за 5 тысяч км может обойтись дороже стоимости гири.
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09.04.2022 16:50 Відповісти
Москалики, навіть не уявляють в яке лайно вляпались. Напасти на саму святу Русь, відроджену як Фенікс крізь століття - треба бути повним ідіотом.
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09.04.2022 16:44 Відповісти
Этих тварей не должно быть даже в таком зале. Пусть соревнуются с КНДР в своих Мухосрансках. Нужно сделать все, чтобы ни в каких международных соревнованиях спортсмены параши участия не принимали. Ни под флагом своей страны, ни без флага.
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09.04.2022 16:48 Відповісти
21 століття й ...
13 століття !

Орки це чухонськи монголо-татари !
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09.04.2022 17:25 Відповісти
золотая орда это разрушители

европейцы это созидатели
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09.04.2022 17:30 Відповісти
 
 