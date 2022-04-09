"Все, чого торкається "русский мир", перетворюється на гівно", - Беленюк пропонує борцям із РФ та Білорусі приїхати на збори у зруйнований зал в Ірпені. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Олімпійський чемпіон та народний депутат України Жан Беленюк показав наслідки руйнування солдатами РФ бійцівської зали в Ірпені.
Відповідне відео він розмістив у Іnstagram, інформує Цензор.НЕТ.
"Все, чого торкається ""русский мир"", перетворюється на гівно. Борцям із Росії та Білорусі полум'яний привіт. Приїжджайте на збори, зал для вас є, ваші підготували", – сказав Беленюк.
Топ коментарі
+26 Анатолий Воробей #479779
показати весь коментар09.04.2022 15:58
+21 Vasyl A_Vinn
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+19 Дмитрий Иванов #466733
показати весь коментар09.04.2022 15:54
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будуть між собою там боротися по підворотням, чи стєнка на стєнку, поки не випи*дять один одного до останку. чи чеченці їх на нуль не помножать.
Беленюк, иди нардепом работать. Слишком дохрена вас зеленых разбегаются из Рады от ответственности. Ну если ты только вручную рабсейский танк победишь в одиночном бою в перчатках боксерских.
потім не кажіть що не знали!!!
https://www.youtube.com/watch?v=CSyKDw3kwc4
рюзьгемiр - це середньовiччя та смерть. всю свою iсторiю та до цих пiр...
https://youtu.be/2_fZSLalxYo
Ще одне підтвердження тези Беленюка!
концертах 95-го,сидячи в переповненому залі, так радісно апло-
дували піаністу без штанів коли він обзивав країну європейською
шльондрою? І за те щоб це почути треба було заплатити ще й не
маленькі грошіки. Якщо у так званих громадян було б хоч трошки
гідності, то вони мали б війти з зали й бойкотувати це ганебне
видовисько. Але публікум хоче не тільки хліба та видовищ, його ще
тягне й до лайна!
А ви все повторювали спорт поза політикою ....
13 століття !
Орки це чухонськи монголо-татари !
европейцы это созидатели