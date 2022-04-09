"Все, чого торкається "русский мир", перетворюється на гівно", - Беленюк пропонує борцям із РФ та Білорусі приїхати на збори у зруйнований зал в Ірпені. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Олімпійський чемпіон та народний депутат України Жан Беленюк показав наслідки руйнування солдатами РФ бійцівської зали в Ірпені.

Відповідне відео він розмістив у Іnstagram, інформує Цензор.НЕТ.

"Все, чого торкається ""русский мир"", перетворюється на гівно. Борцям із Росії та Білорусі полум'яний привіт. Приїжджайте на збори, зал для вас є, ваші підготували", – сказав Беленюк.











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